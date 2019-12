Testresultaat: smaak

Ondanks dat de cappuccino uit de Nescafé Dolce Gusto niet met verse melk kan worden gemaakt, wordt hij wel hoger gewaardeerd dan de cappuccino uit de Senseo Latte Select - waar wel verse melk in zit. De espresso van de Dolce Gusto doet het minder: het smaakpanel vindt de espresso gezet met een Nespresso-apparaat lekkerder en 'echter' dan die uit de Dolce Gusto.

De espresso's en cappuccino's werden blind beoordeeld door een panel van 41 respectievelijk 40 liefhebbers. Ze mochten desgewenst suiker toevoegen. Voor de cappuccino uit de Senseo Latte Select gebruikten we verse halfvolle melk, en een Senseo Regular-koffiepad. Voor de espresso gebruikten we het Nespresso-apparaat van Magimix M100 en Livanto-cups.

Cappuccino

Het panel vindt dat de cappuccino uit de Dolce Gusto meer en steviger schuim heeft dan de Senseo Latte Select-cappuccino. Verder vindt het panel dat er aan de Dolce Gusto-cappuccino een vollere smaak en ook meer smaak zit en dat hij zoeter, romiger maar ook kunstmatiger smaakt dan die uit de Latte Select. De Latte Select-cappuccino wordt bitterder gevonden. 11 panelleden vinden de Dolce Gusto-cappuccino te zoet. Dat kan kloppen, want de melk in de Dolce Gusto-capsules is gezoet, in tegenstelling tot de verse melk uit de Latte Select.

De geur, sterkte van de koffiesmaak, balans van de smaken en de echtheid van de cappuccinosmaak werden niet opvallend verschillend beoordeeld. Uiteindelijk wordt de cappuccino uit de Dolce Gusto een half punt hoger gewaardeerd dan die uit de Latte Select.

Espresso

Het smaakpanel vindt dat er meer en betere 'crema' op de Nespresso-espresso zit. En de espresso uit de Nespresso Magimix heeft een aangenamere geur, meer smaak en ook een vollere smaak en is bitterder en pittiger dan de Dolce Gusto-espresso, vindt het panel. Bovendien vinden de panelleden de smaken van de Nespresso meer in balans en 'echter'.

Dit laatste blijkt doorslaggevend voor het eindoordeel: hoe echter de espresso wordt gevonden, des te hoger het oordeel. Als eindoordeel krijgt de Dolce Gusto-espresso een 7 en de Nespresso een 7,5.

Duur

In het gebruik is de Dolce Gusto aan de prijzige kant. De capsules, die te koop zijn in de supermarkt en via internet, kosten ruim €0,29 per stuk. Voor de dranken met melk zijn twee capsules nodig. Dat betekent bijna 60 cent per kopje latte macchiato, cappuccino en chococino - exclusief water- en stroomverbruik.

Lees meer over de Dolce Gusto:

Bekijk de score op gebruiksgemak;

Lees een korte beschrijving van de Nescafé Dolce Gusto.

Let op: Deze eerste indruk van de Dolce Gusto is onderdeel van onze test van espressoapparaten. Hierin testen wij zowel volautomaten en gesloten portiesystemen, waaronder nespressoapparaten en de Dolce Gusto.

Ontdek wat volgens ons het beste espressoapparaat is of vergelijk alle espressoapparaten zelf.

Testresultaat: gebruiksgemak

De Dolce Gusto is makkelijk in het gebruik. Maar de gebruiksaanwijzing kan beter. Het is even wennen dat de melk- en koffiedoorloop niet automatisch stopt, maar handmatig moet worden uitgezet.

Gebruiksaanwijzing

In de gebruiksaanwijzing, een boekje van 11 pagina's met een klein plaatje bij elke 'nieuwe' stap, staan de Duitse instructies steeds direct onder de Nederlandse. Het boekje is wat rommelig, en we misten een aantal onderdelen. Zo staat er niet in of het apparaat zelf een hoeveelheid koffie of melk afmeet en automatisch stopt en hoe het waterreservoir moet worden verwijderd. Welke capsules er voor welk type drank moeten worden gebruikt, in welke volgorde ze moeten en hoeveel water erbij moet, staat niet in de gebruiksaanwijzing maar op losse kaarten. In de andere taalversies staat dit wel in de gebruiksaanwijzing. Ergens staat een verwijzing naar pagina 32, maar die kunnen we nergens vinden.

In gebruik nemen

Bij het eraf halen van het waterreservoir aan de achterkant van het apparaat klemt het reservoir een beetje. Vullen en terugplaatsen gaat heel eenvoudig. Er kan 1400 ml water in het reservoir. Het roostertje waarop het kopje staat, is in hoogte verstelbaar. Dit gaat makkelijk. De aan/uitknop zit een beetje onhandig aan de zijkant van het apparaat. Als het apparaat aan staat, brandt er bovenop een lampje.

Capsules/cups

Voor latte macciato, cappuccino en chococino zijn twee verschillende capsules nodig. Het duurde even voor het systeem duidelijk was: de twee verschillende cups hebben namelijk dezelfde bovenkant. Maar de capsule waar de koffie in zit (poederkoffie, geen koffieconcentraat zoals bij de Nespressocapsules) blijkt een bruine onderkant te hebben, die met de melk een witte.

Koffie maken

Het plaatsen van een cup in de houder gaat makkelijk - maar niet meteen zonder gebruiksaanwijzing. Met de duim druk je een hendeltje open, plaatst een cup erin, laat het hendeltje los en drukt het aan: een pinnetje onder de hendel prikt vanzelf een gaatje in de capsule. Dan moet de houder terug in het apparaat en de hendel naar beneden - wat allemaal heel soepel gaat.

Vervolgens moet de selectieknop op warm (rode stip) of koud (blauwe stip) water worden gezet. De koffie of melk begint dan meteen te lopen, dus zorg ervoor dat er een kopje onder staat. Het doorlopen stopt niet automatisch: daarvoor moet de knop worden teruggezet. Voor een melkkoffie moet u dit proces twee keer doorlopen: een keer met een koffiecup en een keer met een melkcup. De gebruiksaanwijzing schrijft voor hoeveel er in de kopjes moet. Maar er staat geen maatvoering op de cappuccinomok en het macchiatoglas dat je erbij krijgt, dus het is maar een beetje schatten hoelang hij moet doorlopen.

Schoonmaken

Sommige onderdelen van de Dolce Gusto mogen in de vaatwasser en het apparaat zelf kan met een vochtige doek worden afgenomen. Na 450 tot 1600 kopjes (afhankelijk van de hardheid van het water) moet het apparaat worden ontkalkt. Volgens de fabrikant mag dat alleen met een ontkalkingsmiddel van Krups, dat zo'n €2 per zakje (beurt) kost.

Lees meer over de Dolce Gusto:

Bekijk het testresultaat voor de smaak

Lees een korte beschrijving van de Nescafé Dolce Gusto

Let op: deze eerste indruk van de Dolce Gusto is onderdeel van onze test van espressoapparaten. Hierin testen wij zowel volautomaten en gesloten portiesystemen, waaronder nespressoapparaten en de Dolce Gusto. Ontdek wat volgens ons het beste espressoapparaat is of vergelijk alle espressoapparaten zelf.

Nescafé Dolce Gusto

De Nescafé Dolce Gusto werkt, net als tegenwoordig zo veel koffiemakers, met cups. Capsules, zoals Nescafé ze noemt. Voor de zwarte koffievarianten is alleen een koffiecapsule nodig, voor de koffies met melk ook nog een melkcapsule. Met de Dolce Gusto kunt u dus geen verse melk gebruiken.

De Dolce Gusto kost circa €130.

We beoordeelden het gebruiksgemak van de Dolce Gusto en de smaak van de espresso en de cappuccino. Hoe smaakt de espresso vergeleken met die uit de Nespresso? En wordt de Dolce Gusto-cappuccino hetzelfde gewaardeerd als die van de Senseo Latte Select?

Lees meer over de Dolce Gusto:

Test espressoapparaten

Deze eerste indruk van de Dolce Gusto is onderdeel van onze test van espressoapparaten. Hierin testen wij zowel volautomaten en gesloten portiesystemen, waaronder nespressoapparaten en de Dolce Gusto.

Ontdek wat volgens ons het beste espressoapparaat is of vergelijk alle espressoapparaten zelf.

Lees de testresultaten voor gebruiksgemak.