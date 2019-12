Eerste indruk|Een extra paar handen in de keuken, zo omschrijft Philips de Home Cooker. Een machine die een complete maaltijd voor je maakt terwijl jij iets anders aan het doen bent. Is het echt zo handig als het klinkt?

De Home Cooker zou eind maart op de Nederlandse markt komen en werd op de huishoudbeurs geïntroduceerd. Inmiddels is hij te koop via Wehkamp.nl en hebben we zelf ook al ervaring opgedaan met de Home Cooker. De Home Cooker is al langer te koop in Engeland. Onze collega's daar waren erg te spreken over het receptenboek dat erbij zit, maar hoe zit het met de rest van het apparaat?

Eenvoudig in gebruik

De werking van de Home Cooker is simpel. Je doet het eten in de pan met wat boter, olie of water, stelt een tijd en temperatuur in en de machine doet de rest. Het bedieningspaneel is eenvoudig en je kunt ook makkelijk het kookproces tussendoor stopzetten als je wilt.

Beperkingen

Eenpansgerechten zijn makkelijk klaar te maken, dat was duidelijk te zien op de Huishoudbeurs. Maar ze lieten hier niet zien hoe je verschillende gerechten tegelijk bereidt. Dat is lastiger, want je moet rekening houden met verschillende bereidingstijden. Gehaktballen of kipfilet braden en tegelijkertijd je groente bereiden kan bovendien alleen als je voldoende kookvocht bij je vlees hebt.

Er zijn meer beperkingen. Een biefstukje of karbonade in de Home Cooker is geen goed idee. Verder merkte onze Engelse collega op dat het jammer is dat de pan geen anti-aanbaklaag heeft, want ondanks het roerhulpstuk bleef er soms wat eten aan de rand plakken.

De snijtoren

De Home Cooker kan uitgebreid worden met een snijtoren. Fijn is dat deze het gesneden, geraspte of gehakte voedsel direct in de pan laat vallen. Nadeel is dat de messen lastig te verwijderen zijn. Op de Huishoudbeurs werd de snijtoren niet gedemonsteerd. De prijs ervan is nog niet bekend.

De handleiding

De Home Cooker wordt geleverd met een erg summiere handleiding en een receptenboek. In de handleiding worden vrijwel alleen de technische aspecten en handelingen behandeld. Het receptenboek biedt ook onvoldoende houvast om mensen die niet gewend zijn met een stoomapparaat te werken op weg te helpen. Philips heeft aangegeven de kooktabel - die op internet gelukkig al te vinden is - ook met de Home Cooker mee te sturen, dat is wel zo fijn.

Home Cooker: de praktijk

De Home Cooker is sinds 1 maart verkrijgbaar bij Wehkamp.nl. Wij bestelden hem en gingen er mee aan de slag.

Dag 1

Uitpakken, gebruiksaanwijzing lezen en receptenboek doorbladeren. De recepten zien er erg smakelijk uit, maar we hebben niet alle ingrediënten er nu voor in huis. Bovendien valt op dat veel recepten toch ook nog melden dat je de rijst of pasta in een andere pan moeten koken.

Maar volgens de demonstratie op de huishoudbeurs zou het makkelijk moeten zijn rijst te koken en tegelijkertijd een brocoli en een stukje zalm te stomen, dus aan de slag.

Het is even zoeken naar de aanknop, en hoe we hem aan het opwarmen krijgen. Als je daar eenmaal achter bent, kun je snel van start. Maar dan doemen er toch wat vragen op: hoeveel water hebben we nodig voor de rijst, hoelang duurt het stomen van brocoli en vis? Volgens de gebruiksaanwijzing kunnen we die informatie in het receptenboek vinden. Maar een handige kooktabel staat niet in het receptenboek. Dan maar een poging wagen om uit een recept voor vis met rijst de benodige informatie te halen.

We voegen 2,5 liter water toe en stellen de temperatuur in op 250 graden. Het duurt erg lang voordat het water is kookt en de brocoli en zalm dus gestoomd kunnen worden. Als de rijst bijna klaar is, zijn brocoli en zalm nog verre van gaar. Omdat de maag inmiddels al behoorlijk knort, wijken we voor de brocoli uit naar de magnetron en de zalm gaat in de koekenpan. Alleen de rijst is uiteindelijk door de Home Cooker bereidt.

Dag 2

Vandaag dan maar een recept uit het receptenboek. Aardappelblokjes met knoflook, rozemarijn, peper en zout gebakken in olijfolie. Ziet er goed uit, maar omdat het 70 minuten duurt, gebruiken we tóch voorgegaarde aardappeltjes. Die zijn na zo'n 30 minuten klaar. Het vlees en de groente van vandaag gaan weer gewoon apart in een pan, dus niet in de Home Cooker.

Naar de aardappeltjes hebben we inderdaad geen omkijken meer. Ze bakken niet aan doordat het roerhulpstuk gestaag door het gerecht roert. Waarom Jamie (Oliver) de knoflook kneust en niet perst - zoals wij deden - wordt ook snel duidelijk. Wat blijkt? Het roerhulpstuk kan niet goed bij die hele fijne stukjes geperste knoflook zodat ze op de bodem van de pan vast blijven plakken. Gelukkig komt de pan wel helemaal schoon weer uit de vaatwasser.

Philips heeft inmiddels op verzoek een kooktabel opgestuurd, en bij veelgestelde vragen staan ook kooktijden. Maar voor het bereiden van pasta en rijst zijn we nog op ons eigen inzicht aangewezen.

Dag 3

Na twee dagen oefening nu weer met een eigen recept aan de gang. Stukjes gekruide kipfilet braden in de home cooker en daarna roerbak groente erbij. De mie die we er op het eind door doen is zo klaar, alleen even laten wellen in gekookt water. Het roeren van de mie door de kip en groente mix gaat in de home cooker niet geweldig wat de mie rolt zich helemaal om de as heen. Het is een beter idee om de kip en groente bij de mie in de pan te doen.

Dag 4

Op een luie zondagmiddag hebben we wel tijd om de bolognese saus uit het recepten boek van Jamie Oliver te laten sudderen in de home cooker. De totale bereidingstijd is ongeveer twee uur. Het eerste half uur moeten we steeds na een paar minuten nieuwe ingredienten toevoegen. Overigens moet je het gehakt echt goed los rullen voordat je het in de pan doet want de roterende arm zelf krijgt dat onvoldoende voor elkaar. Als ook de tomaten en de wijn er in zitten hebben we een uur rust. De timer piept gelukkig behoorlijk hard en dus is goed te horen wanneer er weer wat van ons verwacht wordt. Terwijl de saus lekker staat te pruttelen vragen we ons echter wel af of wanneer we deze saus (of stoofvlees, of hachee of iets dergelijks) gewoon in een stoofpan hadden gemaakt, we dan er de hele tijd bij hadden gestaan. Nee ook niet, dan zet je gewoon de pan op de kleinste pit op laagste vermogen en zet je de keukentimer aan. Dus wat is de meerwaarde van de home cooker precies? Wanneer moet je echt bij het eten blijven en steeds roeren omdat het anders mis gaat........? Risotto is wel zo'n gerecht. Dus dat gaan we van de week nog in de home cooker bereiden voordat we onze uiteindelijke conclusie trekken.

Dag 5

Op het menu vandaag: muskaatpompoenrisotto. De pompoen bereiden we in de oven, die gaat er pas op het laatst bij. Voor de risotto fruiten we eerst ui en bleekselderij in de home cooker. Dat gaat prima. Dan de rijst erbij die we glazig bakken voordat de wijn en de bouillon erbij gaan. De bouillon moeten we overigens ook weer apart bereiden.

Dan kunnen we 20 minuten iets anders doen. Het toetje voorbereiden bijvoorbeeld: chocolade koekjes met een laagje chocoladetruffel ertussen.

Terug naar de risotto. Opvallend is dat je bij de risotto alle bouillon in een keer toevoegt, terwijl wij altijd hebben geleerd dat dit 'not done' is, en dat dit steeds met kleine beetjes hoort te gebeuren. Maar goed, de risotto lijkt er niet vreselijk onder te lijden. Als de rijst klaar is voegen we de pompoen toe, Parmezaanse kaas en een klontje boter. We roeren die er zelf door heen want het roerhulpstuk doet dit niet geweldig. De risotto is heerlijk, in ieder geval houden we aan deze praktijkproef een lekker recept over.

Dan nog voor het toetje de chocoladetruffel boter en chocolade smelten. Die combinatie gaat niet geweldig in de Home Cooker. Hij mengt niet goed en in plaats van een smeuïge gladde substantie is het heel klonterig.

Conclusie

Na 5 dagen koken met de Home Cooker zijn wij thuis tot de conclusie gekomen dat:

niet direct duidelijk is waar de aan/uit schakelaar zit en hoe we hem aan het opwarmen krijgen.

de instructies van Philips voor het koken en braden erg karig is, daardoor zullen veel mensen niet alle mogelijkheden uit het apparaat halen.

het gebruik van de home cooker maar bij enkele gerechten tijdwinst oplevert.

de home cooker niet goed mengt.

het erg lang duurt voordat 2,5 liter water kookt.

we een handig piepje missen wanneer water kookt, want nu moet je daarvoor toch steeds bij het apparaat gaan kijken.

Maar ook dat de Home Cooker:

geleverd wordt met een receptenboek waar lekkere recepten in staan.

gerechten niet snel aanbranden.

de Home Cooker eenvoudig te bedienen is.

je de pan makkelijk ook op tafel kunt zetten.

hij groot genoeg is om een maaltijd te bereiden voor een heel gezin.

alles wat vies wordt in de vaatwasser kan.

Wij leveren de Home Cooker weer in. Gaan we hem missen? Nee, wij hebben een goede keukenuitrusting waar hij geen aanvulling op is. En af en toe een beetje roeren in een pan vinden wij juist wel fijn.

Maar als Philips de Home Cooker levert met betere instructies zal het voor mensen die een beperkte kookuitrusting hebben of slechts een of twee kookpitten wellicht een aanvulling zijn. Maar wel een dure.

Wat is de Home Cooker

In maart wordt de Home Cooker van Philips en Jamie Oliver in Nederland gelanceerd. De Home Cooker maakt complete maaltijden zonder dat je erbij hoeft te blijven. Een draaiend roerhulpstuk zorgt ervoor dat je eten niet aanbrandt.

Voorzieningen

De Home Cooker wordt standaard geleverd met een pastamand, stoommand en plateau. Je kunt met de machine smelten, sudderen, koken, stomen en braden, ook tegelijk. Je kunt bijvoorbeeld in de onderste pan braden of bakken terwijl je in de stoommand groente stoomt en op het plateau een visje gaart.

De Home Cooker is voorzien van een temperatuursinstelling van 40-250 graden en een timer die kan aftellen vanaf 99 minuten naar 0 in stappen van een seconde. Als de timer op nul staat gaat de Home Cooker automatisch uit.

De Home Cooker wordt geleverd met een receptenboek en op de website van Philips zijn nog meer recepten te vinden.

Specificaties

1500 W;

roerhulpstuk;

onderdelen kunnen in de vaatwasser;

optioneel: snijtoren die voedsel snijdt en het gesneden voedsel direct in de pan van de Home Cooker laat vallen. Deze snijmachine wordt geleverd met 5 verschillende snijmessen geschikt voor snijden, raspen en hakken.

Waar is de Home Cooker te koop?

De Philips Jamie Oliver HomeCooker zal in ieder geval verkrijgbaar zijn bij de Bijenkorf (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag), Bol.com, Wehkamp.nl en de grotere vestigingen van Mediamarkt. De snijtoren zal waarschijnlijk alleen via de onlineshop van Philips te koop zijn.

