Mondkapjes wassen op 60 graden

Een wasmachine kan verschillende opties hebben voor een ’60-gradenwas’. Maar let op: niet al die wasprogramma’s wassen daadwerkelijk op 60°C . Om goed hygiënisch te wassen, is het belangrijk dat je machine die 60°C haalt tijdens de wascyclus.

Was niet met het ecoprogramma

Naast een gewoon katoenprogramma hebben wasmachines een ecoprogramma voor katoenwas. Op 'oude' wasmachines waarvan het energielabel loopt tot A+++, herken je dat programma aan een pijltje of kadertje op het bedieningspaneel. Het programma is in te stellen op 60°C. Op 'nieuwe' wasmachines waarvan het energielabel loopt tot A, heeft dit programma de naam 'Eco 40-60'.

Beide wasprogramma's halen niet de genoemde 60°C. Het programma zorgt ervoor dat de wasresultaten gelijk staan aan een wasbeurt op 60°C , maar doet dat op een lagere temperatuur. Voor een hygiënische was is dat niet voldoende.

Kies het katoenprogramma 60°C

Het blijft de vraag welk programma dan wél de 60°C bereikt tijdens de wasbeurt. Soms wordt de maximale temperatuur in de handleiding aangegeven. Dat kan helpen. Je hebt met het gewone katoenprogramma op 60°C een goede kans. Draai dit programma dan wel volledig. Gebruik geen Speed- of Eco-opties.

Ook wasprogramma’s als ‘Allergie’ of ‘Intensief’ wassen op hogere temperaturen en zijn daarom een veilige keuze om goed hygiënisch te wassen.

Lees ook: