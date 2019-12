Caffenu reinigingscapsules voor Nespresso

Eerste indruk|Volgens Caffenu moeten we vrezen voor schimmels en bacteriën in de schacht en tuit van onze Nespressomachine. Resten van olie, tannine en koffiekorrels blijven volgens hen, ondanks ontkalken, achter in de schacht en tuit. Door deze resten te verwijderen zou je koffie beter smaken en je apparaat langer meegaan. Verschillende Nespressogebruikers namen voor ons de proef op de som.

Conclusie

Caffenu reinigingscapsules reinigen slechts een deel van de machine en de panelleden proefden lang niet allemaal verschil.

Hoe we testen

De testmachines verschilden behoorlijk in leeftijd. De een is pas een paar maanden oud, een ander is een echte veteraan van maar liefst 7 jaar oud. Het zijn ook allemaal verschillende Nespressomodellen: onder meer een Cube, een Latissima en een Essenza. De een is een paar maanden geleden ontkalkt, een ander nog nooit.

De panelleden proefden de koffie voor én na gebruik van de machine en maakten een foto van de binnenkant.

Voor en na

Hoewel onze testmachines inderdaad vies waren leek echte schimmel niet aan de orde. De panelleden hebben de tuit niet kunnen loshalen om te zien hoe het in de tuit gesteld was. Of er sprake was van (schadelijke) bacteriën hebben we niet gemeten.

De Caffenu capsules reinigden inderdaad koffieresten in het perforatierooster bij enkele machines. Maar bij andere machines was er nauwelijks tot geen verschil te zien. Verbazingwekkend was dat één machine er viezer uitzag ná gebruik van de capsule dan ervoor. Een van de panelleden merkte op: 'dat rooster kan ik volgens mij ook eenvoudig schoonmaken met een tandenborstel….'.

De testers hebben hun machine niet uit elkaar gehaald om te kijken of de tuit ook schoner werd. Wel zie je een hoop schuim uit de tuit komen tijdens het proces.

Verschil in smaak?

De panelleden proefden voor en na gebruik de koffie: 'minder muf', 'puurdere koffiesmaak' en 'iets frissere smaak' waren de positieve reacties. Maar er waren ook negatieve opmerkingen: 'was eerst sterker', 'het eerste kopje had nog een duidelijke bijsmaak, het tweede kopje niet meer' en 'smaakt en ruikt chemisch, nog een keer gespoeld maar de smaak bleef'.

Dure bedoening

Het is ook een dure bedoening deze capsules van Caffenu. De capsules bestel je online bij www.caffenu.nl . Er zitten 5 capsules in een pakje van €9,95 en daar komen nog verzendkosten bij á €2,50. Per capsule ben je dus maar liefst €2,50 kwijt. Gebruik je ze elke 2 weken dan ben je €65 per jaar kwijt. Aangezien je de Caffenu capsules naast het ontkalken moet gebruiken, is het dus een flinke extra kostenpost. Een ontkalkingsset van Nespresso kost €9,00.

Hoe vaak?

Op de verpakking wordt aanbevolen de capsules eens per week te gebruiken. Op de website staat het genuanceerder:

Gebruik de eerste keer 2 Caffenu® capsules achter elkaar.

Voor meer dan 30 kopjes per maand: 1 capsule elke 1-2 weken.

Tot 30 kopjes per maand: 1 capsule per maand.

Gebruik je verschillende koffiesoorten, warme chocolademelk, thee of melkcapsules in je machine: 1 capsule elke 1-2 weken.

Hoe gebruik je de Caffenu capsules?

Zorg dat de w atertank vol is. Plaats een grote bak onder de koffieuitloop. Plaats de reinigingscapsule en druk op de knop voor een klein kopje (30ml). Wacht 2 minuten en druk vervolgens op de knop voor een grote kop (100ml). Haal de capsule eruit. Sluit de hendel weer en spoel met alleen water (minstens 200 ml).

Reactie Caffenu

Caffenu heeft ons een reactie gestuurd. Zij geven aan dat de bacteriën en schimmels vooral gedijen wanneer de machine niet wordt gebruikt. Deze schimmels en bacteriën zouden ontstaan in de tuit. Doordat hun product schuimt, komt het ook op plekken die met gewoon stromend water en ontkalkings- of reinigingsmiddel nooit bereikt kunnen worden.

Onderzoek van Caffenu

Caffenu publiceerde op de site een eigen onderzoek naar verschillende bacteriën. Hierin staat 'dat er 54 keer zoveel zoveel bacteriën gevonden werden als de limiet in de Officiel Health Act (Act 63, 1977)'. We zochten dit artikel op. Het blijkt een Zuid-Afrikaans document, maar het is onduidelijk of deze eisen ook gelden voor koffiemachines zoals Nespresso. In het document dat wij vonden, staan ook geen limietwaarden aangegeven.

Over schimmels staat in het rapport van Caffenu: 'dat het niet iets is om je zorgen over te maken, maar dat het fijn is om te weten dat ze niet in je koffie belanden'.

Wij vroegen een microbioloog van de universiteit van Wageningen om een reactie. Hij vindt de eisen die Caffenu aanhaalt overdreven. Het aantal schimmels is ook erg laag. Hij geeft bovendien aan dat hij meer risico's ziet bij apparaten waarbij ook melkpoeder in een pad zit. Dan heb je een extra voedingsbodem.

Wat vindt Nespresso hiervan?

We vroegen natuurlijk ook wat Nespresso van dit product vond. Hun reactie:

'Het betreft hier geen product van Nespresso, wordt niet door ons aangeboden en is dus ook niet door Nespresso getest en/of onderzocht. Om deze reden doen wij geen uitspraak over dit product. Nespresso adviseert klanten voor het onderhoud en de juiste reiniging van de machine de handleiding te raadplegen om zo te zorgen voor de juiste, consistente, hoge kwaliteit van elk kopje koffie.'

Lees meer over het schoonmaken en ontkalken van je espressomachine.