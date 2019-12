Senseo Latte Select

De Senseo Latte is een uitgebreidere versie van de gewone Senseo. Met de Senseo Latte Select kun je ook cappuccino, café latte en café macchiato maken met verse melk. Er zit namelijk een apart melkreservoir in het apparaat.

Je kunt ook nog steeds een of twee gewone koppen koffie zetten. Van de koffiespecialiteiten kun je slechts een kop zetten.

We bekeken de nieuwe Senseo op gebruiksgemak en vergeleken de smaak van cappuccino die met de gewone Senseo gezet kan worden met cappuccino-pads met de cappuccino met verse melk uit de nieuwe Senseo.

Bekijk de testresultaten op gebruiksgemak en smaak.

Testresultaat: smaak

De cappuccino uit de Senseo Latte Select met verse melk wordt lekkerder gevonden dan die uit de gewone Senseo met pads. De cappuccino uit de Latte Select krijgt gemiddeld een 7- van de 44 panelleden en die uit de 'gewone'Senseo, een 5+.

Wat betreft de geur, zoetheid, bitterheid en de sterkte van de koffiesmaak doen de twee varianten niet voor elkaar onder.

Op andere aspecten verschillen de cappuccino's wel van elkaar. Zo heeft de cappuccino uit de Latte Select een veel betere schuimlaag dan die uit de gewone Senseo. Ook is de cappuccino uit de Latte Select een stuk romiger en heeft meer een echte cappuccinosmaak. Daarnaast is de smaak van de cappuccino voller en beter in balans dan de cappuccino uit de gewone Senseo.

Een aantal panelleden merkte op dat de cappuccino uit de oude Senseo slap en waterig is, ook over de schuimlaag waren de panelleden kritisch. Positievere geluiden waren er over de cappuccino van de Senseo Latte Select, vooral over het schuim.

Bekijk ook het testresultaat op gebruiksgemak

Testresultaat: gebruiksgemak

Het is redelijk gemakkelijk om met de Senseo Latte Select koffie, cappuccino, café latte en café macchiato te zetten, mits er geen grote hoeveelheden gezet hoeven te worden. Het apparaat is uitgebreider dan de vorige Senseo's. Het kost ook iets meer tijd om de werking van dit apparaat onder de knie te krijgen. Op de afwerking is iets meer aan te merken dan op het gewone Senseo-apparaat, maar grote gebreken zijn er niet.

Uiterlijk

De nieuwe Senseo is uitgerust met een melkreservoir, waarin u koude verse melk moet doen. Op het reservoir staat aangegeven hoeveel melk u erin moet doen voor cappuccino, café latte en café macchiato.

Op de bovenkant kunt u aangeven of u cappuccino, café latte café macchiato of koffie wilt. Bij koffie kunt u kiezen voor een kleine, middelgrote of grote kop. Met de grootte van de kop hangt ook de sterkte van de koffie samen. Bij bijvoorbeeld een klein kopje wordt weinig water en een pad gebruikt, dus is de koffie relatief sterk.

Daarbij zijn er de knoppen 'clean' en 'calc clean' op het apparaat. Met de gewone 'clean'-knop kunt u het melkreservoir schoonmaken. Volgens de gebruiksaanwijzing moet u dit naar elk gebruik met melk doen. Daarnaast moet u aan het einde van de dag de drie verschillende onderdelen van het melkreservoir afgewassen worden. Met 'calc clean' kunt u de Senseo ontkalken, het lampje geeft vanzelf aan wanneer dit moet. Het ontkalken duurt 35 minuten en er is een zakje ontkalker meegeleverd.

Ook is het plateau waar u de kopjes op zet in hoogte verstelbaar met een draaiknop. Zo kunt u bij grote glazen, voor de macchiato, het plateau bijvoorbeeld naar beneden draaien. De Senseo Latte Select heeft een extra groot waterreservoir, wat al extra verkrijgbaar was bij eerdere Senseo's. Dit is geschikt voor 8 kopjes koffie.

Gebruiksgemak

In de gebruiksaanwijzing staat hoe groot de kopjes moeten zijn die u voor de verschillende soorten koffie moet gebruiken. Dit staat echter aangegeven in milliliters en dan is het moeilijk schatten hoe groot een kopje dan precies is. De grote koffie en cappuccino passen in ieder geval in een gewoon DE-koffiekopje. Het zetten van meerdere koppen koffie blijft, net als bij de vorige Senseo's, behoorlijk wat werk, omdat je maar één of twee koppen tegelijk kunt zetten.

De mogelijkheid om het plateau te verlagen of verhogen is inderdaad handig, omdat het erg spettert bij het maken van cappuccino als het kopje laag staat.

Afwerking

Het omhoog en omlaag draaien van het plateau voelt niet erg solide aan. De knop draait ook wat door als het plateau al op de juiste hoogte staat. Ook is het plateau wat wiebelig, al blijven de kopjes wel goed staan.

Het melkbakje moet goed worden aangeduwd. Als het reservoir niet goed genoeg wordt ingeschoven, sluit het niet goed op de hendel aan die het reservoir verder duwt.

Smaakt koffie en cappuccino uit de Senseo Latte Select lekker? Bekijk het testresultaat smaak