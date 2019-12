Jaaroverzicht espressomachines

Melk opschuimen

Steeds meer mensen maken thuis verschillende koffievarianten. Zoals een cappuccino of latte macchiato. Daarom hebben we we 18 melkopschuimers getest. Ze zijn goed in het creëren van volume in de melk, maar het schuim is niet stevig. Daarvoor kun je beter zelf met een stoompijpje van een espressoapparaat aan de slag.

Philips volautomaten met goeie prijs-kwaliteit

Philips introduceerde een serie volautomaten die goed uit de test komen. En ze zijn ook nog aantrekkelijk geprijsd. Sommige modellen hebben een stoompijpje en andere een geïntegreerde melkkan.