Eminent Wifi Music Streamer: review

Recentelijk probeerden we behalve Eminent Wifi Music Streamer ook 2 vergelijkbare audiostreamers: de Rocki en de Gramofon. De Rocki Play bevelen we van de 3 het meeste aan. Hieronder onze eerste indruk van de Eminent Wifi Music Streamer.

Conclusie

Het belangrijkste bezwaar van de Eminent Wifi Music Streamer is dat Android-telefoons niet bij Spotify Connect kunnen.Voor Android-gebruikers is dit kastje daarom niet zo interessant. iPhones kunnen met Airplay via een omweg wel bij Spotify Connect. Hij is wel voordelig, de installatie is eenvoudig en hij heeft een optische uitgang, waarmee je een verbinding met hoge kwaliteit hebt.

Geen Eminent-app

Dit zwart glimmende kastje lijkt gemaakt van goedkoop plastic en voelt daardoor niet erg solide aan. Je installeert de audiostreamer niet met een app, maar via het gemakkelijke stappenplan in de gebruiksaanwijzing. Met je iPhone kies je in Airplay de ‘Wifi_Music_Streamer’. Via die omweg kun je Spotify Connect gebruiken om je nummers af te spelen. Je gebruikt Spotify Connect dus niet om direct verbinding te leggen met de Eminent.

Open netwerk

Met een Android-telefoon kun je helemaal niet naar Spotify luisteren. Om met Android-telefoons op de telefoon opgeslagen muziek of bijvoorbeeld een NAS te kunnen luisteren, moet je eerst een app (de gebruiksaanwijzing noemt o.a. de iMediashare- en ShareOn-app) downloaden, die DLNA ondersteunt. Om te kunnen streamen, maakt het apparaat overigens zelf een open netwerk aan. Let er dus op dat je bij de installatie meteen een wachtwoord voor de netwerkbeveiliging instelt.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit is ongeveer even goed als de vergelijkbare Rocki Play en Gramofon, maar tijdens de test hoorden we vanuit de Eminent ruis. Dit los je op door hem aan te sluiten met de optische uitgang. De Eminent reageert via AirPlay traag op commando’s. Commando’s met de Android-telefoon volgt hij met de eerder genoemde apps wel snel op.

Pluspunten:

Voordelig

Eenvoudige installatie

Optische uitgang

Minpunten:

Spotify luisteren met Android-telefoons niet mogelijk

Reageert traag op AirPlay-commando’s

Lees ook:

De eerste indruk van de vergelijkbare Rocki Play

De eerste indruk van de vergelijkbare Gramofon

Wat is de Eminet Wifi Music Streamer?

De Eminent Wifi Music Streamer is een wifi-audiostreamer waarmee je op je bestaande hifiset of andere audioapparatuur draadloos muziek van je smartphone of tablet beluistert. De audiostreamer werkt als doorgeefstation, dat je bedient via je smartphone of tablet. De Eminent kost €40.

Belangrijkste specificaties:

Verbinding (wlan): 802.11b/g/n

Audioformaten: AAC, MP3, WAV, FLAC

Streamingdiensten: Airplay (iOS)

Stroomvoorziening: netstroom

Accuduur: -

Aansluitingen: usb, mini-usb

Audio: 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, optisch (SPDIF)

App: geen

Kleur: zwart

Afmetingen: 8,5 x 8,5 x 1,9 cm



Lees onze eerste indruk van de Eminent Wifi Music Streamer

Lees ook: