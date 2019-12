Facebook Container voor Firefox

Iets meer controle

Facebook registreert uiteraard je bezoek aan Facebook.com, maar ook aan steeds meer sites buiten Facebook. Dat is slecht voor je privacy en gebeurt vrijwel zonder enige controle van de consument. Met Facebook Container kun je een bescheiden invloed uitoefenen op de mate waarin het sociale netwerk je volgt op andere websites met cookies en andere trackingtechnieken. Omdat deze alle oude Facebook cookies en pixels van je computer verwijdert en nieuwe onbruikbaar maakt, werkt de tool beter dan een 'algemene' adblocker tegen Facebook tracking.

Alleen op Windows en Apple computers

De extensie is vooralsnog alleen in Firefox beschikbaar op Windows en Apple computers, dus niet op tablets en smartphones. En is bovendien begrensd: trackende advertentienetwerken zoals dat van Facebook hebben ongekend veel mogelijkheden om je (ongemerkt) te volgen en blijven dat ook doen. Wil je meer privacy bij het surfen, dan moet je extra maatregelen nemen.

Niet altijd handig

Sommige websites waarmee je inlogt met je Facebook account (zoals Blendle, Ticketswap of Soundcloud), werken niet meer goed na installatie van de container. Vooral als je al langer een account hebt bij een dergelijke site en daar een geschiedenis hebt opgebouwd, zal het aantrekkelijk zijn om de container toch maar weer uit te schakelen. Als alternatief kun je bij de meeste van die diensten het ‘Facebook-inloggen’ omzetten in ‘ouderwets’ inloggen met een inlognaam en een wachtwoord. Dat is wel iets meer gedoe. Overigens ondervonden wij bij onze test geen problemen met sites als Spotify en Pinterest.

Voor mensen die niet definitief afscheid willen of kunnen nemen van Facebook en er niet mee inloggen bij andere diensten, is dit niettemin een bruikbare tool en een stap naar iets meer controle.

Wat is Facebook Container?

Facebook Container is een extensie voor de browser Firefox. Heb je hem toegevoegd, dan kan het sociale netwerk minder goed volgen wat jij doet op andere websites en deze gegevens koppelen aan je Facebook identiteit.

De nieuwe add-on borduurt voort op de al bestaande Firefox Multi-Account Containers. Dit zijn speciale tabbladen (‘containers’) waarmee je bijvoorbeeld je social media accounts en activiteiten gescheiden houdt van internetbankieren of je werkaccount. Ben je in de ene container aan het shoppen bij Zalando en in de andere ingelogd op je werkmail, dan is het lastiger voor trackers erachter te komen wat je doet in die container of naar welke andere sites je nog surft. Cookies binnen de container zijn namelijk niet meer bruikbaar om je op andere sites te volgen, wat normaal gesproken wel het geval is.

Waarom volgt Facebook je surfgedrag?

Of het nou om Smulweb, Twitter, een ziekenhuis- of vacaturesite gaat: veel websites die jij bezoekt, bieden Facebook - en andere advertentienetwerken - een schat aan waardevolle informatie. Door tracking cookies te plaatsen volgt Facebook je surfgedrag en koppelt deze aan je Facebookprofiel en activiteiten op het sociale netwerk zelf.

Op die manier ontstaat er een gedetailleerd beeld van wat je graag eet, met wie je communiceert, waar je winkelt, wat je hobby’s en politieke voorkeuren zijn, en nog veel meer. Het is nooit duidelijk of en wanneer Facebook deze informatie deelt met derde partijen, en jij hebt daar als consument geen controle over.

Hoe installeer je de add-on?

Start Firefox en klik op de drie streepjes (Menuknop) rechtsboven in je browser Kies ‘Add-ons’ > Extensies Typ in de zoekbox rechtsboven ‘Facebook Container’ Klik op ‘Installeren’ Je krijgt een schermp te zien waarin Firefox je toestemming vraagt. Klik op ‘Toevoegen’. Je krijgt de melding dat de container is toegevoegd. Klik op ‘OK’. De add-on logt je nu automatisch uit en verwijdert alle cookies van Facebook. Open een nieuw tabblad en type www.facebook.com. Je ziet rechts bovenin de adresbalk het lichtblauwe container logo. Soms is het nodig de browser opnieuw op te starten om de container te activeren. Meld je aan. Je kunt nu Facebook gebruiken zoals je gewend bent. Klik je binnen Facebook op een link die naar een andere webpagina gaat, dan wordt deze geopend in een nieuw tabblad.

Beperkte invloed

De add-on houdt helaas maar een klein stukje tegen van het ongewenste meekijken en data verzamelen. De container voorkomt bijvoorbeeld niet dat:

gegevens die Facebook eerder heeft verkregen over je en met andere partijen heeft gedeeld, toegankelijk blijven voor het sociale medium en voor derden.

Facebook je onverminderd volgt als je actief bent op het sociale netwerk zelf. En op basis daarvan je gerichte advertenties en meldingen zal blijven sturen.

andere advertentienetwerken doorgaan je Facebook activiteiten te koppelen aan wat je doet op andere sites en zo eveneens een gedetailleerd profiel van je kunnen opstellen.

organisaties e-mailadressen en telefoonnummers van hun klanten uploaden naar Facebook, om aan deze personen advertenties te tonen. Daardoor leert Facebook meer van deze gebruikers en dat zonder de toestemming van deze consumenten. Dat is tegen de wet, maar handhaving blijft tot nu toe achterwege.

Klik je binnen Facebook op een advertentielink, dan ziet Facebook dat als deel van je Facebooksessie, ook al opent de link zich in een nieuw tabblad. Facebook registreert dan alsnog wat je doet buiten de container.

Problemen met andere websites

Het kan zijn dat je problemen ervaart na de installatie van de container. Deze schakelt sowieso de Facebook ‘like’ button en het Facebook commentaarveld uit die op veel websites onder artikelen te vinden zijn. De ‘share’ link button van Facebook werkt nog wel goed: klik je erop dan opent deze zich in het Facebook container tabblad en kun je de link delen. Maar Facebook registreert dan wel vanaf welke site je bent gekomen.

Extra maatregelen

Wil je het trackers van advertentienetwerken zo lastig mogelijk maken? Neem dan de volgende stappen:

Installeer een goede adblocker Doorloop onze stappenplannen voor betere Facebook - en Google-instellingen Schakel eventueel over naar de privénavigatiemodus in je browser om alle cookies na gebruik automatisch te wissen

Lees ook: