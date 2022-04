Meld geboorte bij je verzekeraar

Allereerst moet je bij veruit de meeste verzekeraars melden als er een kind geboren is. Bij de volgende verzekeraars hoeft dit niet en zijn kinderen automatisch meeverzekerd op een gezinspolis:

Aon

ASR

Klaverblad

ZLM

Bij een aantal verzekeraars zijn kinderen niet automatisch meeverzekerd, maar is er wel een vangnet. Schade door een kind dat niet is aangemeld wordt vergoed, maar met een eigen risico:

Nationale-Nederlanden (€150)

Rhion (€250)

SNS (€160)

Verzekeruzelf.nl (€160)

Eigen risico bij schade door kinderen

ABN Amro, ASR en Klaverblad bieden de mogelijkheid te kiezen voor een verhoogd eigen risico. Specifiek voor de situatie dat je kind schade veroorzaakt bij een ander. Zo druk je de premie.

Dit is bij Klaverblad vooral interessant voor stellen zónder kinderen. Kies je voor een vrijwillig eigen risico van €155 voor schade door kinderen, dan bespaar je 20% premie. Terwijl de kans op schade door kinderen natuurlijk nihil is.

Ook bij ASR kunnen stellen zonder kinderen kiezen voor een eigen risico voor kinderen van €250. Het algemene eigen risico gaat daardoor wel automatisch van €0 naar €100.

Schade door kinderen tot 14 jaar

Veroorzaken je kinderen tot 14 jaar oud schade bij of aan een derde? Dan ben je als ouder of voogd automatisch aansprakelijk. Dit heet ook wel risicoaansprakelijkheid. Je kunt dan een beroep doen op je gezins-aansprakelijkheidsverzekering (gezins-AVP). Ook als er opzet in het spel was.

Schade door kinderen van 14 of 15

Is een kind 14 of 15 jaar, dan is het zelf aansprakelijk. Als ouder of voogd ben je ook aansprakelijk als je je kind kon tegenhouden bij het veroorzaken van de schade. En je dat niet hebt gedaan.

Schade door kinderen vanaf 16 jaar

Is je kind 16 jaar of ouder, dan is het zelf aansprakelijk voor veroorzaakte schade. Is de schade gedekt, dan wordt deze natuurlijk wel gewoon vergoed door de gezins-AVP. Dat geldt in elk geval voor inwonende kinderen. Ook voor kinderen tot 27 jaar die vanwege een studie úitwonend zijn. Gaat een kind definitief op zichzelf wonen, dan moet het een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Schade tijdens het logeren

Als jouw kind iets kapotmaakt tijdens het spelen of logeren bij een ander, ben je daarvoor niet wettelijk aansprakelijk. De wetgever redeneert dat ouders die een schoolvriendje bij hen thuis laten spelen, bewust het risico nemen dat er tijdens het spelen iets kapot gaat. Maar als dit gebeurt, dan wil je de schade als ouder waarschijnlijk toch graag vergoeden.

Oppas- en logeerclausule

Het is dan prettig als jouw aansprakelijkheidsverzekering een zogeheten 'oppasclausule' heeft. In dat geval is dit soort schade namelijk gedekt. Doorgaans tot een bepaald maximumbedrag. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast. Verzekeraars beoordelen vaak wel eerst of de 'oppasser' misschien ook een aandeel heeft in de schade.

Schade tijdens sport of spel

Ook in sport- en spelsituaties ben je minder snel aansprakelijk voor schade aan een ander dan normaal. Zit je in zo'n situatie, dan accepteer je ook daarbij een verhoogd risico op schade. Vooral kinderen zijn zich hier natuurlijk lang niet altijd van bewust. Als er kinderen 'in het spel' zijn, is het raadzaam een aansprakelijkheidsverzekering mét een 'sport- en spelclausule' te kiezen. Dergelijke schade wordt dan toch vergoed, als de:

Sportende veroorzaker niet aansprakelijk is.

Benadeelde geen medesporter/-speler is.

Schade niet de schuld is van de benadeelde zelf.

Vergoedingen oppas- en logeerclausule

Voor beide clausules geldt dat de maximale vergoedingen behoorlijk uiteenlopen:

Verzekeraar Schade tijdens logeren Schade tijdens sport & spel ABN AMRO €25.000 €25.000 Aegon €0 €0 Allianz €12.500 €0 Allianz Direct €15.000 €0 ANWB €12.500 €12.500 Aon €0 €0 ASR verzekerd bedrag €0 ASR met Sterdekking verzekerd bedrag €12.500 Centraal Beheer €25.000 €25.000 Ditzo €0 €0 FBTO €25.000 €25.000 de Goudse €0 €0 Hema €0 €0 ING verzekerd bedrag €25.000 Inshared €0 €15.000 Interpolis €25.000 €25.000 Klaverblad €0 €0 Lancyr €12.500 €12.500 Lemonade €25.000 €25.000 Nationale-Nederlanden €12.500 €12.500 Ohra €25.000 €25.000 Rhion €100.000 €25.000 SNS €0 €0 Unigarant €12.500 €12.500 United Insurance €25.000 €25.000 Univé €12.500 €12.500 Vereniging Eigen Huis €25.000 €25.000 Verzekeruzelf.nl €0 €0 ZLM €25.000 €25.000

Echtscheiding

Bij een echtscheiding is het verstandig als beide partners een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Maar je hoeft kinderen maar op 1 polis mee te verzekeren. Het ligt voor de hand daarbij te kiezen voor de ouder waar het kind woont.

Adres van het kind

Bij ABN AMRO geldt dat het adres waar het kind volgens de gemeente is ingeschreven bepalend is bij gescheiden ouders. Is het kind ingeschreven bij de ex-partner? Dan is het niet-inwonend en dus niet verzekerd. De ex-partner waar het kind dus volgens de gemeente woont, moet zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering.

Bij andere verzekeraars zijn kinderen die bij de andere ouder wonen wel meeverzekerd op jouw verzekering. Soms zelfs met alleenstaandendekking. Maar bij de meeste verzekeraars zijn je kinderen dan alleen meeverzekerd als ze bij jou logeren (als logé).