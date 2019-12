Eerste indruk|De Joolz Hub is een combinatie-kinderwagen: hij is te gebruiken met een wieg, zitje en autostoeltje. Voor kinderen tot maximaal 15 kg. Hoe gebruiksvriendelijk is de wagen?

Conclusie: prettig om mee te rijden

De Joolz Hub is een prettige kinderwagen om mee te rijden: hij is wendbaar, stuurt licht en soepel, ook op ongelijke ondergrond. Het verstellen van de schouderriemen gaat simpel en ingeklapt kan hij zelfstandig blijven staan. De rugleuning kun je eenvoudig met 1 hand verstellen. Maar de wagen is niet met 1 hand in of uit te klappen. Ook is hij ingeklapt niet eenvoudig vast te zetten. En je kunt hem niet meetrekken als een trolley.

Voordelen

Hij stuurt licht en rijdt prettig.

Kijkrichting van de zitting is te veranderen.

Verstellen van de riemen gaat makkelijk.

Rugleuning is eenvoudig te verstellen.

Kan ingeklapt zelfstandig rechtop blijven staan.

Nadelen

Veel handelingen bij inklappen.

Geen automatische inklapvergrendeling.

Met zitting vrij zwaar om op te tillen.

Kan niet ingeklapt als een trolley meegetrokken worden.

Cocoon, waarmee je jonge baby in de zitting kan vervoeren, ligt door de gordels niet comfortabel.

Combinatie-kinderwagen

De Joolz Hub wordt standaard geleverd met een zitting, beugelriem, draagriem en bagagemand (€660). De zitting is geschikt voor kinderen tot 15 kg. Er is ook een reiswieg (€230), die je kunt gebruiken voor een kind vanaf de geboorte tot een maximum gewicht van 9 kg. In plaats van de wieg kun je ook een cocoon gebruiken (€130) op de zitting. De cocoon is volgens de fabrikant geschikt vanaf de geboorte tot en met 6 maanden als je het matrasje erbij gebruikt, zonder matras tot en met 18 maanden. Zodra je kind kan zitten kun je de cocoon gebruiken als voetendeken.

Er is ook een autozitje op de wagen te plaatsen van de volgende merken:

Joolz iZi Go Modular by BeSafe

Maxi-Cosi CabrioFix, Pebble & Pebble Plus

Cybex Cloud Q & Aton, Aton 5 & Aton Q

Nuna Pipa

Kiddy Evolution Pro 2, Evo-Lunafix & Evoluna i-Size.

De Joolz Hub adapterset kost €40.

De wagen is in 3 verschillende kleuren te koop: in de Earth-collectie in Hippo grey (grijs), Parrot blue (donkerblauw) en in de Quadro-collectie in Nero (zwart). Slaapzak, autostoeladapters en verzorgingstas zijn los verkrijgbaar.

Wat kun je instellen?

Zonnekap

De reiswieg van de Joolz Hub heeft een redelijk formaat zonnekap. Er zit geen rits op waarmee je hem groter kunt maken, wel een zonneklep. De zonnekap heeft een ventilatiestrook aan de onderkant. Op warme dagen kun je de onderkant van de kap naar boven klappen, zodat er frisse lucht door de ventilatiestrook gaat. De zonnekap is niet geheel winddicht, hij zit maar met 1 drukknopje vast aan de wieg. Doordat de kap niet volledig rondom op de wieg aansluit, kan de wind bij een flinke waaibui in de wieg komen.

De zonnekap van de zitting is groot. Als je kind in de laagste stand ligt, ligt hij met de zonnekap goed beschut tegen de zon.

Kijkrichting

Je kunt de kijkrichting van de zitting eenvoudig veranderen.

Voeten- en benensteun

De zitting heeft een voetensteun, die niet instelbaar is. De benensteun heeft 3 standen. Met 2 knoppen kun je hem verstellen, maar in de verticale stand klikt hij niet vast.

Stangen

De beugelriem die zowel op de zitting als op de reiswieg past, is eenvoudig los en vast te maken, ook aan één kant.

De duwstang is in hoogte verstelbaar en ook voor lange mensen geschikt.

Rugleuning

De rugleuning van de zitting kun je in 3 standen instellen. Hij kan redelijk vlak ingesteld worden. Het verstellen gaat gemakkelijk met de knop achterop de zitting.

Gordels

De vijfpuntgordel van de zitting is eenvoudig los en vast te maken. Dit komt ook door een magneetje in de sluiting dat de gordels met elkaar verbindt. De schouderriemen zijn in 3 hoogtes te verstellen, de heupriemen in willekeurige breedte.

Er is geen gepriegel bij het verstellen van de schoudergordels. Die kun je met een soort draaiknop in de rugleuning op 3 hoogtes instellen. De riemen zijn vrij ruim te verstellen. Het riempje dat vastzit aan de zitting is niet te verplaatsen, maar is wel lang genoeg om het zitvlakje ruimer te maken.

Hoe gaat het in- en uitklappen?

Je hebt beide handen nodig bij het in- en uitklappen van de wagen. Het inklappen is niet moeilijk, maar je moet wel aan een aantal dingen denken:

De rugleuning van de zitting altijd naar een bepaalde positie inklappen (in het verlengde van de duwstang).

Je moet de zwenkwielen vastzetten. De fabrikant zegt dat de wielen anders geblokkeerd kunnen raken en (bij warmte) eerder vervormen.

Er zit geen automatische inklapvergrendeling op, wel een riem met een soort haak (zie foto). Je moet met de hand de delen van het frame met deze haak aan elkaar vastzetten. Dat gaat een beetje stroef; je hebt er best wat kracht voor nodig. Aan de bagagemand zit een opbergvakje voor de haak en riem.

Bij het inklappen moet je aan beide zijkanten van de duwstang een knop indrukken en naar je toehalen. Dat is simpeler dan het klinkt.

Ingeklapt kan de wagen zelfstandig rechtop staan. Maar niet als een trolley meegetrokken worden. Er zit een draagriem bij, waarmee je de wagen over je schouder kunt dragen. Dat maakt het wel wat makkelijker om hem te dragen, maar met de zitting erop vinden we hem erg zwaar om op te tillen.

Bij het uitklappen trek je de ingeklapte wagen met beide handen uit elkaar. Dat gaat eenvoudig.

Hoe rijdt hij?

De Joolz Hub rijdt opvallend soepel en stuurt licht. Zelfs op ongelijke ondergrond doet hij het goed. Je kunt hem met 1 hand besturen, ook in de bochten. De stoep op- en afrijden gaat prima.

De zwenkwielen zijn simpel vast en los te zetten. Ook de wielen kun je er eenvoudig afhalen.

In het midden van het frame zit de rem, waar je met de zitting of de reiswieg op de wagen goed bij kunt. Hij is niet met kleur aangegeven.

Overige specificaties

In de bagagemand kan maximaal 5 kg. Er zit een stang midden in de mand. Maar de voorkant van de mand kun je naar beneden klappen, zodat een normaal formaat luierpak er toch in past.

De fabrikant verkoopt een cocoon die je op de zitting in horizontale positie plaatst voor een jonge baby. De cocoon bestaat uit een matrassenhouder, matrasje en voetendeken. In de cocoon ligt je baby redelijk afgeschermd. Je moet de baby wel vastmaken met de gordels. Het lijkt ons echter niet aangenaam liggen voor de baby, omdat hij in de cocoon op de zijriemen ligt.

Lees ook: