Eerste indruk|Spotify is een populaire streaming muziekdienst, waar je een ruime muziekcollectie kunt beluisteren zonder deze te kopen. Voor €10 luister je zonder reclame, maar het is ook mogelijk om een gratis account te maken. Wij kijken of dit bevalt en waarom je nog zou betalen voor een abonnement.

Conclusie

Met Spotify krijg je toegang tot een muziekcollectie van miljoenen nummers. Voor €10 per maand ben je abonnee. Er is ook een interessante gratis variant. Spotify's gratis aanbod is een stuk vrijgeviger dan bij concurrenten. Zelfs als je maar heel zelden muziek luistert, vinden we het al de moeite waard om een account aan te maken.

Wat is Spotify?

Spotify is een muziekdienst waarbij je toegang hebt tot een muziekcollectie van miljoenen nummers. Deze muziek kun je streamen. Dat betekent dat je geen map met muziekbestanden op je computer hebt staan, maar de nummers van internet gedownload worden tijdens het luisteren. Bij Spotify kun je een deel van deze nummers ook offline toegankelijk maken.

Vooropgesteld, een account aanmaken loont. Het kost je niets om een afspeellijst met leuke muziek te starten. Je luistert ook makkelijk de nieuwe cd van je favoriete artiest, of zet muziek aan van het genre dat je gasten waarderen. De toegang tot zo’n uitgebreide muziekbibliotheek is op zichzelf al de moeite waard.

Daarnaast is Spotify uitgegroeid tot een bijzonder goede streamingdienst. Er zijn apps voor vrijwel elk platform en het gebruiksgemak daarvan is zeer goed. De privacy-instellingen moet je wel zelf activeren, anders deel je vrijwel al je activiteiten. Verder zit Spotify vol met extra functies als bladeren, ontdekken, apps en sociale functies.

Muziek luisteren op één plek

Bij Spotify heb je de mogelijkheid om specifieke nummers, artiesten of albums op te zoeken. Zoekresultaten zijn al zichtbaar terwijl je typt. Dat werkt prettig. Wie betalende klant is, luistert op alle apparaten reclame-vrij. Wel kun je maar op één apparaat tegelijk luisteren. Als gezin heb je meerdere abonnementen nodig als jullie tegelijkertijd muziek willen luisteren. Het is bij Spotify wel mogelijk om meerdere abonnementen voor de hele familie af te nemen voor een lagere prijs.

Gratis luisteren: de voor- en nadelen

Bij Spotify kun je met een gratis account onbeperkt muziek luisteren. Op je computer kun je zelf nummers uitzoeken. Op je mobiel en tablet luister je albums, artiesten of afspeellijsten alleen in willekeurige volgorde. Maar deze shuffle-modus is zo populair, dat veel mensen hier geen hinder van ondervinden. Er zijn een aantal redenen om een betalende klant te worden:

Je hoort en ziet geen advertenties meer tijdens het luisteren; Je kunt specifieke nummers afspelen op alle apparaten en bent niet afhankelijk van shuffle-mode; Je kunt kiezen voor een hogere geluidskwaliteit van 320 kbps; Je kunt muziek offline opslaan, zodat je kunt luisteren op een laptop zonder internetverbinding en smartphone met beperkte databundel. Je kunt gebruikmaken van ‘Spotify Connect’ waardoor je verbinding kan maken met een aantal externe apparaten zoals Google Chomecast Audio.

Bladeren en ontdekken

Spotify heeft 3 functies die wat extra aandacht verdienen: bladeren, ontdekken en Spotify Running.

Met bladeren kun je bladeren door nieuwe releases, toplijsten en afspeellijsten. Die afspeellijsten kun je héél specifiek filteren op stemming of activiteit. Wat dacht je van 'Better Off Without You', voor als je wat stoom wilt afblazen op boze, hartverscheurende momenten? Je kunt ook kiezen voor specifieke momenten, zoals meditatie, een wijnproeverij, etentje of work-out. Met ontdekken krijg je een pagina vol aanbevelingen. Hierin vind je populaire muziek in je regio en aanbevelingen op basis van je muzieksmaak of die van je vrienden. Spotify Running maakt hardlopen makkelijker en heeft speciale afspeellijsten op basis van je looptempo. We vinden dit een behoorlijk goed idee. Alleen moet je wel het juiste mobiele internet abonnement hebben. Een uurtje hardlopen per week en streamen in de hoogste kwaliteit is een behoorlijke aanslag op je maandbundel.

Op al je apparaten

Spotify is beschikbaar op verschillende apparaten. Op je computer installeer je een programma of je gebruikt de webplayer. Daarnaast kun je Spotify beluisteren op je smartphone of tablet. De dienst vind je op steeds meer plekken terug, zo kun je het ook luisteren via wifi-speakers en bepaalde types tv’s, Apple Airplay, Chromecast of Google Chomecast Audio.

Sociale aspect van Spotify

In Spotify kun je mensen volgen: vrienden, artiesten en andere bekende mensen. Als je dat wilt kun je een koppeling met Facebook maken. Dan zie je direct welke Facebook-vrienden ook Spotify gebruiken. Alles wat je als gebruiker doet is in principe openbaar. Anderen zien welke nummers je luistert en welke afspeellijsten je hebt. Ook kunnen ze zien wie je volgt en door wie je gevolgd wordt. Dit alles is een leuke toevoeging, maar je moet het zelf uitzetten als je dit niet wilt.

De grillen van een streamingdienst

Bij Spotify geldt hetzelfde als bij andere streamingdiensten zoals Netflix. Hoe meer je er gebruik van maakt, afspeellijsten creëert en favorieten markeert, hoe moeilijker het wordt om de dienst te verlaten. Je wilt immers je opgebouwde muziekverzameling niet kwijt. Spotify biedt zelf geen mogelijkheid om je gegevens te exporteren. Als je waarde hecht aan 'eigen muziek', dan kun je beter je muziek aanschaffen op cd of als digitale download.

Daarnaast ben je ook op andere manieren uitgeleverd aan de grillen van een streamingdienst. Als het platenlabel of de artiest besluit zijn album van Spotify te verwijderen, kun je die niet meer luisteren. Maar ook als Spotify de abonnementsvoorwaarden en/of prijzen aanpast, kan dat ongewenst zijn voor jou als klant. En mocht Spotify ooit stoppen als bedrijf, moet je weer helemaal opnieuw beginnen.

