Richtprijs € €10 per maand (gecomprimeerde streams), €20 per maand (lossless)

Conclusie

Tidal klinkt niet beter dan Spotify. Tidal heeft wel (exlusieve) hd-video’s en zou zich op langere termijn behoorlijk kunnen onderscheiden met uniek muziekaanbod.

Tidal

Tidal is een nieuwe muziekdienst die zich wil onderscheiden met hogere muziekkwaliteit. Volgens Tidal klinkt hun ‘High Fidelity lossless’ muziek zoals de artiesten het bedoeld hebben. Tidal claimt verder niets, maar suggereert wel dat ‘lagere kwaliteit’ streams (met compressie) minder goed zouden klinken. Onze ervaring is dat gecomprimeerde, lossy streams al erg goed klinken. In onze test van begin 2014 (pdf, alleen voor leden) deed elke muziekdienst het zeer goed. Zou Tidal het (nog) beter doen dan deze sterke concurrenten? Om daar achter te komen, vergeleken we Tidal met Spotify: de best scorende dienst uit de test van 2014. Dat deden we deze keer niet professioneel, maar ‘gewoon’ thuis op een stereoinstallatie en onderweg op een smartphone (iPhone 5s).

Thuis: Tidal en Sonos

Tidal klinkt erg goed in de huiskamer. We beluisterden verschillende muziekstukken via een Sonos: Connect Amp in combinatie met twee Dali Zensor 7 luidsprekers. De geluidskwaliteit is bij de meeste nummers net zo goed als die van Spotify in de hoogste kwaliteit, maar het geluid klinkt nooit beter.

We hielden een paar luistersessies waarbij we dezelfde nummers via Tidal en Spotify achter elkaar beluisterden (zie de screenshot). Bij geen enkel nummer hoorden we hele grote verschillen. Wij zouden er geen €10 extra per maand voor over hebben. Maar het zou zomaar kunnen dat meer geoefende luisteraars wel verschillen horen. Probeer Tidal vooral zelf eens uit, de eerste maand kun je het gratis proberen. Vergeet niet op tijd het abonnement op te zeggen.

Onderweg: Tidal op de iPhone

Veel mensen luisteren muziek onderweg of tijdens het sporten. Vanwege omgevingsgeluiden zijn dat geen ideale testomstandigheden. Ook ben je vaak afgeleid door wat er om je heen gebeurt. Op een iPhone 5s met bijgeleverde oordopjes hoorden we dan ook geen verschil tussen muziek van Spotify en Tidal. Beide diensten klinken - gezien de omstandigheden - gewoon goed.

Miljoenen nummers

Net als Spotify en Deezer heeft Tidal miljoenen nummers in zijn database. Ook bij Tidal zijn veel grote artiesten te vinden (waaronder golden oldies van Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan en Pink Floyd). Op het alternatievere aanbod (Nederlands en buitenlands) is nog wel af te dingen, zo valt te lezen bij 3voor12.

Alleen bij Tidal?

Het is interessant om de komende tijd te volgen of er artiesten zijn die hun aanbod exclusief zullen aanbieden via Tidal. Grote artiesten als Jay-Z, Nicki Minaj, Rihanna en Beyoncé zijn namelijk mede eigenaar van Tidal. Het zou zomaar kunnen dat ze besluiten om hun muziek alleen nog bij Tidal aan te bieden. Tidal heeft ook hd-video’s van grote artiesten als Daft Punk en White Stripes. Die hebben Spotify en Deezer niet.



Meer lezen

Wat is Tidal?

Tidal is een nieuwe muziekdienst die zich wil onderscheiden met hogere, lossless muziekkwaliteit. Dat wil ze bereiken door muziek zonder compressie aan te bieden; te vergelijken met een cd. De streams bevatten meer informatie en de muziek moet daardoor beter klinken dan bij Spotify en Deezer. Die bieden hun muziek namelijk aan in gecomprimeerde streams. De bestanden zijn daardoor kleiner zodat je ze makkelijker via internet kunt beluisteren. Ook nemen ze minder ruimte in op je telefoon.

Tidal: niet gratis

Naast het ‘kwaliteitsabonnement’ van €20 per maand, kun je ook kiezen voor een ‘normaal’ abonnement van €10 per maand. Daarvoor krijg je gecomprimeerde streams, zoals bij Spotify en Deezer. Gratis luisteren is er niet bij. Wel kun je een maandje gratis proefdraaien. Het abonnement start automatisch na de proefmaand.