Conclusie

De Perfect Cooker stelt teleur. Het koken van rijst gaat prima, dus als rijstkoker zou hij aangeprezen kunnen worden. Alleen voor een rijstkoker is hij met €54,95 weer behoorlijk aan de prijs.

Volgens de reclame kun je er echter ook mee bakken. En dat gaat niet goed. Hij is zo eenvoudig dat er geen temperatuur of tijdschakelaar op zit en dat is voor bakken wel noodzakelijk. Bovendien is alleen onderwarmte voor de meeste baksels niet geschikt.

Inhoud van het pakket:

Perfect Cooker

Maatbeker

Lepel

Receptenboekje

De belofte

De Perfect Cooker belooft het volgende: 'De Perfect Cooker kookt, ontdooit en stooft in een handomdraai! Je kunt eieren koken, omeletten bakken, taarten maken… Werkelijk alles is mogelijk met de Perfect Cooker. Deze compacte cooker kun je bovendien overal mee naartoe nemen! Neem hem mee naar picknicks op reis of voor de lunch op kantoor.'

Klein en compact

De Perfect Cooker is een klein handzaam apparaatje, dus de claim compact klopt wel. Hoe klein? Je kunt er rijst in koken voor 3 á 4 personen. Kun je hem ook overal mee naar toe nemen? Ja, maar je hebt uiteraard wel een stopcontact nodig. Op kantoor een potje koken is waarschijnlijk geen optie, maar op een studentenkamer is het wellicht nog handig.

Koken gaat, bakken niet

Het koken van rijst gaat prima in de Perfect Cooker. Volgens de video kun je pasta direct in de saus klaarmaken, maar echt praktisch is het niet want je hebt best veel vocht nodig: bereid liever saus en pasta apart.

We probeerden ook om brownies en cheesecake te bakken, maar die bleven in het midden rauw. Omdat de Perfect Cooker vanzelf uitschakelt, kregen we ze ook niet verder gebakken. Het recept voor gehaktbrood lukte helaas ook maar half, omdat je het gehaktbrood halverwege moet omkeren en dat gaat niet makkelijk in zo’n klein pannetje.

Kookproces niet te bepalen of te volgen

De Perfect Cooker heeft één enkele schakelaar. Als je die omhaalt start het kookproces en als de Perfect Cooker het genoeg vindt gaat hij automatisch in een warmhoudstand. Je kunt dan alleen verder koken of bakken als je de boel eerst laat afkoelen. Dat werkt goed bij rijst, maar onze baksel waren verre van klaar. Verder is het jammer dat de deksel niet doorzichtig is, zodat je, om het kookproces te volgen, altijd de deksel open moet doen.

