Sneller internet via DSL groeit door

Steeds meer huishoudens beschikken over sneller internet via DSL. Vooral adressen met al een hoge internetsnelheid profiteerden van de upgrade van het DSL-netwerk van KPN.

Sneller internet breidt zich uit

KPN zet de laatste jaren nieuwe technieken in om sneller internet mogelijk te maken via de telefoonlijn (DSL). Het resultaat is ook dit jaar zichtbaar:

In mei 2016 kon de helft van alle huishoudens minstens 50 Mbit/s halen. In september 2017 is dit gestegen naar 55,5%.

Ook het percentage DSL-klanten dat 100 Mbits/kan halen is in een jaar gestegen van 30% naar bijna 38%.

Buiten de bebouwde kom langzamer internet

Helaas profiteert niet iedereen van sneller internet via DSL, het zijn vooral mensen die al (redelijk) snel internet hadden. Een kleine 30% van de huishoudens moet het doen met een snelheid tot maximaal 24 Mbps. Dat betreft vooral mensen die buiten de bebouwde kom wonen. Van alle mensen buiten de bebouwde kom heeft een flinke meerderheid (70%) slechts 24 Mbit/s als maximale snelheid.

Hoe hebben we getest?

We deden eind september 2017 een steekproef op 20.000 plekken in Nederland met daarbinnen ruim 250.000 adressen waar internet via DSL geleverd kan worden. Dit hebben we vergeleken met vergelijkbare metingen in 2015 en 2016.

In de grafiek zie je het aantal huishoudens dat een bepaalde maximale DSL-snelheid kon ontvangen op verschillende momenten sinds juli 2015.

Meeste huishoudens halen 100 Mbit/s

Voor het eerst is de groep huishoudens met langzaam internet (1-24 Mbit/s) niet meer de grootste. Maar de groep is nog wel bijna 30%. Het aantal huishoudens dat beschikt over 100+ Mbit/s is flink gestegen en heeft deze plek nu ingenomen.

Interessant is dat de provider KPN - bij wie je dus een internetabonnement afneemt - een maximale snelheid van 100Mbit/s aanbiedt. Terwijl KPN er als netwerkbeheerder voor gezorgd heeft dat het netwerk op sommige plaatsen klaar is voor 200 Mbit/s.

Beloftes KPN niet gehaald

KPN beloofde eerder dat voor eind 2016 85% van de huishoudens zou worden voorzien van minimaal 100 Mbit/s. Zover is KPN eind 2017 nog niet: momenteel kan 62% van de huishoudens meer dan 100 Mbit/s kiezen, via DSL- of een glasvezelabonnement.

Andere aanbieders van snel internet

Er zijn naast KPN ook andere aanbieders die op het DSL-netwerk van KPN snel internet aanbieden, denk aan Tele2 en Online.nl. De toegang tot dat DSL-netwerk voor andere providers is gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is belangrijk om concurrentie tussen aanbieders te behouden en om zo als consument voldoende keuze te hebben in internet- en tv-aanbieders.

En naast internet via DSL zijn er ook aanbieders die internet via glasvezel en de kabel (Ziggo) leveren. Bij deze glasvezel-aanbieders en via de kabel kun je ook 'heel snel' internet afnemen.

Campagne: te weinig keuze voor snel internet

In september 2015 lanceerde de Consumentenbond de campagne Meer keuze voor snel internet! We concludeerden dat consumenten te weinig keuze hebben als het aankomt op een internetabonnement met een snelheid van 30 Mbit/s of meer. Slechts 23% van de Nederlanders had toen keuze uit 3 of meer aanbieders.

Wij vinden dat er meer concurrentie moet zijn tussen internetproviders, bijvoorbeeld door het openstellen van álle netwerken. Vind jij ook dat je te weinig keuze hebt? Steun onze actie!

