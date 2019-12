Accessoires voor je laptop

Veel laptop-accessoires zijn gericht op ergonomie, uitbreiding of draagbaarheid. Verkopers maken vaak de meeste winstmarge op accessoires en zijn dus erg happig op het verkopen van extraatjes. Denk altijd goed na of je een accessoire echt nodig hebt.

Ergonomische accessoires

Een ergonomische werkplek is belangrijk als je veel achter een bureau zit. Sommige laptop-accessoires kunnen dan erg nuttig zijn. Bij een laptop kijk je vaak naar beneden als het apparaat voor je staat. Je ogen staan hoger dan het scherm van je laptop, maar moeten eigenlijk op 2/3 van de hoogte van het scherm staan. Ook het toetsenbord van een laptop is vaak niet geschikt voor een goede werkhouding. Daarom kunnen laptop-accessoires als een los toetsenbord, muis en dock erg nuttig zijn.

Dock of dockingstation

Een dock of dockingstation is los kastje met een eigen toetsenbord, muis en scherm(en). Je kunt je laptop er vaak met één beweging inklikken waarna je met het toetsenbord, muis en beeldscherm vanuit de dock werkt. Dit soort docks kom je vooral tegen bij professionele (en dure) laptops.

Los toetsenbord

Een los toetsenbord en muis werken toch iets prettiger dan de in de laptop ingebouwde toetsenbord en touchpad. Daarnaast maken ze een betere houding tijdens het gebruik van je laptop mogelijk. Bekabeld aansluiten kan, maar veel toetsenborden en muizen sluit je tegenwoordig draadloos aan, vaak met behulp van een kleine usb-stick die je in je laptop steekt.

Andere laptop-accessoires

Er zijn ook allerlei handige accessoires waarmee je een laptop kunt uitbreiden.

Extra beeldscherm

Heb je vaak het gevoel dat je schermruimte tekort komt? Dan is een extra monitor een handige oplossing. Bij sommige laptops kun je zelfs meerdere schermen aansluiten.

Usb-hub

Je sluit tegenwoordig bijna alles aan via usb. Helaas hebben laptops vaak maar een beperkt aantal usb-aansluitingen. Een zogeheten usb-hub is dan een handige accessoire. Zo’n kastje heeft meerdere usb-aansluitingen en sluit je aan op 1 van de usb-aansluitingen van je laptop. Sommige usb-hubs moet je ook nog aansluiten via een stopcontact.

Speakers

De geluidskwaliteit van laptops valt vaak erg tegen. Met een los setje speakers is dat probleem al snel verholpen. Losse speakers kun je bekabeld aansluiten of via bluetooth. Speakers met bluetooth bieden ook nog het voordeel dat ze niet naast je laptop hoeven te staan. Daarnaast zijn ze ook makkelijk te verbinden met je smartphone of tablet.

Externe dvd-speler

Steeds minder laptops hebben nog een cd- of dvd-speler. Met een externe dvd-speler kun je toch al je favoriete films afspelen. Je sluit de speler alleen maar aan op het moment dat je hem nodig hebt. De kosten voor deze accessoires beperken zich tot enkele tientjes.

Externe harde schijf

Eens in de zoveel tijd moet je een back-up maken van je laptop. Dat gaat het makkelijkst op een losse externe harde schijf. Het makkelijkst zijn de 2,5” schijven. Die zijn compact en sluit je met een enkele usb-aansluiting aan. De 3,5” zijn wat goedkoper, maar ook een stuk groter en hebben een eigen voeding nodig.