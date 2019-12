Waterstofzuiger kopen: waar let je op?

Waterstofzuigers zijn robuust en daarmee geschikt voor het grovere werk. Ze worden ook wel multizuigers, alleszuigers of nat- en droogzuigers genoemd. Verschillende benamingen voor een multifunctioneel apparaat. Wat zijn de voor- en nadelen? En waar let je op bij je keuze?

Waterstofzuigers voor het zware werk

Een waterstofzuiger is geschikt voor het soort vuil wat een gewone stofzuiger niet kan opzuigen. Denk hierbij aan heel fijn bouwstof of juist heel grof gruis of zelfs vloeistoffen. Een dergelijke multizuiger is gemaakt voor dit zware werk. Ze worden veelal gebruikt in ruimtes zoals de garage, hobbykamer, kelder, auto, dakgoot of gootsteen. In een woonomgeving zijn ze vanwege hun robuustheid en volume minder geschikt.

Voordelen Nadelen Kan tegen een stootje Minder verfijnd dan een gewone stofzuiger Kan vloeistof opzuigen Meer ruimte nodig om op te bergen vanwege formaat Kan grof of fijn vuil opzuigen Apparaat schoonmaken is vieze klus Lawaaiig

Hoe werkt een waterstofzuiger?

Waterstofzuigers zijn rechtopstaande stofzuigers, een zogenaamd ketelmodel. Ze bestaan uit een bak waar het vuil via zuigbuis en slang in terechtkomt. Hier kun je voor fijn stof een stofzak in doen, om zo de motor te beschermen. In de bovenkant zit de motor, het motorfilter en een vlottertje die ervoor zorgt dat de motor afslaat als de bak vol is. De bovenkant klikt vast op de onderkant en het apparaat is klaar voor gebruik.

Let op: Verwar een waterstofzuiger niet met een stofzuiger met waterfilter.

Stofzuigers met een waterfilter zijn gewone sledestofzuigers die de lucht filteren met water.

Capaciteit

Er zijn kleine waterstofzuigers met een inhoud van hooguit een paar liter, maar ook industriële modellen tot wel 50 liter. Hoe groter de capaciteit, hoe groter het apparaat is en hoe meer ruimte hij dus inneemt. Stofzuigers rond de 20 liter worden het meest verkocht.

Zuigprestaties en vermogen

Waterstofzuigers hebben behoorlijke zuigkracht om zwaarder vuil op te kunnen zuigen. Ze zijn niet gebonden aan regels betreft het maximaal motorvermogen, zoals gewone stofzuigers. Het motorvermogen loopt daardoor op tot 2400W. Maar mondstukken, zuigbuis, slang en filters zijn minder geavanceerd dan bij sledestofzuigers, waardoor de apparaten minder efficiënt zijn. Ze lekken luchtstroom en hebben waarschijnlijk ook een hogere stofuitstoot.

De meeste waterstofzuigers zullen het vuil prima kunnen opzuigen, maar er zijn merkbare verschillen in het mondstuk. Hierdoor zuigt de ene streeploos schoon en laat de ander hoopjes vuil achter.

Gebruiksgemak waterstofzuiger

Zuigbuis

Lengte zuigbuis: Check voor aankoop of de zuigbuis voldoende lengte heeft. Het is handig als de zuigbuis telescopisch (uitschuifbaar) is en daarmee op de juiste lengte in te stellen. Maar de meeste zuigbuizen bestaan uit delen die je in elkaar klikt.

Check voor aankoop of de zuigbuis voldoende lengte heeft. Het is handig als de zuigbuis telescopisch (uitschuifbaar) is en daarmee op de juiste lengte in te stellen. Maar de meeste zuigbuizen bestaan uit delen die je in elkaar klikt. Degelijkheid zuigbuis: Check ook de degelijkheid van de zuigbuis. Veelal is de zuigbuis van kunststof, soms van metaal. Als het bestaat uit meerdere delen, is er kans dat de zuigbuis minder stevig is in gebruik.

Check ook de degelijkheid van de zuigbuis. Veelal is de zuigbuis van kunststof, soms van metaal. Als het bestaat uit meerdere delen, is er kans dat de zuigbuis minder stevig is in gebruik. Luchstroomregelaar: Bij sommige modellen kun je de luchtstroom regelen door middel van een schuifje op de zuigbuis.

Bij sommige modellen kun je de luchtstroom regelen door middel van een schuifje op de zuigbuis. Parkeerstand: Het is handig als de zuigbuis rechtop aan de stofzuiger kan worden geklikt om het apparaat goed op te bergen. Delen van de zuigbuis of hulpstukken kunnen vaak op de stofzuiger worden opgeborgen.

Mondstukken

Minder flexibel: De mondstukken van alleszuigers zijn minder geavanceerd dan bij gewone stofzuigers. Ze bewegen een stuk minder flexibel en zijn vergelijkbaar met parketborstels. Je kunt in de winkel proberen of het mondstuk goed recht op de vloer staat.

De mondstukken van alleszuigers zijn minder geavanceerd dan bij gewone stofzuigers. Ze bewegen een stuk minder flexibel en zijn vergelijkbaar met parketborstels. Je kunt in de winkel proberen of het mondstuk goed recht op de vloer staat. Borstels en rubberen strips: Stof van harde vloeren zuig je het beste met borstels. Vloeistof zuig je het best met een rubberen strip. Waterstofzuigers hebben veelal een mondstuk waarin je deze inzetstukken vast kan klikken. Verwacht je veel verschillende soorten vuil te zuigen, dan is het makkelijk als de stofzuiger één mondstuk heeft met zowel borstels als strips. Dan hoef je niet steeds te wisselen.

Stof van harde vloeren zuig je het beste met borstels. Vloeistof zuig je het best met een rubberen strip. Waterstofzuigers hebben veelal een mondstuk waarin je deze inzetstukken vast kan klikken. Verwacht je veel verschillende soorten vuil te zuigen, dan is het makkelijk als de stofzuiger één mondstuk heeft met zowel borstels als strips. Dan hoef je niet steeds te wisselen. Opbergen: Het kierenmondstuk kun je, samen met buisdelen, veelal op het apparaat opbergen, maar de inzetstukken niet. Bij grotere modellen kun je de hulpstukken soms opbergen in een opbergvak in het apparaat.

Filters

Naast een stofzak om het fijnste stof in op te vangen, hebben de nat- en droogzuigers een motorfilter. Dit filter beschermt de motor tegen kleine stofdeeltjes. Sommige stofzuigers hebben 2 soorten filters; eentje voor droog zuigen en eentje voor nat zuigen. Dat is onhandig, omdat je dan tussendoor moet wisselen van filter. Daarnaast is dat ook nog eens een vies klusje. Als je nat hebt gezogen, kun je het beste daarna het filter eruit halen om hem goed te laten drogen en schimmelvorming te voorkomen.

Snoer

De meeste waterstofzuigers hebben geen snoeroprolmechanisme waarbij het snoer met een druk op de knop oprolt. Nadat je het snoer zelf opwikkelt, kun je het vaak ophangen aan een haak. Het snoer is meestal rond de 4 meter lang.

Extra functies

Blaasfunctie: om bijvoorbeeld bladeren uit de dakgoot te blazen. Te gebruiken door de slang op de andere opening aan te sluiten. Bij inschakelen blaast het apparaat in plaats van zuigen. De meeste multizuigers hebben deze functie.

om bijvoorbeeld bladeren uit de dakgoot te blazen. Te gebruiken door de slang op de andere opening aan te sluiten. Bij inschakelen blaast het apparaat in plaats van zuigen. De meeste multizuigers hebben deze functie. Aansluiten elektrisch gereedschap: via een stopcontact op het apparaat kun je gereedschap aansluiten om gelijk met de stofzuiger in te schakelen. Zo sluit je bijvoorbeeld de slang aan op een schuurmachine. Wanneer je de schuurmachine aan zet, zuigt de stofzuiger meteen het stof op.

via een stopcontact op het apparaat kun je gereedschap aansluiten om gelijk met de stofzuiger in te schakelen. Zo sluit je bijvoorbeeld de slang aan op een schuurmachine. Wanneer je de schuurmachine aan zet, zuigt de stofzuiger meteen het stof op. Aftapopening: via een opening onderaan het reservoir kun je de opgezogen vloeistof laten weglopen. Zo hoef je niet, zoals in de andere gevallen, het apparaat om te keren.

