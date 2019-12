Tips voor het gebruiken van Spotify

Ontdek automatisch muziek

Spotify biedt heel veel mogelijkheden om muziek te ontdekken. Het mooie is dat je daarvoor weinig actie hoeft te ondernemen. Spotify maakt automatisch afspeellijsten aan:

Met Discover Weekly krijg je elke maandag nummers die door Spotify worden gekozen op basis van de muziek die je eerder al hebt geluisterd.

Release Radar ligt in het verlengde van Discover Weekly, maar bevat alleen alleen nieuwe nummers die vergelijkbaar zijn met nummers die je al in je bestand hebt staan.

Discover Weekly en Release Radar vind je onder Bladeren > Ontdekken

Zoek geavanceerd naar muziek

Net als bij Google, kun je bij Spotify slim zoeken met bepaalde zoekwoorden. Als je in het zoekveld bijvoorbeeld genre: rock invult, zie je populaire artiesten in dat specifieke genre.

Je kunt ook op jaartal zoeken of op meerdere jaren. Er zijn meerdere combinaties mogelijk, bijvoorbeeld year: 1969-1971 genre: rock. Dat levert een overzicht van populaire artiesten uit die tijd en een afspeellijst met populaire nummers op.

Volg afspeellijsten van gebruikers

Hoewel Spotify zelf ook veel afspeelllijsten aanbiedt, zijn die van gebruikers vaak het meest interessant. Er zijn afspeellijsten in de meest uiteenlopende genres of over een bepaald thema. Ga je op reis dan kun je gemakkelijk een bijbehorende soundtrack kiezen. Een afspeellijst vind je door in het zoekveld een woord in te vullen, bijvoorbeeld 'California'. Dat geeft meerdere lijsten als resultaat. Door 'volgen' te kiezen verschijnt de afspeellijst in je overzicht.

Stel de juiste geluidskwaliteit in

Bij Spotify kun je zelf de geluidskwaliteit instellen of het automatisch laten bepalen door Spotify. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

Normaal – ongeveer 96kbit/s.

Hoog – ongeveer 160kbit/s.

Extreem – ongeveer 320kbit/s.

Automatisch – wordt bepaald op basis van je internetverbinding

Je kunt deze instellingen bepalen voor streaming. Dat is handig als je onderweg wilt luisteren, maar daar niet je hele internetbundel aan op wilt offeren. Voor het downloaden van muziek, om offline te luisteren, kun je apart aangeven in welke kwaliteit je wilt luisteren.

Aanpassen in Android en iOS: ga naar Bibliotheek > Instellingen (tandwieltje) > Geluidskwaliteit

Aanpassen op pc: ga naar Bewerken > Instellingen > Geluidskwaliteit

Luister offline naar muziek

Muziek kun je opslaan op het geheugen van je telefoon (offline luisteren). Zo kun je via wifi alvast de muziek downloaden die je onderweg wil beluisteren.

Bij elke afspeellijst, podcast, album of nummer staat een knop Downloaden. Schuif die naar rechts en het downloaden begint. Je kunt muziek downloaden op pc, tablet en smartphone.

Gebruik de equalizer voor passend geluid

Luister je naar hiphop of dance dan is een wat zwaardere bas wel lekker. Bij klassieke muziek wil je dat misschien juist niet. In de iOS Spotify app zit een equalizer waarmee je het geluid per soort muziek kan kiezen. Zo kun je het geluid naar smaak aanpassen.

In iOS vind je de equalizer onder Instellingen > Afspelen

Bij Android-smartphones en -tablets werkt het anders. Bij sommige apparaten is de equalizer te vinden bij de instellingen.

Is dat niet het geval dan moet je een app downloaden, bijvoorbeeld EQ – Music Player Equalizer. In Spotify kun je vervolgens het geluid aanpassen. Er is ook geen equalizer verwerkt in de desktop-versie in Windows en MacOS, maar ook hiervoor geldt dat je los van Spotify een equalizer kunt downloaden.

Luister naar podcasts

Bij Spotify kun je ook naar podcasts luisteren (te vinden onder Bladeren). Het aanbod is behoorlijk groot, maar voornamelijk Engelstalig.

Er zijn categorieën: Lifestyle, Verhalenvertellers, Techniek & games etc. Net als bij muziek krijg je ook aanbevelingen op basis van je luistergedrag.

Helaas ontbreekt het aan hitlijsten waardoor je toch minder snel bij een interessante podcast uitkomt.

Houd je luistergedrag privé

Bij Spotify is je gebruikersprofiel zichtbaar voor andere gebruikers (ook als ze je niet volgen). Anderen kunnen je openbare afspeellijsten zien, je volgers en de mensen die jou volgen.

Je kunt luistergedrag verbergen voor andere Spotify-gebruikers. Ga naar Instellingen > Sociaal in de desktop app. Als je alle schuifjes uit zet dan zijn je nieuwe afspeellijsten niet meer openbaar en kunnen anderen niet zien naar welke artiesten je onlangs hebt geluisterd.

Eerder aangemaakte afspeellijsten kun je verbergen door te kiezen voor privé maken (te vinden via de 3 bolletjes naast de afspeellijst).

Je kunt Spotify koppelen aan je Facebook profiel. De muziek die je luistert kun je delen en is zichtbaar op je tijdlijn. Bij Instellingen, Sociaal kun je het delen ook weer uitzetten.

Let op met Facebook

Als je een Spotify-account hebt aangemaakt met je Facebook-gegevens, kun je dit niet meer ontkoppelen. Wil je Spotify zonder Facebook gebruiken, dan moet je een nieuw account aanmaken. Bedenk dit goed bij het aanmaken van je Spotify-account.

