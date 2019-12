SSD voor een snelle laptop en desktop pc

Zoek je een laptop of desktop pc met wat pit? Dan is een SSD een must: je pc start razendsnel op en computerprogramma’s laden een stuk sneller dan bij een traditionele harde schijf. Wat is een SSD precies en waar let je op bij het kopen? Heb je nu een pc zonder SSD? Upgraden kan ook.

Wat is een SSD?

De afkorting SSD staat voor Solid State Disk. De naam verraadt het al: het is net als de bekende harde schijf, of harddisk, een opslagmedium. De SSD vervangt op den duur de traditionele HDD (harde schijf). Hier zet je al je documenten en foto’s op, net als je computerprogramma’s en Windows. In tegenstelling tot een HDD heeft een SSD geen bewegende delen, daardoor is deze minder kwetsbaar. Bekijk ook alle geteste laptops met een SSD.

Voordelen

De opslagtechnologie van een SSD maakt hem zuiniger, stiller en bovenal veel sneller dan een HDD. Die snelheid merk je meteen al bij het opstarten van de pc. Met een gemiddelde harde schijf duurt dit ongeveer 40 seconden tot 1 minuut. Een SSD heeft hiervoor doorgaans niet meer dan 15 seconden nodig. Veel modellen zijn zelfs in minder dan 10 seconden opgestart. Ook het laden van computerprogramma’s gaat een stuk sneller, denk bijvoorbeeld aan foto- en videobewerkingsprogramma’s of pc games.

Nadelen

SSD’s hebben ook nadelen ten opzichte van HDD’s. Al worden die langzaam minder omdat fabrikanten continu werken aan de achterliggende technologieën.

Prijs is en blijft nog altijd een nadeel. De prijs per gigabyte is hoger bij een SSD dan bij een HDD. Voor iets meer dan €100 koop je een SSD met 1 TB opslag, terwijl je voor dat geld ook een HDD van 2, 3 of zelfs 4 TB kunt kopen. Dat is meteen het tweede nadeel: SSD’s bieden minder opslag. De meeste laptops met een SSD hebben 128 GB of 256 GB aan opslag. Dat is niet veel als je een grote foto- of filmverzameling hebt. Of het voor jou een nadeel is, hangt af van je gebruik. De meeste gebruikers hebben waarschijnlijk wel voldoende aan 256 GB. Grote SSD’s van 1 TB en meer bestaan ook, maar zijn relatief duur.

Alternatief voor SSD

Wie veel opslag nodig heeft moet dus flink in de buidel tasten voor een SSD. Voor deze gebruikers is er echter een alternatief, de SSHD. Dit is een hybride opslag dat de snelheid van een SSD combineert met de opslagcapaciteit van een HDD. Tenminste, zo is het in theorie, want in de praktijk liggen ze qua snelheid en opslag dichter bij de trage HDD. De gulden middenweg is het dus niet.

SSD + HDD

Daarnaast liggen er ook veel laptops en desktops in de winkel die komen met 2 schijven: een (kleine) SSD en een (grote) HDD. Deze oplossing is goedkoper dan een SSD met veel opslag en is wat ons betreft een betere keuze dan een SSHD. Bekijk alle laptops met een SSD en een HDD.

Upgraden

Heb je een oudere laptop of desktop die verder nog prima werkt? Dan kun je de harde schijf ook vervangen voor een SSD. Zo blaas je nieuw leven in een oude laptop. Bekijk onze pagina met tips om je laptop sneller te maken, inclusief instructievideo voor het upgraden met een SSD.

Benieuwd naar de beste laptops? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf laptops in de vergelijker. Twijfel je nog? Lees dan meer over soorten laptops en laptop gebruik.