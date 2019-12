Eerste indruk|Capsul'in is een cupje dat je kunt vullen met gemalen espressobonen naar keuze. Het is te gebruiken in de Nespressomachine, maar is niet herbruikbaar. Je betaalt zo ongeveer 19 cent voor een kopje espresso. Is het dat waard?

Capsul'in: review

Hoe en wat

We hebben de Capsul’in uitgeprobeerd op een oude Nespresso (gefabriceerd voor 2010) en een nieuwere Nespressoapparaat (gefabriceerd na 2010). We gebruikten hiervoor 100% Arabica gemalen espressobonen. We keken alleen naar het gebruiksgemak van de cupjes.

Het resultaat

Het vullen van de Capsul'in gaat goed. De folie plakken op het cupje gaat redelijk goed. Ook als je het niet helemaal perfect op het cupje bevestigt, blijft de folie plakken aan het cupje. De speciale capsulehouder is een handig hulpstukje. Verder maakt de houder het aandrukken van de koffie makkelijk.

Eerder schreven wij dat er koffie op het randje kan blijven liggen, maar inmiddels zijn we er op geattendeerd dat het cupje andersom in de houder moet. En wel zo dat je de tekst 'Capsul'in' kunt lezen. Wij wisten dat niet, want bij onze Capsul'in zat geen gebruiksaanwijzing. Wees hier dus op bedacht.

Schuimlaag

Het plaatsen van de cups in de Nespressoapparaten gaat goed. Beide apparaten 'pakken' de cups goed. De espressokoffie die je ermee zet, ziet er redelijk uit. Je krijgt zelfs een kleine schuimlaag. Vervelend is wel dat bij het apparaat voor 2010 in vier van de vijf gevallen de cup bleef plakken aan het Nespressoapparaat. Je hebt dan een lepeltje nodig om de cup eruit te peuteren. Let op, het cupje is dan nog wel heet!

Ingedeukt

De cups zijn niet opnieuw te gebruiken. Ze vertonen scheuren in het deksel en zijn behoorlijk aan de onderkant ingedeukt. Bij twee cups die gebruikt zijn bij het apparaat voor 2010 zat er na gebruik een groot gat in het deksel.

Op de site van Capsul-in.com staat vermeld dat er zo'n 5 gram gemalen koffie in een cup kan. We hebben dit nagewogen en dit klopte.

Tot slot hebben we gekeken of je de cups van tevoren kunt maken en een aantal dagen kunt bewaren. Deze claim die we op de site van Capsul-in.com vonden, klopte. We vulden een 5 cups en borgen ze op in een luchtdicht blik. De folie bleef na 3 dagen goed plakken op de cups.

Conclusie

De Capsul’in vullen gaat redelijk makkelijk. Het werkt op de oudere en nieuwere Nespresso machines. Het is geen navulbare cup, dus je zit nog wel met afval. Per Capsul'in betaal je ongeveer 19 cent voor een kopje espresso.

Wat zijn Capsul'in cupjes?

Capsul'in is een vulbaar cupje voor het Nespressoapparaat voor eenmalig gebruik. Je kunt er gemalen koffiebonen naar keuze in doen en op deze manier naar eigen smaak een Nespresso kopje espresso mee maken. Je sluit het cupje af met een zelfklevende folie. De cups worden geleverd in 100 of 200 stuks met zelfklevende folies. Je kunt er een speciale capsulehouder bij kopen om het cupje te vullen en de koffie er mee aan te drukken. We kochten de Capsul'in bij een internetwinkel.