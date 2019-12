Richtprijs € 10 per maand of € 100 per jaar / gratis (op de Xbox 360 alleen 30 seconden per nummer)

Xbox Music review

De nieuwe streaming muziekdiensten schieten als paddenstoelen uit de grond. Je kon al kiezen tussen Spotify, Rara, Sony Music Unlimited en Deezer en nu voegt ook Microsoft’s Xbox Music zich bij dit rijtje. We hebben Xbox Music getest op de Xbox 360 en op een Windows 8 laptop.

Xbox Gold

Om lid te worden, heb je een Xbox Music Pass nodig. Deze digitale pas kun je kopen voor €10 per maand of €100 per jaar. Op de Xbox 360 is de eerste maand gratis en de kosten worden daarna automatisch afgeschreven.

Het nadeel van de Xbox 360 is dat je daarnaast ook nog een Xbox Live Gold-account van €40 per jaar nodig hebt om de dienst te kunnen gebruiken. Xbox 360-gebruikers zonder Gold-account tasten dus extra in de buidel voor Xbox Music. Op andere apparaten hoeft dit niet. Voor bijvoorbeeld een Windows 8 laptop zijn de eerste 6 maanden gratis en heb je ook een volledig gratis versie, met reclame.

Uitgebreid muziekaanbod

Als je eenmaal lid bent, heb je volgens Microsoft toegang tot 30 miljoen nummers. Dat is veel meer dan de 18 miljoen van Spotify. We namen de proef op de som door zowel een aantal bekende als minder bekende artiesten op te zoeken.

Over het algemeen kan Xbox Music zich prima meten met Spotify. Wij kwamen bij Xbox Music nummers tegen die Spotify niet had, maar ook andersom. Het aanbod van Nederlandse muziek valt wat tegen. Van sommige artiesten zoals Spinvis en Di-Rect kun je genoeg nummers vinden, maar van bijvoorbeeld Nick & Simon en De Toppers tref je maar één nummer aan.

Grijs gemarkeerd

Een ander minpunt is dat je veel nummers niet kunt afspelen op je spelcomputer. Ze zijn grijs gemarkeerd. Nu zijn dit vaak wel artiesten die in Spotify ook ontbreken, zoals Led Zeppelin en Metallica. Op smartphones, tablets en Windows 8 computers kun je alleen de eerste 30 seconden van deze nummers horen. De vraag is of de muziek wordt meegerekend in de muziekbibliotheek van 30 miljoen.

Muziekvideo’s

Je kunt ook muziekvideo’s afspelen en het aanbod en de kwaliteit hiervan zijn prima. Alleen de wat oudere video’s zien er minder goed uit en spelen soms af in een ander beeldformaat dan je televisie, waardoor je zwarte balken aan de zij- of onderkant ziet.

Simpel in gebruik

Wat opvalt aan Xbox Music is de fijne bediening. De dienst werkt net als Windows 8 met tegels en de overzichtelijke en logische indeling maakt het navigeren simpel. Je kunt bijvoorbeeld makkelijk je eigen afspeellijsten maken en afspelen.

Een groot gemis is dat je de dienst op de Xbox 360 niet kunt gebruiken tijdens andere activiteiten zoals gamen of browsen. Zodra je Xbox Music verlaat, stopt de muziek. Op Windows 8 kun je wel tegelijkertijd iets anders doen.

Tijdens het afspelen toont Xbox Music de albumcovers als een soort collage, afgewisseld met foto’s van de artiest. Daaroverheen zitten gevarieerde kleurenfilters. Dit is grafisch erg mooi en zal zeker aanspreken op feestjes.

Het zoeken naar muziek gaat gemakkelijk, maar is voor sommigen misschien iets te simpel. Xbox Music maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen slechts zes genres op de Xbox 360. Op de andere apparaten heb je wel meer genres om uit te kiezen, maar met Spotify kun je met honderden genres veel meer de diepte in.

Zoekhulpje

Om naar nieuwe muziek te zoeken, heb je ook de Smart DJ-functie. Hiermee kun je Xbox Music zelf laten speuren naar muziek op basis van jouw smaak. Je selecteert een artiest en kunt vervolgens een afspeellijst beluisteren met vergelijkbare muziek. Dit zoekhulpje werkt goed en laat je wat meer verdiepen in de muziek.

Geluidskwaliteit

De muziek wordt afgespeeld in een bitrate van 192 tot 256 Kbps. Andere muziekdiensten zoals Spotify en Deezer hebben premiumversies die draaien op 320 Kbps. In de praktijk zal je dit verschil niet of nauwelijks horen: de geteste geluidskwaliteit is goed.

Conclusie

Xbox Music is een volwaardige streamingdienst die zich goed kan meten met de concurrentie. Over de bediening en de vormgeving is goed nagedacht. Toch laat de dienst op de Xbox 360 te wensen over: je hebt minder functionaliteiten en mogelijkheden dan op de andere versies. Dat je niet alle nummers in de bibliotheek kunt afspelen, neemt ook iets weg van de glans.

Pluspunten

Makkelijke en snelle bediening

Mooie vormgeving

Mooie grafische begeleiding van de muziek

Handige zoekhulp

Grote muziekbibliotheek

Minpunten

Gold-account van €40 per jaar verplicht op de Xbox 360

Beperkte mogelijkheden en functionaliteiten op de Xbox 360

Veel nummers kun je wel zien, maar niet afspelen

Wat is Xbox Music?

Xbox Music is een streaming muziekdienst van Microsoft die je toegang geeft tot 30 miljoen nummers.

Op welke apparaten werkt het?

Xbox Music is beschikbaar op de Xbox 360 en is voorgeïnstalleerd op alle Windows (Phone) 8 apparaten. Je kunt het ook gebruiken voor iOS en Android smartphones en tablets maar je hebt daarvoor wel een Xbox 360 nodig. Via de SmartGlass app kun je dan muziek streamen van je spelcomputer naar je Android en sinds begin november ook naar je iOS apparaten. Later zal Microsoft Xbox Music ook een losse Xbox Music app voor deze platformen uitbrengen. Gebruikers van Windows 7 zijn helaas helemaal uitgesloten van de muziekdienst.

Wat kost het?

Om lid te worden heb je een Xbox Music Pass nodig. Deze digitale pas kun je kopen voor €10 per maand of €100 per jaar. Op de Xbox 360 is de eerste maand gratis en de kosten worden daarna automatisch afgeschreven. Je hebt op de spelcomputer ook nog een Xbox Gold-account nodig, van €40 per jaar.

Reclame

Op andere apparaten werkt Xbox Music iets anders. In plaats van alleen een gratis eerste maand, hoef je het hele eerste half jaar niets te betalen. Daarna ga je over op €10 per maand. Je hebt geen goedkopere variant zoals bij de meeste andere diensten. Er is wel een volledig gratis versie: je krijgt dan reclames te horen tussen het afspelen van de muziek en kunt maximaal tien uur per maand streamen. Gratis houdt op de Xbox 360 in dat je alleen de eerste 30 seconden van nummers kunt beluisteren.

Je kunt Xbox Music met verschillende apparaten synchroniseren. Muziek offline opslaan is ook een mogelijkheid. Je muziektitels vastleggen, of ‘scrobbelen’, op Last.fm gaat niet, maar delen met vrienden op Facebook en Twitter wel.

Xbox 360 Andere apparaten Gratis ja (30 seconden per nummer) ja (10 uur per maand en met reclame) Kosten €10 per maand of €100 per jaar €10 per maand of €100 per jaar Extra kosten Xbox Live Gold-account van €40 per jaar geen Proefperiode 1 maand 6 maanden

Xbox Music via de Xbox 360 en andere apparaten