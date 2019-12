Grote prijsverschillen bij refurbished smartphones

Voor een top smartphone ben je zo honderden euro’s kwijt. Met een refurbished (gereviseerde) iPhone of Samsung kun je goedkoper uit zijn. De prijsverschillen tussen refurbished smartphone aanbieders zijn groot, maar het gemiddelde prijsvoordeel is klein.

In de Digitaalgids van juli/augustus 2016 staat het artikel Opgeknapte telefoon een koopje? (pdf). In dat gidsartikel verwijzen we naar deze webpagina.

Wat is refurbished?

Refurbished is het Engelse woord voor gereviseerd. Zo'n refurbished smartphone is vaak een tweedehands telefoon die waar nodig opgeknapt zijn. Hierbij worden de onderdelen die niet goed werken of slijtage vertonen vervangen, zodat ze het weer doen. Uit ons onderzoek naar refurbished aanbieders uit 2016 blijkt dat de definitie van refurbished verschilt per aanbieder (lees het gidsartikel van de Digitaalgids). Soms wordt een telefoon alleen gecheckt en soms worden belangrijke onderdelen als de accu en het scherm standaard vernieuwd.

Test refurbished iPhone 2018 In 2018 hebben we de refurbished markt opnieuw bekeken. We kochten bij 9 winkels 2 vergelijkbare iPhone 6s-toestellen. Bekijk hier de Test refurbished iPhones uit 2018. Onze ervaring hebben we samengevat in een aantal tips die helpen bij aanschaf. Refurbished kopen: waar let je op?

Prijsvoordeel gemiddeld klein

De Consumentenbond onderzocht hoeveel prijsvoordeel je kunt krijgen met een opgeknapt toestel. We vergeleken daarvoor prijzen van refurbished smartphones met de laagste nieuwprijzen. Er zijn refurbished koopjes, maar meestal bespaar je weinig op de nieuwprijs, gemiddeld 12%. Zie ook de grafiek hieronder.





Bij dure toestellen, zoals een refurbished Samsung, kun je meer dan €100 besparen. Er zijn ook opgeknapte smartphones die gemiddeld juist duurder zijn dan een nieuwe smartphone. Voor de Sony Xperia Z3 en de iPhone 6s (16 GB) betaalden we zelfs tot €90 en €100 meer.

Grote prijsverschillen tussen winkels

Er zijn grote prijsverschillen tussen de winkels uit onze prijspeiling. Zo lopen de prijzen van een refurbished iPhone 6s (16 GB) uiteen van €580 tot €760. Bij Smart2have.com en Coolmix.nl ben je vaak het goedkoopst uit voor een refurbished toestel. Belsimpel heeft het vaakst een toestel met de laagste nieuwprijs.

Prijzenonderzoek

In juni 2016 vergeleken we de prijzen van iPhones, Samsung Galaxy- en Sony Xperia-modellen van 20 winkels:

4launch.nl iUsed.nl Azerty.nl Leapp.nl Brandnewowner.nl Los-Toestel.com Centralpoint.nl Partly.nl Coolblue.nl Saleplus.nl Coolmix.nl Sescomputers.nl Fixenrepair.nl (EP) Smart2have.com Forza-refurbished.nl Telefoondiscounter.nl Goedkopemobiel.eu Telefoonstunt.nl Groupon YourMacStore.nl

Meepraten over refurbished?

