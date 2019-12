Veilig besparen op je autostoeltje

Tot je kind groot genoeg is voor de autogordel heb je vaak al 3 verschillende autostoeltjes gebruikt. Dit kan aardig oplopen in de kosten. Zeker als je Isofix-autostoeltjes gebruikt. Kan dat niet efficiënter en daardoor goedkoper? We zetten de mogelijkheden op een rij, waarbij veiligheid voorop staat.

Vanaf de geboorte totdat je kind minimaal 1,35 meter is moet je het in een 'goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel' vervoeren. Dat staat zo in de wet. Veel ouders beginnen met een babystoeltje, stappen daarna over op een peuterstoeltje en dan op een zittingverhoger voordat alleen de autogordel volstaat.

De kosten van 3 opeenvolgende zitjes kunnen flink oplopen. Want goed scorende babystoeltjes kosten rond de €200. Voor een Isofix-onderstel komt daar algauw tussen de €150 en €200 bij. Ook Isofix-peuterstoeltjes kosten minimaal €100 meer dan de gordelvariant.

Kies voor een gebruikt stoeltje

Zitjes worden niet alleen voor meerdere kinderen binnen een gezin gebruikt, maar vinden ook vaak een volgende bestemming in familie- en vriendenkring of op de tweedehandsmarkt. Niks mis mee, zolang je maar zeker weet dat het zitje nog intact is en nooit een botsing te verduren heeft gehad. Daarnaast moet de gebruiksaanwijzing erbij zitten. Op deze manier bespaar je flink en vervoer je je kind toch veilig en comfortabel. Let erop dat op het autostoeltje een goedkeuringslabel zit volgens R44 of R129 en dat het geschikt is voor gebruik in je auto.

Vergelijk autostoeltjes in onze vergelijker. Daar vind je ook testresultaten van wat oudere kinderstoeltjes.

Hergebruik het Isofix-onderstel

Aan de betere bescherming en gebruiksgemak van Isofix-stoeltjes voor de eerste jaren hangt een flink prijskaartje. Zo kost een babystoeltje op een Isofix-onderstel tussen de €300 en €350 en gebruik je dit stoeltje grofweg alleen het eerste levensjaar. In sommige gevallen kun je ook een peuterstoeltje op hetzelfde onderstel gebruiken. Dat is goedkoper dan een heel nieuw Isofix-peuterstoeltje. Hiermee bespaar je minstens €100.

Kies een stoeltje voor baby's én peuters

Een Isofix-stoeltje dat een baby- en peuterstoeltje ineen is, is nog slimmer en veiliger omdat het de hele gebruiksperiode achteruitkijkend gebruikt wordt. Bedenk wel dat je je kindje dan niet meer met stoeltje-en-al in en uit de auto kunt zetten en halen. Over een gebruiksperiode van 3,5 jaar ben je met bijvoorbeeld de Concord Reverso Plus voor zo'n €350 klaar, in plaats van zo'n €600 voor 2 opeenvolgende stoeltjes. Een besparing van €250.

Er komen steeds meer i-Size kinderzitjes op de markt waarvan het onderstel ook voor baby- en peuterzitjes te gebruiken is. Met prijzen tot wel €700 voor de eerste 3,5 jaar is dit niet echt een prijspakker, maar je combineert zo wel het gemak van een babyzitje dat met kind en al in en uit de auto gaat met een peuterzitje dat in ieder geval achteruit kijkt tot het kind 83 cm is.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoeltjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Het beste autostoeltje

Kies niet het hipste exemplaar

Let ook op prijsverschillen vanwege de kleur van de bekleding of hoes. Minder populaire designs of incourante kleuren zijn vaak tot enkele tientjes goedkoper.

Koop niet bij de autodealer

Steeds vaker zie je dat in de accessoirelijst bij de autodealer autostoeltjes zijn opgenomen. Helaas betaal je daar wel al snel de hoofdprijs. Vaak gaat het om bestaande stoeltjes van bekende fabrikanten met een andere hoes waarop het merklogo van de auto staat. Zonder dat logo ben je voor hetzelfde stoeltje in andere winkels veel goedkoper uit.

One size fits all?

In warenhuizen en bouwmarkten kom je vaak gunstig geprijsde kinderzitjes tegen die bovendien voor meerdere gewichtsgroepen geschikt zijn. Sommige kun je gebruiken voor kinderen van grofweg 1 tot 12 jaar, wat extra voordelig kan zijn. Wij hebben een aantal van dit soort budgetstoeltjes getest. We zagen dat de bescherming die ze bieden vaak achterblijft bij de gevestigde orde. Ze blijven ook achter op het punt van gebruiksgemak. Het is vaak niet eenvoudig het harnasje op het postuur van het kind aan te passen en vraagt omslachtig vlechtwerk. Met een duurder zitje kies je vaak voor geavanceerdere oplossingen die voor aanpassen maar 1 handeling vragen.

Identieke zitjes

Veel van de geteste budgetzitjes blijken afkomstig van de Franse fabrikant TeamTex. Ze worden onder andere verkocht als HEMA, Nania, Fisher Price, Ferrari en Kids River. Het verschil zit vooral in de bekledingshoezen, het onderliggende frame is gelijk en de goedkeuringsnummers zijn identiek.

Tip: vergelijk het goedkeuringsnummer van zitjes die je in de winkel ziet, maar die niet in onze vergelijker voorkomen. Wellicht is het onder een andere naam bekend.

Lees ook: