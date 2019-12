Nespresso Prodigio - koffiezetten met een app

Eerste indruk|De Nespresso Prodigio is de eerste Nespressomachine die via bluetooth gekoppeld is aan een app. Eenmaal in gebruik werkt het leuk, maar is de meerwaarde bij het koffiezetten ons niet direct duidelijk.

Nespresso Prodigio met app: review

Conclusie

De app werkt goed en heeft handige elementen, maar helaas is dit niet voldoende om de meerprijs te rechtvaardigen. Het apparaat kost bijna het dubbele van een soortgelijk apparaat zonder deze functie. Daarnaast moet je veel privacygevoelige informatie vrijgeven voordat je de app kunt gebruiken.

Eenmaal in gebruik werkt het leuk, maar is de meerwaarde bij het koffiezetten ons niet direct duidelijk. Je moet nog steeds alles klaarzetten en vervolgens je mobiel erbij pakken, in plaats van op het knopje op het apparaat te drukken. De app werkt zeer prettig en bij elk eerste gebruik wordt er uitgelegd wat er allemaal mogelijk is. De capsulevoorraad bijhouden & bijbestellen, ontkalkmeldingen en foutmeldingen op het apparaat via de app aflezen vinden we handig.

Gebruik: koffiezetten & inplannen

Om een kopje koffie te zetten met de app:

moet er voldoende water in het reservoir zitten (uiteraard),

moet je een capsule in het apparaat doen;

en een kopje onder de uitlaat zetten.

Daarna kun je via de app een kopje koffie zetten (Ristretto = 25 ml, Espresso = 40 ml of Lungo = 110 ml). Dit werkt best goed, maar omdat je eerst alles moet klaarzetten kun je net zo goed op de machine zelf het knopje indrukken. Soms zegt de app iets te vroeg 'klaar', maar dat is geen probleem omdat je dat bij het pakken van het kopje moeilijk kunt missen.

Je kunt ook een kopje koffie plannen. In de app geef je aan hoe laat je de koffie wilt en op het gewenste tijdstip staat de koffie klaar. Het plannen is in feite een uitstelmodus van op het knopje drukken, dus je moet wel alles al klaarzetten.

Het instellen werkt alleen als je verbonden bent met het apparaat. Eenmaal ingesteld wordt de koffie gezet op het gewenste tijdstip, ook als je bijvoorbeeld niet thuis bent. Er is dan geen verbinding met de telefoon nodig, raar genoeg.

Niet alle smartphones zijn compatibel!

Om met je telefoon koffie te zetten, moet je eerst de Nespresso App installeren (beschikbaar voor Android en iOS). Op de website van Nespresso kun je zien of je toestel compatibel is met de app. Geen overbodige stap: de app keurde beide toestellen die we klaar hadden liggen af. Met de systeemeisen van minimaal iOs 8.1 (iPhone 4s of nieuwer) werkt de app op Apple-toestellen vanaf 2011. Android-gebruikers moeten beter opletten: de minimale vereiste van Android 5 (geïntroduceerd in 2014) maakt veel toestellen die geen (grote) updates hebben ontvangen ongeschikt.

Installeren en registreren

Met bijgevoegde 'connect your device' handleiding van Nespresso is het installeren van de app zo gebeurd. Je moet wel akkoord gaan met o.a. het delen va n je identiteit, locatiegegevens, toegang tot de belfuncties en de bestanden op je telefoon. Mogelijk allemaal met de beste intenties, maar dat is nooit zeker.

Bij het starten van de app vind je rechtsboven een icoontje om je apparaat te bedienen. Voordat je verder kunt moet je je echter registreren voor Nespresso Club met o.a. je naam, adres-, telefoon- en e-mailgegevens. Voor Nespresso blijkbaar essentieel: zonder die informatie kun je de app niet gebruiken. Het uiteindelijk verbinden via bluetooth gaat gemakkelijk en via enkele stappen is de machine direct geconfigureerd.

Apparaatstatus & onderhoud

Via de app kun je ook de machinestatus, de capsulevoorraad en waterstatus bekijken (klik op de afbeelding voor groter beeld).

Bij machine kun je de algemene apparaatstatus en de firmware (software-instellingen) bekijken, instructievideo's & veelgestelde vragen raadplegen of de fabrieksinstellingen herstellen.

kun je de algemene apparaatstatus en de firmware (software-instellingen) bekijken, instructievideo's & veelgestelde vragen raadplegen of de fabrieksinstellingen herstellen. Bij capsulevoorraad kun je het aantal capsules zien, dit aantal opnieuw instellen, de laatste bestelling bekijken of een nieuwe bestelling plaatsen. Bij elk gebruik (via app of gewoon op het apparaat) trekt de teller één capsule eraf. Je kunt instellen vanaf welk aantal je een melding krijgt, zodat je op tijd weer nieuwe capsules bijbestelt.

kun je het aantal capsules zien, dit aantal opnieuw instellen, de laatste bestelling bekijken of een nieuwe bestelling plaatsen. Bij elk gebruik (via app of gewoon op het apparaat) trekt de teller één capsule eraf. Je kunt instellen vanaf welk aantal je een melding krijgt, zodat je op tijd weer nieuwe capsules bijbestelt. Bij waterstatus krijg je een melding als het waterreservoir leeg is, en wanneer je weer moet ontkalken. Dit laatste is afhankelijk van de waterhardheid die je kunt instellen, nadat je deze gemeten hebt met bijgeleverde teststrip.

Foutmelding

Bij ons gebruik stuitten we op een 'serieuze foutmelding', met de mededeling dat de machine teruggestuurd moet worden naar Nespresso. Onze aanpak (stekker eruit, stekker erin, beetje aan het schuifje friemelen) was gelukkig voldoende om de melding te laten verdwijnen. Geen gek idee om dergelijke foutmeldingen op de app weer te geven; je schrikt alleen wel even terwijl het in ons geval met enkele simpele handelingen opgelost kan worden.

Helaas komt niet elke foutmelding in de app, en zul je regelmatig alsnog naar het onderhoudslampje op het apparaat moeten kijken en in de handleiding moeten opzoeken wat dit betekent.

Verkrijgbaar

De Magimix Nespresso Prodigio is voor €200 verkrijgbaar in de kleuren silver en titan. Een recente smartphone is niet inbegrepen, dus controleer eerst of je smartphone compatibel is.

