Wat is online muziek luisteren?

Muziekdiensten zoals Spotify bieden hun muziek aan via internet. Nummers hoef je niet eerst te downloaden, want je luistert direct via internet. Daardoor neemt de muziek geen ruimte in op een harde schijf of in het smartphonegeheugen. Wat zijn online muziekdiensten en wat heb je eraan?

Online muziekdiensten bieden veel luistergemak. Spotify, Deezer en Apple Music zijn een paar van de bekendste muziekdiensten. En er komen steeds vaker vergelijkbare muziekdiensten. Voor ongeveer €10 per maand luister je onbeperkt naar muziek, zowel thuis als onderweg en op verschillende apparaten. Gratis luisteren kan vaak ook, maar dan hoor je commercials en zijn er verschillende beperkingen.

Online muziek ontdekken

Met online muziekdiensten leer je makkelijk en snel muziek kennen. De diensten geven suggesties op basis van de muziek die je eerder hebt geluisterd. Ook staan er vaak vergelijkbare artiesten op de profielpagina van een artiest. Bij Spotify en Deezer zijn er apps die slim gebruik maken van hun muziekdatabase. Denk bijvoorbeeld aan muziekwebsites waarbij je tijdens het lezen van een recensie het album kunt afspelen.

Bespaart tijd

Het samenstellen en onderhouden van een collectie kost amper tijd omdat de diensten het meeste werk doen. De muziek is centraal opgeslagen met daarbij ook alle informatie zoals de platenhoes, titel, artiest, genre, vergelijkbare artiesten.

Muziek delen via sociale media

Bij elke dienst kun je zelf afspeellijsten maken en die vaak ook delen met vrienden. Omdat de muziek niet meer is dan een linkje naar een bestand op internet, gaat het delen makkelijk. Wie zijn muziekdienst koppelt aan bijvoorbeeld Facebook, kan muzieksuggesties uitwisselen en andere luisteraars volgen.

Op meerdere apparaten muziek luisteren

Elk album of nummer dat je bewaart in een afspeellijst komt automatisch op alle apparaten waarop de dienst staat. Zowel op de pc, tablet en smartphone en zelfs in de nieuwste auto's. Spotify en Deezer hebben de langste lijst met ondersteunende apparaten. Op de sites van de muziekdiensten is te zien op welke apparaten ze werken.

Op 1 apparaat tegelijkertijd

Een nadeel is dat het bij de meeste muziekdiensten niet mogelijk is om met een account op meerdere apparaten tegelijkertijd kunt luisteren. Dat kan lastig zijn in een huishouden met meerdere luisteraars. De enige oplossing is het afnemen van meerdere accounts of een gezinsabonnement, en dus hogere kosten.

Geen eigendom

Bij een online muziekdienst koop je het recht om muziek te luisteren, niet om het te bezitten. Wie besluit op te zeggen, is zijn opgebouwde collectie kwijt. Als je waarde hecht aan 'eigen muziek' dan is downloaden misschien een betere optie.