Test Fitbit Horloges

Let op! Fitbit heeft alleen Engelstalige handleidingen. Ook de software en app zijn alleen in het Engels beschikbaar. Fitbits zijn niet compatibel met alle Huawei smartphones en sommige Motorolas. Bekijk de smartphones waarop de Fitbit app wél werkt.

Waarin verschilt Fitbit van andere merken?

Fitbit introduceerde als een van de eerste merken een activity tracker. Fitbit maakt deze bewegingsmeters niet alleen voor sporters, maar voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn bewegingen.

Of je nu vaker achter je bureau vandaan wilt komen, bezig bent met revalideren of beginnend hardloper bent. Hiermee onderscheidt Fitbit zich van andere merken, die zich vaak richten op fanatieke sporters en het meten van specifieke sportprestaties.

De nadruk op het meten van je levensstijl zien we ook terug in onze test. Fitbits scoren goed op het precies meten van stappen, het meten van slaapritme en gebruiksvriendelijkheid.

Soorten Fitbits

Van een simpele polsband tot een horloge met een groot touchscreen: Fitbits zijn er in allerlei vormen. Voordat we op het uiterlijk van Fitbits ingaan, lichten we eerst de verschillende functies van Fitbits toe. Want de grootste verschillen tussen Fitbits zitten niet in hoe ze eruitzien, maar in wat ze kunnen.

Lifestyle

Calorieën tellen

Met Fitbits kun je calorieën tellen en je verbranding bijhouden. Zo krijg je niet alleen inzicht in wat je per activiteit verbrandt, maar zie je ook snel verschil in verbranding tussen activiteiten.

Wil je dit heel precies bijhouden? Let dan goed op welke Fitbit je kiest. Een aantal scoren op dit onderdeel namelijk een onvoldoende in onze test. Terwijl bijvoorbeeld de Fitbit Charge 3 een ruime voldoende scoort.

In onze Vergelijker vind je bij de testresultaten onder het kopje ‘Fitness’ de score voor calorieën tellen.

Slaapritme meten

Alle Fitbits kunnen je slaap meten. Zo weet je niet alleen hoe lang je slaapt, maar krijg je ook inzicht in de slaapkwaliteit.

Fitbit meet de tijd die je doorbrengt in diepe slaap en houdt bij of je veel beweegt ’s nachts.

Alle Fitbits scoren een voldoende op het meten van slaap, maar de Charge 2, en Alta HR zijn positieve uitschieters in onze test.



We testen of een activity tracker je slaapgedrag gemakkelijk kan bijhouden en of de verzamelde gegevens goed te begrijpen zijn. Het meten van je slaapgedrag met een activity tracker is omstreden, zoals we op de pagina over het meten van slaap uitleggen.

Smart functies

Alle Fitbits kunnen meldingen ontvangen van je smartphone en sms-berichten lezen.

Bij de Fitbit Versa Lite smartwatch kun je ook muziek bedienen.

Verder scoren activity trackers laag op smartfuncties, als het ontvangen van Whatsapp- of Facebook-berichten.

Vind je het belangrijk om te kunnen reageren op e-mails of appjes? Dan is een smartwatch een goed alternatief.

Fitness

Hartslag meten

Wil je je hartslag bijhouden om te kunnen trainen met verschillende intensiteiten? Of wil je inzicht krijgen in je hartritme? Dan is een Fitbit met een geïntegreerde hartslagmeter een goede keuze.

Is deze functie belangrijk voor je? Kijk dan goed naar de score op dit onderdeel. De ene Fitbit meet dit namelijk preciezer dan de andere.

Direct naar: Fitbits met geïntegreerde hartslagmeter

GPS

Fitbit activity trackers hebben op dit moment géén geïntegreerde gps-functie, waarmee je tijdens het sporten je tempo kunt bijhouden. Bij de Charge 2 en Charge 3 kun je wel gebruik maken van de app om achteraf je route terug te zien.

Wil je tijdens het sporten je tempo bijhouden met de geïntegreerde GPS? Kies dan voor de Fitbit Ionic smartwatch, een ander merk activity tracker of een sporthorloge.

Waterdicht

De Fitbit Inspire HR en Fitbit Charge 3 zijn waterbestendig, alle andere Fitbit activity trackers zijn dat niet.

Met de Inspire HR hou je bij hoelang je hebt gezwommen en hoeveel calorieën je verbrandt. Het aantal slagen, rondetijd of tempo houdt hij niet bij. Wil je dit wel meten? Kies dan voor een ander merk activity tracker of een sporthorloge.

Uiterlijk

Scherm

Fitbit activity trackers hebben een zwart-wit scherm, de smartwatches hebben een kleurenscherm. Over het algemeen zitten de Fitbits lekker om je pols. In onze test scoren de activity trackers laag als het gaat om de leesbaarheid van het scherm. Bij fel (dag)licht is het scherm soms slecht te lezen.

Fitbits voor dames

De activity trackers van Fitbit zijn uniseks en niet speciaal voor vrouwen gemaakt. Wel zijn Fitbits populair onder vrouwelijke sporters, omdat ze smaller zijn dan de horloges van veel andere merken. Dit maakt dat ze prettig zitten om dunne polsen. Fitbits scoren dan ook goed op draagcomfort in onze test.

Fitbit bandjes

Er zijn er veel horlogebandjes voor Fitbits op de markt. Ook extra brede, mocht je juist brede polsen hebben. Hierin onderscheidt Fitbit zich van veel andere merken. Dit grote aanbod aan bandjes maakt Fitbits populair. Je matcht je Fitbit zo met je outfit, waardoor ze er minder als een sporthorloge uitzien.

Fitbit-app

Om je bewegings- en slaapritme te bekijken, sluit je het horloge aan op je telefoon, tablet, laptop of pc via de Fitbit-app. Via een overzichtelijk dashboard zie je snel al jouw statistieken. In zowel de Apple als de Google app-store krijgt deze app 3,5 sterren.

De app is helaas niet beschikbaar in het Nederlands. Ook werkt hij niet op Huawei-smartphones.

Waar moet je op letten als je een Fitbit koopt?

Functies die voor jou belangrijk zijn

Bedenk waar je het horloge vooral voor wilt gebruiken. En let erop dat hij goed scoort op deze functies.

Wil je inzicht in je dagelijkse bewegingen? Kies dan voor een horloge dat nauwkeurig stappen telt.

Wil je op intensiteit trainen? Dan is een geïntegreerde hartslagmeter handig.

Wil je je slaapritme meten? Kies dan voor activity tracker die dit goed bijhoudt én let goed op het draagcomfort. Je draagt hem tenslotte de hele nacht: dan moet hij wel prettig zitten.

Draagcomfort

Wil je inzicht in al je bewegingen én slaapritme? Dan is het belangrijk dat je je activity tracker zoveel mogelijk draagt. Laat draagcomfort daarom zwaar meewegen bij je keuze. Want van onze testers weten we: aan een tracker met de allerbeste testscore heb je uiteindelijk niets, als je hem niet draagt.

Accuduur

Alle Fitbits scoren een voldoende op accuduur. Maar de ene Fitbit gaat langer mee dan de andere. De Charge 2 en Charge 3 hebben een accuduur tot wel 9 dagen. Bij onze testresultaten vind je niet alleen de accuduur, maar ook de tijd die het kost om de accu op te laden.

Wanneer je inzicht wil krijgen in al je bewegingen én je slaapritme – kies dan een Fitbit met een korte oplaadtijd. Dan kun je hem zoveel mogelijk omhouden.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke activity trackers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste activitytrackers

Highlights uit de test

We hebben Fitbits voor je getest op de fitnessfuncties zoals stappenteller, gps en hartslagmeter. Maar we kijken ook naar het scherm, de bediening, de bijbehorende app, draagcomfort, de smartfuncties en nog tientallen andere punten. Lees meer over hoe wij activity trackers testen.

Afstand meten

Je wilt natuurlijk wel dat het aantal stappen dat je zet nauwkeurig bepaald wordt, en niet dat er een compleet andere afstand gemeten wordt. Wij testen de horloges onder andere op een loopband én buiten tijdens het hardlopen. Alle Fitbit horloges scoren goed op het meten van afstand, waarbij de Fitbit Charge 2 en Alta HR positieve uitschieters zijn.

Met 1 druk op de knop

We testen ook het gebruiksgemak van Fitbits: werken alle knopjes en wieltjes wel prettig? En is alles eenvoudig te vinden via het menu? Alle Fitbits scoren daarop voldoende, maar de scores lopen sterk uiteen. De Fitbit Alta scoort beduidend lager dan de Charge 3, die onze testers erg gebruiksvriendelijk vinden door de fysieke knoppen.

Priegelige letters

Kun je met een blik op je scherm zien of je je 10.000 stappen al gezet hebt? Het gebruiksgemak van het scherm hebben we voor je getest. Fitbits hebben vaak een klein scherm, met kleine letters en cijfers.

Op afleesbaarheid van het scherm scoren Fitbits hierdoor minder goed dan de activity trackers van andere merken. Kijk in de winkel of je een Fitbit kunt uitproberen om te zien of jij het scherm goed af kunt lezen.

Lees ook: