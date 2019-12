Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De JBL T450BT is een koptelefoon waarbij de oorkussens op je oorschelp rusten. Compacter om mee te nemen, maar meestal minder comfortabel dan koptelefoons met over het oor oorschelpen. Hij is draadloos en hij heeft een microfoon zodat je er mee kunt bellen. Hij zit qua prijs en uitvoering in het vaarwater van de Urban Ears Plattan 2 en de Jabra Move Style edition.