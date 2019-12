Eerste indruk|Online muziekdienst Deezer is een directe concurrent van Spotify. Deezer heeft een aantal bijzondere functies, maar een matig gebruiksgemak. Gratis luisteren is mogelijk met reclame en een aantal beperkingen. Wij probeerden het uit en vonden Deezer het beste alternatief voor marktleider Spotify.

Conclusie

De muziekcollectie van Deezer bevat miljoenen nummers. Voor maximaal €10 per maand kun je deze beluisteren, maar het is ook mogelijk om gratis te luisteren met reclame en een aantal beperkingen. Het loont om een account aan te maken: je start gemakkelijk een afspeellijst met opzwepende zomerhits of rustige slaapmuziek, zonder dat het je wat kost. Na koploper Spotify, is Deezer streamingdienst het beste alternatief.

Wat is Deezer?

Deezer is een muziekdienst waarbij je kunt luisteren naar miljoenen liedjes. Deze muziek kun je streamen. Dat betekent dat je via internet luistert naar muziek, terwijl deze niet op je computer of telefoon staat. Het is daarnaast mogelijk om een aantal liedjes offline toegankelijk te maken.

Abonnementen

Om muziek bij Deezer te luisteren, kies je uit een van de 2 abonnementsvormen:

Met de gratis Discovery-variant luister je naar muziek met een aantal beperkingen op de betaalde variant. Dit wordt mogelijk gemaakt door advertenties die je ziet en hoort tussen het luisteren door. De Premium+-variant (€10 p/m) biedt een hogere geluidskwaliteit en geen advertenties. Op al je apparaten kun je muziek ook offline opslaan. Volgens Deezer wordt het ook mogelijk om nieuwe albums vóór hun officiële release te luisteren én om kans te maken op concertkaartjes en cadeautjes.

Betalende klanten luisteren reclamevrij, maar niet op meerdere apparaten tegelijk. Gezinnen hebben daarom meer dan één abonnement nodig. Bij een aantal concurrenten is het mogelijk om meerdere abonnementen voor de hele familie af te nemen voor een lagere prijs, kijk hiervoor in het overzicht van online muziekdiensten.

Waarom zou je nog betalen?

Bij Deezer kun je met een gratis account onbeperkt muziek luisteren. Er zijn een aantal redenen om een betalende klant te worden:

Je hoort en ziet geen advertenties meer tijdens het luisteren; Er zijn geen beperkingen bij het luisteren op mobiele apparaten, terwijl je met de gratis versie niet exact kunt kiezen welke nummers je wilt luisteren. Je kunt kiezen voor een hogere geluidskwaliteit. Je kunt muziek offline opslaan, zodat je kunt luisteren op een laptop zonder wifi en smartphone met beperkte databundel. Streamen naar Google Chromecast of Google Chomecast Audio is niet mogelijk met de gratis variant.

Muziekbibliotheek beperkt in toegevoegde waarde

Deezer biedt je de mogelijkheid om een muziekbibliotheek aan te leggen op een andere manier dan met afspeellijsten. Naast het maken van zulke lijstjes kun je namelijk artiesten en albums toevoegen aan je bibliotheek. Dat is handig om snel iets uit te zoeken om te luisteren. Het is helaas niet mogelijk om alles in je bibliotheek snel in willekeurige volgorde af te spelen. Ook kun je bijvoorbeeld niet eenvoudig alle rockmuziek uit je eigen bibliotheek filteren. In het verleden was deze functie een stuk uitgebreider, maar deze is nu verworden tot een ‘profielpagina’ die anderen ook kunnen zien. Bij Deezer kun je zoeken op artiest, album of songtitel. Tijdens het typen verschijnen er al zoekresultaten. Dat is handig.

Sociaal op Deezer

Op Deezer heb je naast deze profielpagina een lijst met vrienden. Je kunt hun muziekbibliotheek bekijken en muziek aan hen voorstellen. Ook kun je bijvoorbeeld hun afspeellijsten volgen. Veel uitgebreider is de functionaliteit niet. Wie niet op een sociaal muziekaspect zit te wachten, verbergt een en ander zeer eenvoudig. Wie wel volop voorkeuren en muziek met vrienden wil uitwiselen, kan beter kiezen voor Spotify.

Je eigen muziek op alle apparaten

Bij Deezer kun je ook je eigen muziek uploaden. Waar je bij Spotify alleen de muziek op het huidige apparaat kunt toevoegen, zie je bij Deezer je eigen muziek terug op alle Deezer-apparaten. Daarmee is het dus een soort cloud-opslag voor je muziek, vergelijkbaar met iTunes Match.

Er is geen beperking aan de hoeveelheid nummers. Je kunt hierdoor je eigen muziek toevoegen aan afspeellijsten en met het Premium+-abonnement ook op je mobiele apparaten beluisteren. Deze functie is erg handig, omdat je het aanbod van Deezer kunt uitbreiden met je bestaande muziekcollectie. Muziek van lokale bandjes of ontbrekende artiesten is daardoor te combineren met de talloze nummers van Deezer.

Deezer is beschikbaar op veel apparaten. Op je computer blijft dat wel beperkt tot een webplayer in je browser. Tenzij je gebruik maakt van Windows 8/10 of iOS, want daar kun je wel een Deezer-app installeren. Je kunt Deezer ook beluisteren op je smartphone of tablet. De dienst vind je op steeds meer plekken terug. Zo kun je het ook luisteren via bepaalde typen tv’s, Apple Airplay, Google Chromecast of Google Chomecast Audio.

Niet zoveel apps

Binnen Deezer kun je een tiental apps installeren. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld Chordify, waarmee je muziek kunt omzetten in akkoorden. Nederlandse apps als 3voor12, NUmuziek en Radio 2 vind je er niet. Die vind je alleen bij Spotify. Mogelijk worden er later meer apps toegevoegd aan Deezer.

Gebruiksgemak redelijk

Op je computer luister je naar Deezer via de website of een app voor windows 10 of iOS. De webversie werkt net wat minder prettig. De webspeler gebruikt soms grote letters en afbeeldingen, waardoor het lastiger te gebruiken is met véél afspeellijsten. Verder valt het op dat de zoekfunctie geen autocorrectie heeft - typ je de artiestennaam nét verkeerd, dan krijg je geen resultaten.

Opgesloten binnen Deezer

Je wordt nooit eigenaar van de muziek in Deezer. Afspeellijsten die je maakt en favoriete nummers die je verzamelt, verdwijnen als je je account verwijdert of het bedrijf failliet gaat. Overstappen is lastig als je je muziekverzameling wil koesteren.

Onderhevig aan veranderingen

Er kleven andere nadelen aan een streaming-dienst. Platenlabels en artiesten kunnen muziek van Deezer verwijderen. Dan kun je het niet meer luisteren. Ook is het mogelijk dat Deezer voorwaarden en/of prijzen nadelig verandert. Dit zijn nadelen ten opzichte van het kopen van muziek, waarbij je je favoriete deuntjes altijd behoudt.

Prima alternatief voor het betere Spotify

Op zichzelf is Deezer een goede streaming-dienst. Functies als het uploaden van eigen muziek onderscheiden Deezer van de concurrentie. Het gebruiksgemak had beter gekund. Toch heeft Deezer voldoende functies om muziek te verzamelen en te luisteren. Het is al met al een prima alternatief voor Spotify.

