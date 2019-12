Muziek luisteren bij T-Mobile mag buiten de bundel om

Afgelopen oktober gaf ACM aan dat ‘Datavrije muziek’ in strijd is met Nederlandse regels over netneutraliteit, zoals die zijn vastgelegd in de nieuwe telecomwet. In die wet staat dat er geen enkel onderscheid mag zijn tussen internetdiensten. Het aanbieden van internetdiensten buiten de bundel, dus zonder prijs, is dan niet toegestaan. Voor het gratis muziek streamen buiten de bundel werd een dwangsom van maximaal €50.000 opgelegd, met een maximum van €500.000.



T-Mobile in het gelijk gesteld

T-Mobile was het niet eens met de beslissing van ACM en legde de zaak voor aan de rechter. De telecomprovider vindt dat de Nederlandse regels te streng zijn ten opzichte van de Europese Verordening die vorig jaar is aangenomen. Bij Europese regelgeving zijn er wel uitzonderingen mogelijk voor het aanbieden van internetdiensten buiten de bundel.

De Nederlandse rechtbank stelt T-Mobile in het gelijk en geeft aan dat de Europese verordening boven de Nederlandse wet staat.



Datavrije muziek

Abonnees van T-Mobile kunnen sinds vorig jaar ‘gratis’ muziek luisteren via Spotify, Deezer en andere muziekdiensten. De mobiele data die verbruikt wordt bij het luisteren gaat niet van de maandbundel af. Onbeperkt luisteren kan bij abonnementen van 6GB en hoger.



Netneutraliteit

Voorstanders van een strenge netneutraliteit zijn tegen het verschillend behandelen van internetverkeer. Op lange termijn kan dit volgens hen ten koste gaan van concurrentie en innovatie. Een kleine streamingdienst (video, muziek of andere content) heeft immers niet hetzelfde budget en middelen als grote gevestigde partijen. De toegang tot het (mobiele) netwerk kan zodanig duur zijn dat het een belemmering is voor een kleine nieuwkomer.

Meer lezen:

Streaming muziek bij providers