Sneller wifi in huis

Slecht bereik of haperende wifi is heel irritant. Soms ligt het probleem bij de provider, soms ook thuis. Dan is de opstelling, locatie of kwaliteit van je router niet goed. Of je wifinetwerk is niet helemaal geschikt voor jouw type woning. Wij geven je tips om je wifiproblemen op te lossen.

Check je abonnement

Voordat je een goed wifinetwerk aanlegt, moet je vaste internet in orde zijn. Is de internetsnelheid 20 Mbit/s terwijl je 50 Mbit/s moet krijgen? Dan wordt het tijd de provider te bellen. Als die antwoordt dat je niet méér mag verwachten, kun je beter overstappen naar een sneller internetabonnement, mogelijk bij een andere provider. Komt de internetsnelheid wel overeen met je abonnement, dan zit de traagheid in je wifinetwerk.

Lees hoe je het juiste internetabonnement kiest

Hoe woon je?

In een appartement heb je misschien last van de buren die je van het wifinetwerk drukken. En in een huis is Netflixen op zolder vaak lastig. De oplossing voor je wifiproblemen is afhankelijk van jouw type woning.

Appartement

Heb je helemaal geen wifi op de slaapkamer? Of wil je ook draadloos internet op je balkon? Met een powerline adapter maak je een wifinetwerk via je stopcontact. Je sluit er een aan op je router en je steekt een andere in het stopcontact van je slaapkamer. Zo heb je internet in je hele appartement, zonder kabels te trekken. En zonder er al teveel geld aan uit te geven: powerline adapters zijn er al vanaf €50.

In een appartement heb je nog weleens last van wifistoring door de buren. Je vecht met z'n allen om ruimte op de zogenoemde 2.4 Ghz wififrequentie die het meest wordt gebruikt. Op de 5 Ghz-frequentie is het veel minder druk. Daarvoor moet je wel aan het werk en je instellingen aanpassen.

Huis met verdiepingen

De wifi beneden doet het prima, maar op zolder is het niet vooruit te branden. Voor wie geen kabels wil trekken naar de tweede verdieping zijn er andere oplossingen. Zo creëer je met multiroomwifi 1 netwerk waarmee je overal dekking hebt. Doordat alle stations hetsignaal van de router oppikken, creeer je één groot wifi-netwerk. Je loopt daardoor met je tablet van de zolder naar de woonkamer zonder de verbinding te verliezen.

Lees meer over verschillende soorten wifiboosters

Hoe is de wifi ontvangst op je apparaat?

Een wifiprobleem heeft niet altijd te maken met de apparatuur die je in huis hebt. Er kan ook een probleem zijn met een van de apparaten waar je internet op gebruikt. Daar kunnen een aantal dingen mee aan de hand zijn:

Je apparaat is oud : oudere smartphones, tablets of laptops kunnen soms niet goed overweg met de wifitechniek van nu. Investeer niet meteen in je netwerk, maar meet eerst de wifi-snelheid.

: oudere smartphones, tablets of laptops kunnen soms niet goed overweg met de wifitechniek van nu. Investeer niet meteen in je netwerk, maar meet eerst de wifi-snelheid. Je apparaat heeft een update nodig: heeft je apparaat moeite met wifi, dan brengt de fabrikant soms een update uit waarmee het probleem wordt opgelost. Zorg dus dat je altijd de laaste update op je apparaat installeert.

Zijn je modem en router oké?

Met zowel je modem als je router kan iets aan de hand zijn, waardoor wifi traag is of wegvalt.