Eerste indruk|Volgens Philips kun je nu friet en snack bakken zonder olie. Naast deze eerste indruk is de Philips Airfryer ook meegenomen in de grote friteusetest van 2012.

Philips Airfryer: review

De Philips Airfryer is gemakkelijk in het gebruik en smaakt volgens een consumentenpanel goed. Zelfs beter dan friet uit de friteuse.

Aan- en uitzetten

Zowel de temperatuur als tijd stel je in met een schakelaar. Dit gaat goed, al kan de temperatuurregeling een beetje glad zijn als je vette handen hebt en is de tijdschakelaar een beetje stroef. Er zitten twee lampjes op het apparaat, maar er staat niet op de pan waar deze voor zijn. In de handleiding wordt uitgelegd dat het ene lampje het ‘aan’-lampje is en de andere het 'opwarm'-lampje.

Mand

De mand van de Airfryer 'klikt' in de pan. Er wordt een scheidingswandje bij de mand geleverd. Zo zou je eventueel snacks en frietjes tegelijk kunnen bereiden, al moet je hierbij natuurlijk wel rekening houden met verschillende bereidingstijden en -temperaturen. Niet alle combinaties zijn dus mogelijk. De mand kun je met behulp van de 'ontgrendel'-knop uit de pan halen. Zowel de pan als de mand kunnen in de vaatwasser.

Venster

Het bereidingsproces kun je niet in de gaten houden, want er is geen venster. Hiervoor moet je de mand uit het apparaat halen. Niet heel erg, want dit moet je toch doen om de boel even te schudden, zodat de snacks niet aan elkaar blijven plakken en het eenzijdig gaar wordt.

Schoonmaken

De Airfryer schoonmaken is een fluitje van een cent als je een vaatwasser hebt, want de pan en de mand kunnen er gewoon in. Het schoonmaken van de binnenkant van het apparaat is wat lastig door plekjes die makkelijk vuil vasthouden.

Lawaai

In vergelijking met een gewone friteuse maakt de Airfryer behoorlijk wat herrie. Dit is te wijten aan de hete lucht circulatie. Maar het geluid is wel aangenamer dan dat van de Actifry.

Veiligheid

Op het gebied van elektrische veiligheid is de Airfryer in orde. De grepen voor het transport worden wel erg heet: 66 ºC bij een contactperiode van 60 seconden. Maar in de gebruiksaanwijzing staat dat het apparaat 30 minuten moet afkoelen voordat je het schoonmaakt of verplaatst.

Geur

Dan wordt er nog een claim gemaakt over de geur. Hoewel die minder is dan van een gewone friteuse kom je bedrogen uit als je denkt dat je vrijwel niets ruikt. De geur van gebakken patat is nog steeds goed te ruiken.

Snelheid

Het opwarmen duurt net geen 5 minuten. Het bereiden van 700 gram diepvriespatat duurt daarna nog 16 minuten. Je bent dus 20 minuten bezig voor 700 gram. Een gewone friteuse is sneller, die heeft er de helft van de tijd voor nodig. De bereidingstijd van Tefals Actifry is bij dezelfde hoeveelheid 32 minuten. Princess Fat Free Fryer is met een portie van 700 gram aanzienlijk langer bezig, zo'n 70 minuten, omdat daar maar 300 gram per keer in kan.

Handleiding

De handleiding van het apparaat is prima. Er wordt een handige Quickstart guide bij geleverd en een receptenboek met 30 recepten.

Smaak

Het expertpanel was bij onze eerste indruk in 2011 duidelijk: frietjes uit de Airfryer zijn niet lekker. De zelfgemaakte patatten waren volgens het expertpanel niet krokant,

smaakten naar rauwe aardappel en zagen er niet mooi uit. In 2012 hebben we friet uit de Airfryer opnieuw op smaak laten beoordelen; dit keer door een smaakpanel van 43 consumenten. Dit smaakpanel heeft de smaak van friet uit de Airfryer als beste beoordeeld, in vergelijking met Tefal Actifry, Princess Fat Free Fryer, friet uit de oven en uit de friteuse. Het smaakpanel vond het lekker krokant, maar van binnen iets te melig.

Snacks

We probeerden ook loempia's en kipsnacks te bereiden met de Airfryer. Dat ging op zich wel, maar ze bleven een beetje bleek en waren niet zo krokant.

Vetgehalte en acrylamidegehalte

Philips beweert ook dat de friet uit de Airfryer minder vet is. Dat klopt. Het vetgehalte van de patat gemaakt met de Airfyer is het laagst in vergelijking tot de Tefal actifry en een normale friteuse.

Type Vetgehalte Acrylamidegehalte Gewone frituur, zelfgemaakte frieten 8,46 % 806 +/- 250 µg/kg Gewone frituur, diepvriesfrieten 15,03% 170 +/- 50 µg/kg Airfryer Philips, zelfgemaakte frieten 3,09% 2025 +/- 600 µg/kg Airfryer Philips, diepvriesfrieten 6,09% 55 +/- 17 µg/kg Actifry SEB, zelfgemaakte frieten 3,28% 195 +/- 60 µg/kg Actifry SEB, diepvriesfrieten 8,14% 198 +/- 60 µg/kg

Bij het acrylamide gehalte van patat gebakken in de Airfryer zien we een groot verschil tussen de diepvriespatat en de vers gemaakte in de Airfryer. Bij de diepvries scoort dit apparaat het laagste gehalte en dus het beste, maar bij de vers gemaakte patat is het acrylamidegehalte bij de Airfryer met afstand het hoogst.

Wat is acrylamide? Volgens het Voedingscentrum is acrylamide in proefdieren kankerverwerwekkend. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het kankerverwekkend is voor de mens. Over het algemeen krijg je minder acrylamide binnen door een gevarieerde voeding en door weinig chips, zoutjes en patat te eten.

Daarnaast moeten aardappelproducten en frites niet bruin, maar goudgeel worden gebakken om het acrylamidegehalte te beperken.

Aan de hand van deze testresultaten herziet Philips de handleiding van de Airfryer. Philips adviseert consumenten bij deze om verse friet eerst gedurende 30 minuten in water onder te dompelen en de baktemperatuur tot 180°C te beperken.

Conclusie

De Philips Airfryer is over het algemeen een handig apparaat. Vergeleken met de friteuse maakt de Airfryer veruit de minst vette frietjes en zelfs zijn ze wat minder vet dan frieten uit de Tefal Actifry. Ook de smaak wordt goed beoordeeld door het smaakpanel van consumenten.

Wat is de Philips Airfryer?

Met de Philips Airfryer kun je frietjes en snacks bereiden vrijwel zonder olie. Volgens Philips is dit te danken aan de zogeheten 'Rapid Air Technologie': circulerende hete lucht en een grillelement.

Omdat bij het bakken alleen lucht wordt gebruikt, zouden er minder snel geurtjes ontstaan dan bij een gewone friteuse. Bovendien is de Airfryer ook veel gemakkelijker schoon te maken, omdat er geen olie wordt gebruikt en de verwijderbare lade en mand vaatwasbestendig zijn.

Met de temperatuurinstelling kun je het apparaat tot en met 200 ºC instellen en een timer regelt de bereidingstijd van maximaal een half uur. Met behulp van deze instellingen kun je naast frietjes ook snacks klaarmaken.

Krijgt de Airfryer frietjes echt mooi bruin en zijn deze ook lekker of verkoopt Philips nog gebakken lucht? Wij testten de Philips Airfryer door er zelfgemaakte patatjes en kant-en-klare diepvriesfriet mee te bakken: is het apparaat werkelijk handig in het gebruik? Bovendien lieten we de smaak vergelijken met frietjes gebakken in een gewone friteuse, de oven, de Actifry van Tefal en de Fat Free Fryer van Princess door een panel van 43 consumenten. Zij proefden blind en overlegden over hun oordeel. Welke friet is het lekkerst?