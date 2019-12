Hoe bevestig je een autostoeltje: Isofix of autogordel?

Een autostoeltje bevestigen in de auto kan op 2 manieren: met behulp van de autogordel of met Isofix. i-Size-kinderzitjes voor baby's en peuters worden altijd bevestigd met Isofix. Bij babystoeltjes zie je steeds vaker het gebruik van een onderstel waar het autostoeltje opgeklikt kan worden. Hieronder sommen we de belangrijkste voor- en nadelen op.

Autostoeltje bevestigen met de autogordel

Voordelen

Autostoeltjes die je vast zet met een autogordel, hebben vrijwel altijd een universele goedkeuring: ze zijn in bijna alle auto's te plaatsen.

Over het algemeen zijn deze autostoeltjes goedkoper dan autostoeltjes met Isofix-bevestiging.

Nadelen

Een baby- of peuterautostoeltje bevestigen met de autogordel kan best lastig zijn.

In de praktijk wordt de gordel vaak niet goed langs het zitje geleid of niet strak genoeg aangetrokken. In dat geval vermindert de bescherming van de zitjes sterk.

In een enkele auto is de gordel (achterin) voor sommige zitjes niet lang genoeg of rust de sluiting op het frame. Dat moet je vermijden.

Autostoeltje bevestigen met Isofix

Voordelen

Vastzetten in de auto met Isofix is eenvoudiger dan met de gordel.

De kans op onjuiste bevestiging is kleiner dan bij bevestiging met de autogordel. Controleer wel altijd of het autostoeltje goed is vastgeklikt.

Er zit weinig speling in dit bevestigingssysteem omdat het autostoeltje direct aan de auto vastzit. Dit is over het algemeen veiliger. Uit onze tests blijkt dat Isofix-zitjes over het algemeen iets beter scoren bij frontale botsingen en botsingen van opzij dan autostoeltjes met gordelbevestiging.

Nadelen

Nieuwe auto's hebben Isofix-bevestigingspunten. Maar oudere auto's van voor 2006 hebben ze lang niet altijd

De meeste Isofix-autostoeltjes zijn niet universeel goedgekeurd. Check daarom in de handleiding of op internet of het gebruik van het zitje voor jouw type auto goedgekeurd is. Zitjes die aan de nieuwe i-Size-norm voldoen passen op iedere autozitplaats met het i-Size-logo én in de meeste auto's met gewone Isofix-bevestigingspunten.

Een autostoeltje met Isofix is duurder dan autostoeltjes die je bevestigt met autogordels.

Autostoeltjes met onderstel

Er zijn baby- en peuterautostoeltjes op de markt met een onderstel dat je in de auto kunt laten zitten en waar je het stoeltje op kunt klikken. Dit onderstel wordt soms met de autogordel, maar meestal met Isofix in de auto bevestigd. Het stoeltje zelf klikt op zijn beurt weer vast aan het onderstel. Vrijwel alle onderstellen hebben een steunpoot als derde bevestigingspunt. Op veel onderstellen kun je eerst een babystoeltje en daarna een peuterstoeltje van hetzelfde merk gebruiken.

Je kunt babystoeltjes meestal ook zonder onderstel gebruiken en ze dan met de autogordel vastzetten.

Voordelen

Handig in gebruik.

De kans op onjuist bevestigen van het autostoeltje aan het onderstel is klein. Controleer wel of het stoeltje goed aan het onderstel is vastgeklikt.

Autostoeltjes met een Isofix-onderstel scoren hoger in de test.

Nadelen

Autostoeltjes met een onderstel zijn duurder.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af bespreken 2 aanstaande moeders met ons Baby & Kind team ervaringen en tips over autostoeltjes.

Wat is Isofix?

Isofix is een standaard bevestigingssysteem voor autostoeltjes. Je installeert het autostoeltje door het aan twee Isofix-bevestigingspunten in de auto te klikken. Deze bevestigingspunten bevinden zich tussen de rugleuning en de zitting van de achterbank. Ze zitten vast aan de carrosserie van de auto. Met de Isofix-haken aan het autostoeltje klik je het vast aan de bevestigingspunten in de auto.

Isofix is bedoeld voor baby- en peuterzitjes. Voor grotere kinderen zijn er ook zitjes die gebruik maken van Isofix. Het gaat dan om zittingverhogers (met rugleuning) waarin het kind met de gordel wordt vastgezet. De extra Isofix-bevestiging zorgt ervoor dat het stoeltje goed op z'n plaats blijft, ook als er geen kind in zit.

Isofix niet altijd (goed zichtbaar) in auto's

Oudere auto's van voor 2006 hebben niet altijd Isofix-bevestigingspunten. Als ze aanwezig zijn, zijn ze niet altijd duidelijk gemarkeerd. Soms zijn ze aangeduid met een labeltje of anders een knoopje. Voor i-Size-zitplaatsen in auto's is een duidelijk label voorgeschreven.

Derde bevestigingspunt maakt bevestiging lastiger

Voor Isofix is meestal een derde bevestigingspunt nodig om kantelen van het autostoeltje tijdens een botsing tegen te gaan. Dat kan met een spanband die van de bovenkant van het autostoeltje naar een derde bevestigingspunt in de auto loopt. Dit is de zogenoemde 'top tether'. Een andere mogelijkheid is een steunpoot die op de vloer van de auto leunt.

Het derde bevestigingspunt voor een 'top tether' kan op verschillende plekken achter in de auto zitten. Vaak is het niet duidelijk waar dit precies zit en hoe je het punt kunt herkennen. Dat maakt het bevestigen van het autostoeltje alsnog wat complex. In de praktijk wordt de top-tether niet altijd gebruikt of niet strak genoeg aangetrokken. Daardoor beschermt het stoeltje minder goed. De meeste Isofix-stoeltjes maken dan ook gebruik van een steunpoot. Daarvoor moet de autovloer vlak en sterk genoeg zijn. Dit is nog niet bij elke auto het geval. Een zitje met steunpoot kan dan niet gebruikt worden.

Voor welk autotype?

Je moet in veel gevallen checken of het Isofix-autostoeltje dat je op het oog hebt in je auto gebruikt kan en mag worden. Die informatie staat in de gebruiksaanwijzing en/of op de website van de fabrikant van het autostoeltje. Voor i-Size-zitjes is het makkelijker. Die kunnen op iedere stoel in de auto waar een i-Size-logo op staat.

Je kunt zo goed als alle Isofix-autostoeltjes ook bevestigen met de autogordel in plaats van met de Isofix-bevestigingspunten. Op die manier kun je deze autostoeltjes toch bevestigen in alle auto's. Dit kan handig zijn als je het zitje bijvoorbeeld in een tweede auto wilt gebruiken die geen Isofix-bevestigingspunten heeft. i-Size peuterzitjes kun je alleen met Isofix vastzetten in de auto. Het is wel zo dat een Isofix-stoeltje dat is vastgezet met autogordels Isofix over het algemeen lager scoort op veiligheid. In onze vergelijker staan over het algemeen de resultaten met Isofix-bevestiging.

