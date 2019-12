Nieuwe Google Chromecast en Chromecast Audio

Chromecast

De grootste uiterlijke verandering aan de Chromecast is dat het geen stick meer is, maar een schijfje met HDMI-kabeltje. Net als bij de huidige Chromecast kun je met de nieuwe Chromecast tv-programma's, films, muziek, sport en games van je smartphone of tablet streamen naar je tv. Dit kan voor zowel Apple als Android gestuurde apparaten. Je sluit de Chromecast daarvoor aan op de HDMI-poort van je tv.

Fast Play

De nieuwe Chromecast heeft ‘Fast Play’, waarmee hij veel sneller moet gaan communiceren met je smartphone. Want als gebruikers op hun smartphone een app als Netflix openen, laadt de nieuwe Chromecast tegelijk deze app en de content.

Drie antennes

In plaats van 1 antenne, heeft de nieuwe er 3, waarmee streamen via wifi in potentie beter verloopt. Verbinden met het netwerk kan met 2,4 GHz of het nog snellere 5 GHz. Hij ondersteunt overigens geen ultra hd (4K)-output.

Chromecast Audio

Met de Audio-versie van Chromecast kun je met je smartphone, tablet of laptop muziek streamen naar je stereoset of actieve luidsprekers. Hij werkt samen met Spotify Connect en andere streamingdiensten als Google Play Muziek, Deezer en Rdio. Als je er meerdere koopt, kun je in elke kamer waar een luidspreker of stereoset staat muziek luisteren, vergelijkbaar met een multiroomsysteem als Sonos. Er wordt een 3,5 mm audiokabel meegeleverd, maar ook een tulpstekker en optische, digitale mini-toslink-kabel zijn op de Chromecast Audio aan te sluiten.

De nieuwe Chromecast is nu in de Google Store te koop voor €39. De Chromecast Audio komt volgens de Google Store binnenkort beschikbaar, ook voor €39.

Binnenkort komen we met een review van beide nieuwe Chromecast-modellen.

