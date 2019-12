Consumentenbond: geen zittingverhoger voor peuters!

Nieuws|Voor zittingverhogers zonder rugleuning gaan later dit jaar strengere eisen gelden. Volgens de huidige regels mag je die al gebruiken om kinderen vanaf 15kg in de auto te vervoeren. Deskundigen zijn het erover eens dat dat veel te jong is. Zulke kleine kinderen (in de praktijk zo'n 2,5 à 3 jaar oud) zitten dan te 'los' in de gordel. Bovendien biedt een zittingverhoger nul bescherming in een botsing van opzij.