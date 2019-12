Abonnement met of zonder smartphone

Je abonnement loopt af en je bent inmiddels wel aan een nieuwe telefoon toe. Maar wat moet je kiezen en wat is het voordeligst? Een abonnement met telefoon? Of het toestel los kopen en combineren met een sim-only-abonnement? Wij zochten het voor je uit.

De beste deal voor je nieuwe mobiel?

Wij vergeleken in september 2017 de prijzen van:

smartphones bij een abonnement

losse smartphones

sim-only abonnementen

Conclusie: je besparing kan oplopen tot meer dan €100 als je nu een smartphone bij een abonnement neemt. Bedenk wel dat prijzen en aanbiedingen continu veranderen op deze markt.

En er zijn meer factoren om rekening mee te houden dan de prijs. Onderstaande tips helpen je verder bij je zoektocht.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartphone

Wat zijn je wensen en eisen?

Soms lijkt een aanbieding zo geweldig dat je het liefst meteen wilt toeslaan. Toch is het belangrijk eerst het volgende voor jezelf op een rij te krijgen:

Heb ik alleen een sim-only abonnement nodig of is mijn telefoon ook aan vervanging toe?

Welke smartphone is het beste voor mij? Hoeveel ben ik bereid daarvoor uit te geven?

Welke bundel heb ik nodig? Is 1000 MB genoeg, of blijkt uit mijn verbruik dat ik moet ophogen?

Wanneer loopt mijn contract af? Is het zinvol te wachten met een nieuw abonnement?

Wil ik de laatste iPhone of liever de beste goedkope smartphone?

Zijn refurbished telefoons voor mij een optie?

Heb ik een BKR-registratie en inkomenstoets over voor een abonnement met smartphone?

Waar vind je combinatiedeals?

Webshops als gsmweb.nl en belsimpel.nl bieden vaak de goedkoopste combinatiedeals. Zij krijgen een vergoeding voor iedere abonnee die ze leveren aan een provider, dus stunten ze met prijzen. Ook betaal je op deze sites vaak minder voor een smartphone als je kiest voor een duurder abonnement.

Dat laatste geldt overigens niet als je een combinatiedeal wilt afsluiten via de webshop van de provider zelf. Die rekent namelijk dezelfde kosten voor het toestel, ongeacht contractduur (1 of 2 jaar) of hoe groot je bundel is.

Vergelijk prijzen van smartphones

Hoe aantrekkelijk de combinatiedeal ook is, soms betaal je voor een losse mobiel toch een stuk minder bij een winkel of webshop. Vergelijk smartphones en ontdek wat de beste prijs is voor jouw nieuwe telefoon.

Stap voor de zekerheid nog altijd even een winkel in om daar de prijs te checken. Dit kan je soms onverwachts een flinke besparing opleveren, zo blijkt uit ons onderzoek.

Vergelijk abonnementen

Providers als Simpel en Youfone bieden geen combinatiedeals, maar wel goedkope sim-only-abonnementen. Vergelijk mobiele abonnementen en kies een abonnement dat is afgestemd op jouw wensen. Met een fijne bundel voor een zeer laag maandbedrag bespaar je per slot van rekening ook op je telefoniekosten.

Mobiele abonnementen vergelijken Belminuten Sms Onbeperkt internet Ja Nee MB data Toestel bij abonnement Ja Nee Vergelijk

Liever meer keuze in smartphones?

Met een sim-only-abonnement heb je meer keuze dan bij een combinatiedeal. Wordt jouw favoriete smartphone niet aangeboden bij het specifieke abonnement dat je graag wilt, dan gaat het feest niet door. Je eigen wensen en voorkeuren zijn dan ook ondergeschikt aan het aanbod van providers en telecomwinkels bij combinatiedeals.

Bovendien hoef je met sim-only ook niet te wachten tot je abonnement is afgelopen als je een nieuwe smartphone wilt kopen. Zie je dus vandaag een goedkope smartphone, dan kun je meteen toeslaan. Voor een combinatiedeal moet je maar net toe zijn aan een abonnement.

Denk aan de BKR-registratie!

Een nieuwe smartphone bij je abonnement betekent tegenwoordig ook een verplichte BKR-registratie en inkomenstoets, omdat dit als lening wordt beschouwd. Hierdoor kan bijvoorbeeld de maximale hypotheek die een bank je wil verstrekken duizenden euro's lager uitvallen. Wil je dit voorkomen? Zorg dan dat je toestelbijdrage maximaal €10 per maand is bij een 2-jarig contract of maximaal €20 bij een 1-jarig contract. Of betaal het toestel in één keer.

Bekijk ook het artikel De beste smartphonedeals in de Consumentengids van november (pdf, alleen voor leden).

Lees ook