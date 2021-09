Hd-tv kijken

Aanbod hd-zenders

Van de grootste Nederlandse zenders is een hd-versie beschikbaar: NPO 1, 2 en 3, RTL 4, 5, 7 en 8, SBS 6, Net 5 en Veronica. Maar ook themazenders als 24Kitchen, Eurosport, Animal Planet en Discovery zijn er in hd, net als de Belgische, Duitse en Engelse zenders. Regionale en lokale omroepen zenden vaak nog niet in hd uit.

Hd-tv in je basispakket

Hd-televisie zit tegenwoordig standaard in het basispakket. Je betaalt er dus niet meer extra voor. Ook zijn er geen speciale hd-pakketten meer. Als een zender in het basispakket in hd beschikbaar is, wordt hij ook in hd-resolutie uitgezonden.

Sommige hd-zenders zijn alleen te vinden in aanvullende zenderpakketten, zoals History HD. Ook alle betaalzenders zijn in hd: Fox Sports Eredivisie, Fox Sports International, HBO (alleen bij Ziggo), Film 1 en Sport 1.

Hd-programma's

Toch is nog steeds niet elk programma dat wordt uitgezonden op een hd-zender ook echt hd-tv. Dat is het alleen als het programma opgenomen en geproduceerd is met hd-filmapparatuur. We noemen dit 'native hd'.

Programma’s die niet opgenomen zijn met hd-filmapparatuur worden opgeschaald naar hd. De kwaliteit van die uitzendingen is beter dan van normale digitale televisie, maar slechter dan hd-tv.

Geschikte apparatuur voor hd

Alle moderne televisies en decoders zijn geschikt om hd-televisie te ontvangen. Bij de meeste providers krijg je een decoder in bruikleen. Deze zijn altijd geschikt voor hd-tv. Moet je bij jouw provider zelf een decoder aanschaffen, let hier dan op in de winkel. De meeste moderne televisies hebben een ingebouwde digitale kabeltuner. Deze zijn ook altijd geschikt om hd-beelden te ontvangen.

Nog scherper beeld met ultra-hd

Ultra-hd (ook wel 4K genaamd) is 4 keer zo scherp als full-hd. Er zijn al volop ultra-hd-televisies en ultra-hd-camcorders op de markt, maar het aanbod van programma's in die hoge resolutie zijn bij Nederlandse tv-zenders op dit moment nog beperkt. De overstap naar ultra-hd-apparatuur is namelijk erg duur. Streamingdienst Netflix zendt wel series uit die in ultra-hd (4K) zijn opgenomen. Om deze te kijken, heb je een Premium-abonnement nodig.

