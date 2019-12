Stofzuigers: goede merken

Miele en Numatic prijken bovenaan de andere merken en krijgen de hoogste score voor tevredenheid over de prestaties, gebruiksgemak. En veel mensen vinden de prijs in goede verhouding met de kwaliteit. Ook stofzuigers van Dyson gooien hoge ogen.

Numatic en Miele hoogste waardering

Consumenten zijn het meest tevreden over hun Numatic-stofzuiger (de stofzuigers met een gezichtje) en Miele-stofzuiger. Beide merken gooien hoge ogen. Over Numatic wordt het meest gejubeld over de prestaties, het gebruiksgemak en de prijs-kwaliteitverhouding. Ook weten gebruikers daarvan het meest zeker dat hun volgende stofzuiger weer van Numatic gaat zijn. Over Miele wordt ook niets dan lof gesproken op deze punten, maar bij Miele valt vooral op dat deze stofzuigers lang meegaan en dat eventuele mankementen pas voorkomen ná de eerste 5 jaar.

Merkentrouw

Zou je de volgende keer weer een stofzuiger van hetzelfde merk kopen? Men is het meest zeker van hetzelfde merk bij Dyson. Deze merkentrouw is opvallend, gezien men niet het meest enthousiast is over Dyson. Daarna zijn ook de gebruikers van Numatic erg merktrouw.

Keuze voor een merk

Als je op zoek bent naar een sledestofzuiger mét of zonder zak, kun je kiezen uit talloze merken. Philips is het grootste merk, gevolgd door Miele en Bosch. Andere veelverkochte merken zijn AEG, Bestron en Dyson. Kleinere merken zijn Dirt Devil, Nilfisk, Numatic, Samsung en Siemens. Electrolux is voor stofzuigers volledig over gegaan in AEG.

Stofzuigermerken worden het vaakst gekozen vanwege de prijs-kwaliteitverhouding van het merk. Bestron en Dirt Devil worden om deze reden vaak gekozen. Daarnaast kijkt men ook naar de goede naam van het merk. Dat is vooral het geval bij Dyson, Miele en Nilfisk. Ook wordt testinformatie van de Consumentenbond vaak gebruikt voor de keuze. De beste stofzuigers met de hoogste scores zijn voornamelijk van de merken AEG en Miele. Maar ook komen stofzuigers van Philips en Bosch goed uit de test.

Merktevredenheidsscore stofzuigers

We vroegen 5200 leden van het Consumentenbond Internetpanel hoe tevreden zij zijn met hun stofzuiger.

Merk Rapportcijfer merktevredenheid Numatic 8,5 Miele 8,5 Dyson 8,2 Nilfisk 7,8 Bosch 7,8 Philips 7,8 Samsung 7,6 Siemens 7,6 AEG 7,5 Electrolux 7,5 AEG-Electrolux 7,5 Dirt Devil 6,8 Bestron 6,8

Populairste merken

De meeste panelleden hebben een stofzuiger van Miele en Philips. Op grote afstand volgen andere merken als Bosch en AEG en daarna Dyson en Siemens. Driekwart heeft een stofzuiger met stofzak.

Naast Numatic en Miele valt ook Dyson in de smaak. Men is zeer tevreden over de prestaties en het gebruiksgemak. Ook is men het meest zeker dat hun volgende stofzuiger wederom een Dyson gaat worden. Over de prijs-kwaliteit van Dyson is men minder te spreken. Het is dan ook het duurste stofzuigermerk.

Prijs-kwaliteitsverhouding

De meeste mensen kiezen voor een bepaalde stofzuiger vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding. Dit is de voornaamste reden dat bijvoorbeeld een Bestron of Dirt Devil wordt gekozen. Dit zijn dan ook de merken met de laagste prijzen.

De meeste mensen hebben tussen de €100 en €150 voor hun stofzuiger betaald. Maar de prijzen van stofzuigers lopen uiteen van minder dan €50 tot meer dan €500. Ruim 70% van de panelleden vindt de prijs-kwaliteitverhouding van hun stofzuiger (zeer) gunstig. Over respectievelijk Nilfisk, Numatic en Samsung zijn ze het meest tevreden. En dat terwijl sommige modellen van Nilfisk in het duurdere segment vallen. Over de prijs-kwaliteitverhouding van Electrolux is men verre van te spreken. Ook bij AEG-Electrolux, Dyson en Siemens is men niet overmatig enthousiast over de prijs-kwaliteit.

Gemiddelde levensduur en mankementen

De meeste stofzuigers worden vervangen omdat ze stuk zijn. Maar mensen vervangen hun stofzuiger ook omdat ze niet meer tevreden zijn over de prestaties. Gemiddeld werd de stofzuiger na zo'n 9,5 jaar vervangen. Men had het langst plezier van een Nilfisk, deze werd pas na ruim 13 jaar vervangen. Maar ook Electrolux en Miele werden pas na ruim 11 jaar vervangen. Bestron stofzuigers werden opvallend snel al vervangen, binnen 5 jaar.

De stofzuigers van de panelleden verschillen in leeftijd van minder dan 1 jaar tot ouder dan 20 jaar. Wanneer we vragen hoeveel mankementen bij de stofzuiger zijn voorgevallen, komt dat bij Bestron het vaakst voor. Miele stofzuigers hebben de minste mankementen en de mankementen die voorkomen zijn ook vaak bij een toch al oud model. Een stofzuiger van Miele ging veel minder vaak kapot in de eerste 5 jaar.

In de meeste gevallen rolde het snoer niet meer (goed) op. Daarna werd ook vaak genoemd dat het mondstuk kapot was of de zuigkracht afnam. Meestal was het mankement niet zo ernstig en kon reparatie nog wel even wachten.

Zelf kleine mankementen aan je stofzuiger opsporen en repareren? Zo doe je dat.

Over het onderzoek

Elk jaar test de Consumentenbond honderden nieuwe producten en apparaten. Wat niet kan worden getest, is hoe tevreden consumenten uiteindelijk zijn met zo’n product. Daarom vroegen we dit aan het internetpanel van de Consumentenbond. Ruim 5200 panelleden beantwoordden vragen over hun merk stofzuiger.

Dit onderzoek is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en oordelen van consumenten. De resultaten zijn veralgemeniseerd: de oordelen gaan niet over een bepaald model, maar over het merk in het algemeen. Er zitten grote verschillen tussen de stofzuigers waar we uitspraken over doen. Zo varieert de leeftijd van pas gekocht tot meer dan 20 jaar oud. Prijzen lopen honderden euro’s uiteen, zelfs binnen één merk. En ook de manier waarop een stofzuiger wordt gebruikt, speelt mee. De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet zonder meer voor álle modellen van een bepaald merk en kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.

