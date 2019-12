Sonos Playbar: review

Het geluid van een platte tv is doorgaans niet al te best. Er is te weinig ruimte in de behuizing voor een goede klankkastwerking. Voor beter geluid kun je kiezen voor een homecinema-set of een soundbar. Audiomerk Sonos komt met de Playbar: een soundbar voor onder de tv.

We sloten de Playbar aan op een Sony Bravia tv en verbonden hem met een Sonos-netwerk.

De Playbar is een vrij forse speakerbalk van 90 cm breed, 14 cm diep en 8,5 cm hoog. Hij past precies onder een 40 inch-tv. Met zijn 5,4 kilo is het geen lichtgewicht. Daardoor heb je wel het idee een solide product in handen te hebben. De balk is zowel boven als onder de tv te plaatsen, plat of rechtop. In de balk zitten 9 luidsprekers die gemonteerd zijn in een hoek van 45 graden. Een gyroscoop zorgt ervoor dat het geluid altijd goed klinkt, of je de bar nu staand of liggend gebruikt. We hebben het geprobeerd en hoorden geen verschillen.

De Sonos Playbar heeft weinig poorten, dat past goed bij het minimalistische ontwerp. Aan de achterkant zitten 2 ethernet-ingangen, voor de verbinding met een thuisnetwerk. Ernaast zit een optische audiokabel, om de Playbar te koppelen aan een tv.

Sonos Playbar installeren

Installeren is een fluitje van een cent. In ons geval voegen we de Playbar toe aan een bestaand Sonos-netwerk, met daarin een Connect audiostreamer. Zo kun je op de Playbar draadloos muziek beluisteren via pc of internet. Na het verbinden met de tv, moet je vanuit de Sonos-app de Playbar als nieuw apparaat toevoegen. Dat lukte eerst niet, maar na een update wordt de Playbar gevonden. Na een aantal stappen klinkt het geluid van de tv uit de Playbar. Als laatste zorg je ervoor dat je met de afstandsbediening van de tv de Sonos ook kan bedienen.

Heb je geen Sonos-apparaten, dan kun je de Playbar met een ethernetkabel verbinden met een router. Dat zal in de praktijk meestal niet zo goed uitkomen. Bij veel mensen staat de modem/router immers in de meterkast. Een kabel trekken is onhandig en niet mooi. Door een Sonos Bridge (los te koop voor €50) te verbinden met je router, zet je het draadloze Sonos-netwerk op.

App en afstandsbediening

Bij Sonos gebruik je een app op een tablet of smartphone of een programma op de pc om de verschillende spelers in een netwerk te bedienen. Je kunt de spelers toekennen aan zones: meestal een ruimte in je huis. In ons geval werd de Sonos Playbar toegekend aan zone Huiskamer, net als de al aanwezig Sonos Connect. Alle apparaten zijn centraal te bedienen. Je kunt verschillende muziek afspelen op verschillende apparaten. Of dezelfde muziek op alle apparaten tegelijkertijd.

In de app is het makkelijk om te schakelen tussen het geluid van de tv en je muziekcollectie. Als je wilt kun je ook de afstandsbediening gebruiken. Daarmee is het volume net wat makkelijker te regelen.

Film kijken met de Playbar

Om de Playbar op de proef te stellen speelden we de film Avatar af in Blu-ray op een Playstation 3. Het valt direct op dat het geluid stukken beter is dan dat van de tv. Harder, maar ook voller en gelaagder. Hoewel er geen sprake van een 'echte' 5.1-opstelling, heb je af en toe het idee dat het geluid uit verschillende hoeken komt. Gesproken geluid klinkt zuiver en helder.

Het is overigens mogelijk om een echte 5.1-opstelling te maken met de Playbar. Daarvoor heb je, een Sonos Sub (subwoofer) nodig en twee Play:3 draadloze muziekspelers (links en rechts achter). Tijdens een presentatie kregen we een indruk van de kwaliteit: die is verbluffend, net alsof je in de bioscoop zit. Maar dat mag dan ook wel voor de prijs die je betaalt: €700 voor de Playbar, €700 voor de Sub en twee keer €300 voor de Play:3 spelers.

Streaming audio luisteren met de Playbar

Een groot voordeel van de Sonos Playbar ten opzichte van andere soundbars is de toegang tot streaming muziek: bijvoorbeeld Deezer, Spotify en Rdio of naar webradio (Tunein FM). We beluisterden verschillende soorten muziek en waren redelijk onder de indruk. Sommige nummers klonken wat rommelig; teveel een brei van geluid. Een pianostuk van Chopin klonk veel beter dan hardere moderne muziek (de postpunk van Parquet Courts en Burial; muziek met diepe bassen). Maar de algemene ervaring is zeker positief.

Conclusie

De Sonos Playbar is interessant als je beter geluid wilt uit je tv en je daarnaast graag streaming muziek wilt kunnen luisteren. De surroundervaring bij een film is indrukwekkend, ook de audiokwaliteit is in orde.

Pluspunten

streaming muziek luisteren, onder meer Spotify en Deezer;

goede surround ervaring (zonder subwoofer en luidsprekers aan de acherkant);

werkt goed samen met andere Sonos-componenten;

gebruiksvriendelijke installatie en bediening.

Minpunten

audio bij sommige nummers wat rommelig;

duur (€700).

Wat is de Sonos Playbar?

Met de Playbar begeeft het audiomerk Sonos zich voor het eerst op het vlak van de home cinema. De Sonos Playbar is een grote soundbar met daarin 9 luidsprekers. Met een optische audiokabel sluit je de Playbar aan op een HD-tv. Zo beluister je het geluid van de tv of daarop aangesloten apparaten (Blu-rayspeler of spelcomputer).

De Playbar verschilt van andere soundbars door zijn audiomogelijkheden. Je kunt er Spotify mee luisteren en webradio of muziek draadloos mee afspelen vanaf een pc of NAS (een externe harde schijf met netwerkfunctionaliteit). Centraal daarbij staat de Sonos-netwerktechnologie.

Hoe werkt het Sonos systeem?

Sonos heeft een eigen systeem, dat gebaseerd is op wifi. Een slimme toevoeging is de 'mesh' architectuur. Dit wil zeggen dat ieder Sonos-component met een andere Sonos kan 'praten' als dat uitkomt. Dat werkt als volgt. Een Sonos op de eerste verdieping geeft het signaal van de begane grond door aan de Sonos op de tweede verdieping. Hoe meer componenten, hoe minder gaten in de netwerkdekking. De apparaten zijn centraal te bedienen vanaf je tablet, smartphone of op de pc.

