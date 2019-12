Eerste indruk|De FastRider Fietstrolley is een boodschappentrolley die je makkelijk op de fiets kunt meenemen. Er kunnen aardig wat boodschappen in de tas, maar niet alles is even handig aan deze fietstrolley.

Conclusie

Je kunt flink wat boodschappen kwijt in de forse Fastrider Fietstrolley. Hij manoeuvreert soepel en hangt stabiel aan de bagagedrager. Maar volgepakt met boodschappen is de Fietstrolley een behoorlijk zwaar ding om te moeten optillen en aan je fiets te haken. Bovendien brengt een zware trolley je fiets flink uit balans. Voor het evenwicht heb je er eigenlijk 2 nodig, maar… die kun je weer niet lopend meenemen. Als je er niet te veel in doet, bespaart zo’n trolley - die je aan je bagagedrager klikt - wel veel sjouwwerk.

Voordelen

Veel ruimte

Manoeuvreert uitstekend

Handvat schuift soepel in en uit

Op en aan de bagagedrager klikken gaat makkelijk

Maakt degelijke indruk

Hangt mooi rechtop tijdens het fietsen

Nadelen

Als de trolley zwaarbeladen is, is hij lastig op de fiets te tillen

Kan je fiets uit balans brengen;

Als de trolley erg zwaar is heeft hij de neiging voorover te kantelen

Je komt er tegenaan bij het op- en afstappen en ‘steppen’

Steekt zo ver naar boven uit dat je geen andere dingen meer kwijt kunt op de bagagedrager

Het handvat is te kort voor mensen langer dan ongeveer 1,72 m

Voor aan de fiets

De FastRider Fietstrolley (vanaf €60 bij fiets- en buitensportwinkels, ook online) is 35 x 44 x 17 cm (bxhxd) groot en heeft daarmee een inhoud van 26 liter. Hij heeft een uitschuifbaar T-vormig trekhandvat dat tot maximaal 50 cm uitgetrokken kan worden, al steekt er dan maar een centimeter of 40 boven de rand van de deksel uit. Als je het handvat niet gebruikt, kun je hem verstoppen onder een ritsklepje. Aan de achterkant zitten 2 gewone en 1 klikhaak, waarmee je de trolley aan je bagagedrager kunt hangen.

Zwaar

In de Fietstrolley kun je aardig wat boodschappen kwijt. Volgepakt is hij dan behoorlijk zwaar, en dat is lastig om op de fiets te tillen. Ook brengt zo’n zware tas aan één kant je fiets behoorlijk uit balans. Tijdens het fietsen merk je dat niet zo, maar op de standaard blijft de fiets niet meer staan.

Aan de bagagedrager

De trolley aan je bagagedrager klikken en er weer afhalen is heel eenvoudig.Hij hangt mooi recht en blijft zo hangen tijdens het fietsen en komt niet tegen de wielen aan. Ook de klikhaak, die moet voorkomen dat iemand de Fietstrolley zó van je bagagedrager trekt, werkt soepel. Wel is de vraag of de haken ook passen bij een bagagedrager met vrij dikke buizen.

Je moet de FastRider Fietstrolley zo ver mogelijk naar achteren aan je bagagedrager klikken, anders kom je er tijdens het fietsen steeds met je hielen tegenaan. Bij het op- en afstappen zit hij ook wat in de weg. De bovenkant steekt behoorlijk ver boven je bagagedrage uit, waardoor je niet veel ruimte meer hebt om nog iets onder je snelbinders te doen.

Stabiel en wendbaar

Als boodschappentrolley is de Fietstrolley prima. Hij is stabiel en toch zeer wendbaar (ook als hij zwaarbeladen is) en rijdt heel soepel. Wel is de trekstang zelfs op de maximale stand aan de korte kant: voor de proefpersoon van 1,71 cm maar nét lang genoeg.

Klep met rits

De tas gaat dicht met een klep met een rits. Daardoor heb je een lekker grote opening maar kun je de tas niet tot de rand vullen. Met een rits helemaal bovenaan en een klep eroverheen tegen inregenen had dat wel gekund.

