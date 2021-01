Bespaar in het nieuwe verzekeringsjaar

Aansprakelijkheidsverzekering

Schade aan anderen buiten je eigen schuld om, bijvoorbeeld door jouw kind of huisdier, valt onder dekking van de aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Goed om te weten, nu we met z’n allen weer een stuk meer thuis zijn. Heb je nog geen AVP, sluit er dan een af. Dit kost je een paar euro per maand, maar je kunt er veel financiële misère mee voorkomen.

Ga je met de feestdagen in een vakantiehuisje in eigen land? Let dan op je aansprakelijkheidsverzekering. Bij Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis is brand- en waterschade aan het huisje of de inboedel dan namelijk niet gedekt. Als je aansprakelijk bent en de eigenaar verhaalt de schade op jou, kan het wel eens een bijzonder prijzige vakantie worden.

Auto

Afgelopen jaar daalde het aantal schadeclaims, ook door minder auto’s op de weg. De meeste autoverzekeraars verlagen hun premie niet. Vraag je verzekeraar zelf om een premieverlaging en check of je ergens anders misschien goedkoper uit bent.

Heb je het afgelopen jaar minder gereden, dan kan dat verzekeringspremie schelen. Reken hiervoor het aantal kilometer per jaar uit en geef dit door aan je verzekeraar. Twee derde van de autoverzekeraars neemt het jaarlijks aantal kilometers namelijk mee in de premieberekening.

Private lease

Rijd je een (private) leaseauto, check dan of het aanpassen van het aantal kilometers in kosten scheelt. Bij private lease spreek je vooraf het aantal kilometers per jaar af via een kilometerbundel.

Heb je een private leaseauto via de Consumentenbond of bij een leasemaatschappij aangesloten bij het Keurmerk Private Lease? Dan worden op de einddatum de betaalde meerkilometers verrekend met de minderkilometers.

Reizen

Waak komend jaar voor hogere premies bij je doorlopende reisverzekering. In 2020 reisden we minder naar het buitenland dan ooit. Aan reizen kleeft voor reis- en annuleringsverzekeraars nu een groter risico. Stijgt de premie voor het nieuwe jaar? Vergelijk prijzen en voorwaarden van andere aanbieders en stap eventueel over.

Is je reis geannuleerd vanwege coronamaatregelen en heb je een kortlopende reisverzekering? Dan kun je de polis opzeggen en de premie terugvragen.

Wonen

Veel thuiswerken vergroot de kans op een ongelukje met de smartphone of laptop. Schade aan spullen van de werkgever vergoeden de meeste inboedelverzekeraars niet. Zij redeneren dat de werkgever verantwoordelijk is voor schade aan zijn spullen. Dat klopt niet altijd. Sommige verzekeraars vergoeden de schade wel. De vergoeding van schade aan eigen spullen, zoals je laptop en telefoon, verschilt sterk.

