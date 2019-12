Conclusie: handig voor de wereldreiziger

De betaalrekening en betaalpas van TransferWise kun je gratis openen en aanvragen. Het bijzondere van de rekening is dat je een Europees, Amerikaans, Brits en Australisch rekeningnummer kunt aanvragen. Werk of reis je veel in het buitenland en betaal je in Amerikaanse of Australische dollars of Britse ponden? Dan kan de rekening voordelig zijn.

Betaal je vooral in euro's, dan kun je ook een TransferWise-rekening openen, maar moet je rekening houden met de kosten voor geldopnames. Hoeveel de rekening kost hangt af van hoe je hem gebruikt, maar je hebt geen vaste kosten. Omdat de betaalpas van TransferWise van Mastercard is, kun je er in Nederland niet overal mee betalen. Je kunt ook (nog) niet via automatische incasso je rekeningen betalen.

Ga je op reis of vakantie naar een land buiten de Eurozone? Misschien is de toeslag van TransferWise goedkoper dan de kosten van je betaalpas of creditcard.

Voor- en nadelen

Pluspunten

De betaalrekening en betaalpas zijn gratis.

Kan voordelig zijn als je vaak in het buitenland reist of werkt, omdat betalingen, geld opnemen en geld overmaken in vreemde valuta vaak goedkoper zijn. Hoe voordelig het voor jou is, is afhankelijk van welke valuta je gebruikt.

Eenvoudig online een rekening openen.

Minpunten

De betaalkaart is van Mastercard en niet zoals de meeste Nederlandse betaalpassen van Maestro of V Pay. Je kunt dus niet overal pinnen, omdat Mastercard niet overal in Nederland geaccepteerd wordt, zoals bijvoorbeeld in supermarkten.

De website en klantenservice zijn in het Engels.

Het is (nog) niet mogelijk om met automatische incasso te betalen. Meestal worden vaste lasten zoals die van je hypotheek, verzekeringen en energie maandelijks van je rekening afgeschreven.

Wat is de TransferWise betaalrekening?

De betaalrekening van TransferWise is een 'borderless'-rekening met een Mastercard betaalpas. Met 'grenzeloos' doelt TransferWise onder meer op de verschillende lokale rekeningnummers die je kunt krijgen:

Een Europees IBAN

Een Australisch rekeningnummer

Een Brits rekeningnummer

Een Amerikaans rekeningnummer

Je opent de rekening via de website van TransferWise.

Met de bijbehorende debit Mastercard kun je betalen met de valuta die op je rekening staan. Je betaalt dan geen extra kosten. Ben je bijvoorbeeld op reis in Amerika, dan betaal je met je Amerikaanse dollars. Zo betaal je dus (als Nederlanders/Europeaan) niets extra's voor betaling en geldopnames in Australië, Groot Brittannië en de Verenigde Staten als deze valuta op je rekening staan.

Je kunt in totaal ruim 40 soorten vreemde valuta op je rekening houden en overboeken. Als je een valutasoort omzet in een andere of als je betaalt met je betaalpas in een valuta die niet op je rekening staat, dan betaal je een toeslag. De hoogte van die toeslag is afhankelijk van de valutasoort en varieert van 0,3% tot 2%.

De betaalpas van TransferWise is een debit Mastercard. Dat betekent dat je overal kunt betalen waar Mastercard geaccepteerd wordt en dat het bedrag direct van je rekening wordt afgeschreven. Het verschil met Nederlandse betaalpassen is dat deze meestal van Maestro of V Pay zijn, en wij vooral creditcards van Mastercard hebben. In Nederland kun je niet overal met een creditcard betalen, zoals in sommige supermarkten. Accepteert een supermarkt dus geen Mastercard, dan kun je er ook niet terecht met je TransferWise betaalpas.

Wat kosten de betaalrekening en betaalpas van TransferWise?

Overboekingen in een aantal valuta, waaronder Thaise Baht en Zuid-Afrikaanse Rand kosten geld. Op de website van TransferWise zie je hoeveel het kost.

Valuta omzetten naar andere valuta binnen je betaalrekening: 0,3% tot 2% (afhankelijk van de valutasoort).

Betaalpas: betalen in valuta die niet op je rekening staan: 0,3% tot 2% (afhankelijk van de valutasoort).

Betaalpas: geldopnames boven de circa €223: 2%.

Geld op je rekening zetten via onder andere je creditcard: 0,2%.

TransferWise rekent géén kosten voor:

De betaalrekening (met Europees, Engels, Amerikaans en Australisch rekeningnummer);

De betaalpas (debit Mastercard);

Overboekingen in dezelfde valuta;

Geld ontvangen in euro's, Amerikaanse dollars, Engelse ponden of Australische dollars;

De betaalpas: betalen met de valuta die op je rekening staan;

De betaalpas: geldopnames tot circa €223 (op de website staan de meeste bedragen alleen in ponden aangegeven) per maand;

Geld op je rekening zetten via een overboeking of iDeal.

Is TransferWise voordelig?

Als je vaak in het buitenland werkt of reist buiten eurolanden kan de rekening van TransferWise voordelig zijn. De tarieven zijn weliswaar afhankelijk van de valutasoort (0,3% tot 2%), maar kunnen gunstiger zijn dan de kosten die banken rekenen voor betalen in buitenland en geld overmaken naar het buitenland. Met een Nederlandse betaalpas buiten Eurolanden betalen, kost meestal 1% tot 1,5% en met een creditcard 1,5% tot 2,5%. Hoe gunstig het daadwerkelijk is, is vooral afhankelijk van in welke landen je verblijft en welke valuta je dus gebruikt. De toeslag voor het omzetten van euro's naar Amerikaanse dollars is bijvoorbeeld 0,35%, en omgekeerd 0,6%.

Maar ook voor iemand die eenmalig een (langere) reis maakt naar een land buiten de Eurozone kan het een optie zijn om een rekening te openen. Stel dat je bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten op vakantie gaat, dan kun je geld op je Amerikaanse rekeningnummer zetten. Hiervoor betaal je een toeslag, maar elke keer dat je tijdens je reis pint, heb je geen extra kosten.

Voor iemand die alleen in euro's betaalt, opneemt en overboekt zijn de daadwerkelijke kosten afhankelijk van hoe vaak je geld opneemt (boven de €223 kost dat 2%, geld opnemen in euro's is gratis bij Nederlandse banken). Daarentegen rekent TransferWise geen vaste kosten. De kosten zijn hierdoor moeilijk te vergelijken met die van Nederlandse betaalrekeningen.

Wie is TransferWise?

TransferWise is een financieel bedrijf dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. TranserWise staat onder toezicht van het Financial Conduct Authority (FCA): de Britse toezichthouder. TransferWise valt niet onder het depositogarantiestelsel, omdat het een elektronische geldinstelling is en geen bankvergunning heeft. Wel zegt het bedrijf dat het geld van klanten op een aparte, afgeschermde rekening staat. Hierdoor zullen klanten volgens TransferWise wél hun geld terugkrijgen in geval van bijvoorbeeld een failissement.

TransferWise richtte zich in eerste instantie op geld overmaken naar het buitenland. Het bedrijf onderscheidt zich hierbij van banken doordat het veel transparanter en vaak ook goedkoper is. Een buitenlandse overboeking via een bank is duur.

Nu breidt het bedrijf zich uit met andere diensten, zoals een betaalrekening en betaalkaart voor particulieren en zzp'ers. TransferWise richt zich vooral op mensen die veel in het buitenland werken (bijvoorbeeld expats) en/of veel reizen.

