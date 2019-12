Eerste indruk|Nu verkrijgbaar in Nederland: de Seaco Lavazza a Modo Mio. Is het een prettig apparaat en hoe is de koffie?

Testresultaat

Over het algemeen is de Saeco Lavazza handig in het gebruik. Met de koffie is niets mis en de opgeschuimde melk is zeer goed. Dit laatste moet handmatig gebeuren en kan niet met één druk op de knop. De Lavazza eindigt iets onder gemiddeld als je hem vergelijkt met de apparaten uit de test espressoapparaten van 2009.

Tijd voor het opwarmen en zetten van koffie

Het apparaat doet het prima. De apparaten uit de test espressoapparaten van 2009 deden er iets minder dan 2 minuten over om op te warmen en het eerste kopje koffie te zetten. De Lavazza doet er ook ongeveer 2 minuten over. Het tweede kopje zet de Lavazza in 33 seconde en ook dit doet niet onder voor het gemiddelde.

Temperatuur

De temperatuur van de gezette kopjes koffie was goed.

Energiegebruik

Het apparaat doet het redelijk op energiegebruik, terwijl de apparaten uit de test van 2009 het over het algemeen goed deden. Bij het opwarmen, het zetten van 2 kopjes koffie achter elkaar en in de standby-stand gebruikt de Lavazza iets meer energie dan gemiddeld.

Koffie en opgeschuimde melk

Het kritische Franse testpanel testte de kwaliteit van de koffie met cup van de zacht smakende ‘Deliziosamente’. Het oordeel was redelijk, vergelijkbaar met de test Nespressomachines van 2009. Over de opgeschuimde melk is het panel wel erg te spreken. Deze wordt als ‘zeer goed’ beoordeeld. De opgeschuimde melk is stabiel en heeft kleine belletjes.

Gebruiksgemak

De gebruiksaanwijzing wordt als zeer goed beoordeeld. Het apparaat is gemakkelijk in het gebruik. Er zijn niet veel handelingen nodig om het apparaat in gebruik te nemen en een kopje koffie te zetten. Ook na gebruik is het apparaat niet lastig. In het reservoir passen bijvoorbeeld 10 lege cups. Je hoeft deze dus niet na elk gebruik te legen.

Het handmatig bepalen van de hoeveelheid water is op zich fijn, omdat je zo de koffie naar smaak kunt instellen, maar het is wel even lastig om te bepalen hoeveel water je nu daadwerkelijk nodig hebt.

Ook het handmatig opschuimen van melk en het ontkalken van het apparaat vereist nogal wat handelingen. Maar over het algemeen scoort de Lavazza goed op gebruiksgemak. Volgens de fabrikant gaat het opschuimen van de melk nu gemakkelijker, omdat het apparaat sinds de test gewijzigd is.

Wat is de Saeco Lavazza?

In het buitenland was hij al een tijdje verkrijgbaar en nu ook in Nederland: de Saeco Lavazza a modo mio.

Met de Saeco Lavazza a modo mio kun je met cups koffie zetten. Er zijn verschillende Lavazza-cups verkrijgbaar, bijvoorbeeld ‘Appassionatamente’, ‘Deliziosamente’ en ‘Cremosamente dek’ (cafeïnevrij) voor espresso en ‘Dolcemente’ voor caffe crema. Maar er zijn nog meer smaken verkrijgbaar. Je kunt één kopje tegelijk zetten.

De hoeveelheid water bepaal je met de Lavazza zelf. Ook is het mogelijk om melk in een kopje op te schuimen. Een kopje cappuccino behoort dus tot de mogelijkheden.

Onze Franse collega’s testten de Saeco Lavazza a modo mio op onder andere gebruiksgemak, benodigde tijd om een kopje koffie te zetten, temperatuur van de koffie, energiegebruik, melk opschuimen en kwaliteit van de koffie. Dit zijn dezelfde testonderdelen als bij onze test espressoapparaten.

Bekijk de testresultaten van de Saeco Lavazza a modo mio.