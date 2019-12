Eerste indruk|Op zoek naar een alternatief voor Nespressocups? NexPod is een herbruikbaar cupje waar je espressokoffie naar keuze in kunt doen. Werkt het? De Consumentenbond bekeek het.

Wat is NexPod?

Zijn er alternatieven voor echte Nespressocupjes? NexPod waagt een poging.

NexPod is een plastic capsule die je met gemalen espressokoffie van je eigen keuze kunt vullen. Er worden papieren filtertjes bij de cups geleverd. Je plaatst een van deze filtertjes in het dekseltje van de cup, vult de cup met koffie, knijpt deze dicht en plaatst hem in de Nespressomachine.

Volgens de fabrikant kan het gebruik van de NexPod wel tot 60% kostenbesparing opleveren ten opzichte van het gebruik van Nespressocupjes.

De Consumentenbond probeerde de capsules van NexPod uit, vooral om een indruk te krijgen van het gebruiksgemak. We testten de gebruiksaanwijzing, het gebruiksgemak van de capsules, het hergebruik en we bekeken het uiterlijk van de koffie in vergelijking met koffie van echte Nespressocups. We gebruikten ook twee verschillende soorten espressokoffie en twee verschillende Nespressoapparaten.

Testresultaat

De cupjes van NexPod zouden een alternatief moeten zijn voor echte Nespressocups, maar dat zijn ze niet echt. Vervelend was vooral het gepruts met de NexPod cupjes.

Vullen

Het vullen van de cupjes is prima te doen. Het plaatsen van het papieren filtertje in het dekseltje van de cup gaat goed en ook het vullen met koffie is gemakkelijk. Je moet opletten dat er geen koffie op de rand blijft liggen. Dit moet je even wegvegen, anders krijg je drab in je koffie. De cup sluiten kan bij de eerste keer gebruik lastig zijn. De cup lijkt niet goed te sluiten. Als de cup vaker is gebruikt, kun je deze wat gemakkelijker sluiten.

Koffie zetten

Bij het plaatsen van de capsule in het Nespressoapparaat is er veel weerstand bij het neerhalen van de hendel. Deze moet echt met kracht naar beneden gedrukt worden. Na het koffiezetten valt het cupje niet altijd automatisch in het afvalbakje. Meestal moet je het cupje lospeuteren en dit is geen fijn karweitje, omdat de capsule behoorlijk heet is. Je moet dus even wachten.

Koffie

Voor we koffie zetten met de NexPod zetten we koffie met een echt Nespressocupje, zo kunnen we bekijken of de kopjes koffie er een beetje hetzelfde uitzien. De koffie gezet met een capsule van NexPod is niet waterig en er blijft ook geen drab achter in het kopje, maar de cremalaag is wat dunner en niet zo stevig.

Hergebruik

Hergebruiken van de cups gaat op zich prima. De cupjes behouden hun vorm lang. Volgens de fabrikant kun je een cupje 2 tot 3 keer gebruiken. Het hergebruiken is niet moeilijk, maar wel een gepruts. Je moet eerst de cup open peuteren, de koffie eruit schudden in de vuilnisbak en de overgebleven koffiedrab eruit spoelen onder de kraan. Vervolgens moet de cup worden afgedroogd.

Kosten

De kosten per kopje van echte Nespresso zijn ongeveer €0,33, dat van een kopje NexPod €0,29. Als je de NexPod cupjes hergebruikt, dalen de kosten uiteraard. Als je een cupje 4 keer gebruikt kom je aan de door de fabrikant beloofde 60% besparing.

Conclusie

De cups van NexPod halen het niet bij het echte werk. Qua uiterlijk zien de kopjes koffie er niet precies uit als Nespresso-koffie en het vullen en schoonmaken is een gedoe. Als je een ander soort koffie dan Nespresso uit een Nespresso-apparaat wilt drinken, dan kun je de NexPod gebruiken, maar het is de vraag of dit hetzelfde smaakt. Het is ook de vraag of een eventuele besparing van minstens 4 cent per kopje het gepruts waard is.