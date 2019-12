Gramofon: review

Recentelijk probeerden we behalve de Gramofon ook 2 vergelijkbare audiostreamers: de Rocki en de Eminent Wifi Music Streamer. De Rocki Play bevelen we van de 3 het meeste aan. Hieronder de eerste indruk van de Gramofon.

Conclusie

De Gramofon ziet er mooi uit, de installatie is gemakkelijk en hij werkt goed samen met Spotify Connect. Een handige extra functie is dat hij ook als versterker voor je wifi-signaal kan werken. De geluidskwaliteit zal de zeer kritische luisteraar misschien niet tevreden stellen, en ons testexemplaar had een zachte bromtoon. De app heeft niet veel functies.

Stijlvol

De stijlvolle, in mat en glimmend zwart uitgevoerde Gramofon voelt erg plastic en niet zo degelijk aan. De hoeken zijn zo scherp, dat je je er gemakkelijk aan kunt bezeren. Hij komt wat kwetsbaar over. Wat opvalt is de grote ronde knop bovenop met een lichtgevende ring. De verschillende kleuren geven de status aan: groen betekent bijvoorbeeld dat hij Spotify afspeelt, waarbij de knop een play- en pauzeknop is. De Gramofon installeer je eenvoudig met een app. Let op: de Gramofon werkt alleen op de 2.4 GHz-frequentie van je router. Met de app kun je behalve de setup niet zo veel, hij linkt bijvoorbeeld alleen naar de Spotify App.

Spotify tipt de Gramofon als dé manier om met Connect te streamen, en dat werkt prima. Tijdens het streamen haperde de Gramofon niet. Met de test-Android-smartphone en -iPhone konden we meteen na installatie Spotify via de Gramofon bedienen.

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit is goed, al lijkt er bij het afspelen van muziek via de Gramofon wel wat dynamiek verloren te gaan, vergeleken met luisteren op je smartphone. Het sprankelt duidelijk minder. Bovendien hoorden we een zachte bromtoon in het testapparaat.

De Gramofon kun je met een meegeleverde kabel ook direct op je router aansluiten, wat natuurlijk de meest stabiele verbinding is. En hij kan met de Android-app ook als wifi-signaalbooster werken. Daarvoor selecteer je in de app het netwerk dat versterkt of verlengd moet worden. De Gramofon ondersteunt Apples AirPlay overigens niet.

Pluspunten:

Eenvoudige setup

Werkt prima samen met Spotify

Kan ook als wifi-signaalbooster werken

Mooi design

Minpunten:

App beperkt qua mogelijkheden

Zeer scherpe randen, materiaal lijkt kwetsbaar

Bromtoon hoorbaar bij testexemplaar

Wat is de Gramofon?

De Gramofon is een wifi-audiostreamer waarmee je op je bestaande hifiset of andere audioapparatuur draadloos muziek van bijvoorbeeld Spotify of van je smartphone of tablet beluistert. De audiostreamer werkt als doorgeefstation en bedien je via je smartphone of tablet. De Gramofon kost €59.

Belangrijkste specificaties:

Verbinding (wlan): 802.11b/g/n

Audioformaten: MP3, FLAC, WAV, AIFF

Streamingdiensten: Spotify, WahWah Radio, Allplay (TuneIn, Astro Player, Aupeo, Dar.fm, Doubletwist, Soma FM)

Stroomvoorziening: netstroom

Accuduur: -

Aansluitingen: wan/lan ethernetpoort

Audio uit: 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting

App: geschikt voor Android, iOS

Kleur: zwart

Afmetingen: 8 x 8 x 4,3 cm

