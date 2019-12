Wat is de Severin SM9684

De Severin SM9684 is een elektronische melkopschuimer.

Je kunt er koude en warme melk mee opschuimen of alleen melk verwarmen.

Het apparaat kan minimaal 100 en maximaal 500 ml aan.

De kan is van de basis af te halen en mag in de vaatwasser.

Afmetingen: 15Ø x 20 cm.

Vermogen: 500W.

Is de Severin SM 9684 het overwegen waard? Lees de review.

Severin SM 9684: review

Wie een Nespressoapparaat koopt denkt al gauw aan de Aeroccino van Nespresso (€140) voor het opschuimen van melk, maar er zijn prima goedkopere alternatieven, waaronder de Severin SM9684.

Afneembare kan

De Severin SM9684 is bijvoorbeeld een melkopschuimer met een paar handige voorzieningen. Omdat de melkopschuimer met inductie werkt is de kan afneembaar. Deze kan dus na gebruik makkelijk schoongemaakt worden onder de kraan en kan zelfs in de vaatwasser. Hij heeft een stevige handgreep zodat hij ook vol makkelijk te verplaatsen en uit te schenken is.

Tot 500 ml melk

De maximum hoeveelheid melk die ermee opgeschuimd kan worden is 500 ml, dat is veel meer dan veel andere melkopschuimers. Ter vergelijking, in de Aeroccino kan maximaal 135 ml. Het opschuimen van een gelijke hoeveelheid melk gaat in de Severin even snel als in de populaire Aeroccino van Nespresso. Het schuim is fijn met hier en daar een wat grotere bel.

Twee roerkoppen

Net als de Aeroccino kan de Severin zowel koud als warme melk opschuimen. En beide apparaten hebben 2 roerkoppen, een gekartelde en een vlakke. De vlakke gebruik je als je alleen melk wilt opwarmen, de gekartelde wanneer je melkschuim wilt. Beide roerkoppen kunnen handig aan de achterzijde van de Severin worden opgeborgen.