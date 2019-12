Bladio: review

Conclusie

Bladio is, in de huidige vorm, nog erg beperkt. Het wordt gepromoot als een manier om naar tijdschriften te luisteren, maar dat vinden we wat misleidend. Het is zeker niet zo dat je alle artikelen van een tijdschrift kunt beluisteren. Ook het aantal titels is nog erg beperkt.

Gratis app

Bladio is een gratis app voor smartphone en tablet waarmee je naar artikelen uit tijdschriften kunt luisteren. Dat is vooral handig tijdens het sporten of als je onderweg bent. De artikelen - afleveringen in Bladiotermen - die je kunt beluisteren komen uit Autoweek, Viva, Libelle en NUtech. Je kunt afleveringen downloaden zodat je geen internetverbinding meer nodig hebt om ze te beluisteren. Het aantal titels is nog beperkt, maar zal snel groeien, beloven de makers. Bladio is beschikbaar voor Android en Apple iOS.

Eerste gebruik

Na het starten van de app moet je eenmalig een e-mailadres invoeren. Dat adres wordt opvallend genoeg niet geverifieerd en dient volgens de makers alleen om contact met je op te kunnen nemen bij vragen over het gebruik van de app. Je komt vervolgens in het menuonderdeel Afleveringen waar alle titels worden getoond, zoals Viva en Autoweek. Als je op een titel klikt kom je bij de meest recente aflevering. Hoewel het niet direct duidelijk is, kun je met horizontale veegbewegingen door alle beschikbare afleveringen bladeren.

Duidelijk gesproken

Een aflevering duurt veelal zo’n 10 tot 15 minuten. Inhoudelijk zijn ze verzorgd en er wordt over het algemeen duidelijk gesproken. Om een aflevering te beluisteren hoef je slechts op de afspeelknop te drukken. Je kunt een aflevering eenvoudig vooraf downloaden door op de downloadknop naast de afspeelknop te drukken. Zodra het is gedownload heb je geen internetverbinding meer nodig om de aflevering te beluisteren. Handig om te weten is dat je via de instellingen van de app, te bereiken via het menu, alle gedownloade afleveringen in één keer kunt verwijderen.

Beperkte omschrijving

We vinden het jammer dat er geen nadere omschrijving bij afleveringen beschikbaar is. Zelfs een datum ontbreekt. Ook de mogelijkheden zijn beperkt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om naar een ander punt in een aflevering te springen. Dat is vooral vervelend als er meerdere onderwerpen besproken worden.

Aanbod

Het aanbod van Bladio is op het moment nog erg klein. Viva, Autoweek, NUTech podcast en Libelle zijn de enige titels. De meeste titels bevatten maar enkele afleveringen. Uitschieter is NUTech podcast met acht afleveringen, en wekelijks één nieuwe aflevering. Per titel zijn helaas maar enkele afleveringen beschikbaar, die bovendien vrijwel onherkenbaar zijn en niet of nauwelijks zijn terug te leiden tot een bepaald artikel. De makers stellen dat Bladio ‘audioversies van je favoriete tijdschriften’ biedt, maar dat vinden we gezien het aanbod nogal vergezocht.

Alternatieven

De belangrijkste concurrent voor Bladio zijn natuurlijk podcasts zelf, die overal op internet beschikbaar zijn. Het aanbod van Nederlandstalige podcasts is wel wat beperkt, en ze zijn vrij lastig te vinden. De website luisterlijst die overigens is gemaakt door één van de initiatiefnemers van Bladio, kan zeker helpen om leuke podcasts te vinden. De Podcasts-app die standaard wordt meegeleverd bij iOS, het besturingssysteem van iPhone en iPad, bevat ook een flinke verzameling podcasts. Ook op Soundcloud, een website waar gebruikers zelf opnames kunnen plaatsen, is heel veel materiaal beschikbaar. Andere alternatieven zijn natuurlijk luisterboeken of internetradiostations met talkshows.

Meer lezen

Wat is Bladio?

