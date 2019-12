Cuisinart koffiezetapparaat met bonenmaler

Testresultaat

Op het eerste gezicht ziet het Cuisinart DGB900BCE koffiezetapparaat met bonenmaler er strak uit, met zijn buitenkant van geborsteld staal. Maar als je hem beter bekijkt, blijkt de afwerking minder fraai. Er zitten wat bobbels bij de randen waar het staal is omgebogen. Bij de thermoskan is de afwerking fraaier.

Voldoende ruimte

De reservoirs voor de koffiebonen en het water zijn toegankelijk via de bovenkant van de Cuisinart. Je moet er dus goed op letten dat er voldoende ruimte is om beide te kunnen bereiken. Ook aan de zijkant van het apparaat zul je ruimte moeten vrijhouden. Want aan de linkerkant zit de knop om de koffiefilterhouder te openen en aan de rechterkant zit het kijkvenster om het waterpeil af te lezen.

Koffiebonenreservoir

De deksel van het koffiebonenreservoir sluit goed luchtdicht af en de knop om het reservoir los en vast te koppelen, werkt soepel. Het gedeelte daaronder kan met wat schuifjes en luikjes gedeeltelijk worden geopend, waardoor achtergebleven koffiebonen en –gruis makkelijker weggeborsteld kan worden. Dat openen gaat soepel.

Waterreservoir

In het waterreservoir zit een uitneembaar waterfilter. Volgens de gebruiksaanwijzing moet die filter na 60 keer koffiezetten worden vervangen. Het apparaat wordt met twee koffiefilters geleverd. Waar je nieuwe filters kunt kopen, staat niet in de gebruiksaanwijzing. Op de Nederlandse website van Cuisinart (www.cuisinart.nl) konden we daar evenmin informatie over vinden. Uiteindelijk blijken ze te koop bij de Nederlandse Cuisinart-importeur Lensen (zie www.jlensen.nl) voor €15,95 voor twee stuks, exclusief verzendkosten.

Knoppen

De drukknoppen voor op het apparaat blijken minder robuust dan ze eruit zien: er zit nogal wat speling in. Bij sommige knoppen voel je nauwelijks of je ze indrukt of niet. De symbooltjes die bij de knoppen staan en de omschrijving van hun functie in de gebruiksaanwijzing is niet altijd even duidelijk. Wat doet bijvoorbeeld de knop waarbij een gevuld koffielepeltje staat afgebeeld en in de gebruiksaanwijzing wordt omschreven als de '''gemalen koffie''-knop met werkingsverklikkerlampje'?

Koffiefilterhouder

Met een druk op de knop aan de linkerzijkant opent de koffiefilterhouder met een mooie vloeiende beweging. Het eruit halen en erin zetten van de koffiefilter, de filterhouder en deksel vergt wat oefening. Maar als je door hebt hoe het werkt, gaat het verder soepel. Je moet wel het koffiezetapparaat tegenhouden als je de houder dicht duwt.

Thermoskan

In de thermoskan past 1,5 liter koffie. De deksel is plat en heel groot en daardoor lastig te openen. Als de kan vol is en de koffie erin heet, is het draaien van de deksel nog lastiger. Volgens de instructie blijft koffie 4 uur lang heet in de thermoskan. Dat klopt aardig. We zetten een volle kan koffie, en maten elk uur de temperatuur van de koffie. De begintemperatuur van de koffie was een kleine 82 °C. Na 4 uur was de koffie nog 69 °C. Het blijkt nauwelijks uit te maken of de koffiekan al die tijd in het apparaat blijft staan of niet. De koffie wordt heter en blijft langer warm als je voor het koffiezetten de kan omspoelt met heet water.

Sterktes

Er zijn drie verschillende sterktes voor de koffiebonenkoffie in te stellen: mild, medium en strong. Door minder water te gebruiken, kan de koffie nog sterker. Koffiebonen malen voor 2 kopjes, de minimale hoeveelheid, duurt 20 tot 24 seconden.

Zettijd

Een volle kan koffie (12 kopjes) zetten van vers gemalen bonen duurt in totaal ruim 11 minuten. Met snelfiltermaling duurt het een minuut korter. Het stroomverbruik is bij de bonenkoffie is 147 Wh, met snelfiltermaling maar ietsje lager: 141 Wh. Twee koppen koffie zetten, duurt met verse bonen een kleine vijfeneenhalve minuut, en met snelfiltermaling wederom een minuut korter. Het stroomverbruik is 43,4 respectievelijk 35,4 Wh.

Gebruiksaanwijzing

Er is een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing, maar die is niet denderend. Er is duidelijk veel misgegaan in de vertaling, wat vaak leidt tot vreemde zinsconstructies, rare fouten en onbegrijpelijke passages. Zoals in de volgende voorbeelden:

'Ga door middel van de functie ''grind off'' snel van de ene naar de andere werkstand in functie van uw voorkeur.'

'[Het apparaat heeft een] lichaam van geborsteld staal…'

'Het is mogelijk van een grotere hoeveelheid te maken koffiebonen dan de gekozen hoeveelheid water te selecteren.'

'Een te heet water zal uw apparaat beschadigen.'

'Het deksel van de koffiekan verwijderen door het in de aanduide richting te verdraaien.'

'OPGELET. Als u het cijfer 12 overschrijdt, verschijnen de letters ''PM'' om het uur van 12u tot middernacht in te stellen. Als er geen aanduiding is, komt dit overeen met de ochtenduren, van 0u tot de middag. Steeds zorgen dat het uur wordt ingesteld volgens de correcte periode om te zorgen dat de programmering relevant is.'

Ook staan er slordigheids- en grammaticafouten in. Wél erg prettig is het ontkalkingsadvies. In tegenstelling tot veel fabrikanten van espresso- en koffiezetapparaten probeert Cuisinart de consument geen dure ontkalkingsmiddelen van de fabrikant zelf aan te praten. Een mengsel van '30 cl witte azijn en 30 cl water' volstaat volgens de gebruiksaanwijzing prima.

Conclusie

De Cuisinart DGB900BCE doet wat hij belooft: hij maalt zelf bonen voor de koffie, maar kan ook gewone snelfiltermalingkoffie zetten. Wel is het apparaat hier en daar slordig afgewerkt of voelt goedkoop aan, en daardoor maakt het zijn prijs niet helemaal waar. De bediening van het apparaat en de gebruiksaanwijzing zijn soms nogal onduidelijk, maar na wat vaker gebruiken spreekt het allemaal voor zich.

De Cuisinart DGB900BCE is te koop bij onder andere MediaMarkt en diverse webwinkels. Wij kochten hem bij MediaMarkt voor €200.

Wat is de Cuisinart DGB900BCE?

We testten de Cuisinart DGB900BCE: een koffiezetapparaat dat zelf bonen maalt en daar direct 1,5 liter koffie van kan zetten. Je kunt er ook gewone snelfiltermalingkoffie mee zetten.

Fors

De Cuisinart DGB900BCE is voor een koffiezetapparaat nogal fors: zo’n 40 cm hoog, 23 cm diep en 20 cm breed. Dat flinke formaat heeft alles te maken met de extra functie van deze Cuisinart: er zit een koffiemolen ingebouwd. In één handeling maalt het apparaat koffiebonen en zet er direct een kan koffie van. De Cuisinart DGB900BCE kan ook koffie zetten met gewone snelfiltermaling.

RVS

Het apparaat heeft een buitenkant van rvs. Ook de thermoskan is van rvs. Hij heeft een inhoud van 1,5 liter.

Koffiebonen

Bovenop het apparaat zit onder een luchtdicht afsluitbare deksel het reservoir voor de koffiebonen. In het reservoir zit een draaiknop om het los te koppelen van de rest van het apparaat. Hierdoor kan het reservoir en het gedeelte eronder worden schoongemaakt. Onder het reservoir zit de elektrische koffiemolen en daaronder de koffiefilterhouder. Het waterreservoir zit achter het koffiebonenreservoir. Aan de rechterzijkant zit een venster om het waterpeil af te kunnen lezen.

Knoppen

Voorop het apparaat zitten een digitale display met onder andere een klok en timer en 7 bedieningsknoppen: 3 drukknoppen voor het instellen van de timer en klok, een aan/uitschakelaar, een drukknop om te kiezen tussen snelfiltermaling en versgemalen bonen, een om de sterkte van de bonenmaling in te stellen (mild, medium en strong) en een draaiknop voor het aantal kopjes koffie dat je wil zetten.

Koffiefilter

Aan de linkerzijkant van het apparaat zit een knop om de koffiefilterhouder te openen. In de houder zit een afwasbaar koffiefilter. Het apparaat wordt geleverd met twee van deze koffiefilters. Losse filters zijn dus niet meer nodig. Er staat niet in de gebruiksaanwijzing hoelang je kunt doen met de filters.

Verkrijgbaarheid

