Eerste indruk|De volautomatische VeroBar 100 espressomachine van Bosch is voorzien van een ingebouwd melkopschuimsysteem. Bosch claimt verschillende vernieuwingen bij dit model. Klopt die claim?

Bosch Verobar 100: review

De VeroBar 100 TES70121 RW is een automatische espressomachine voorzien van een one-touch functie voor latte machiatto en cappuccino.

Bosch claimt verschillende innovaties bij dit model:

Innovatief maalsysteem met 'aroma pressure system';

Innovatief melkschuimsysteem 'cream center' met aanzuigfunctie en 3-voudig wervelkamer principe voor het beste melkschuim;

Innovatief verwarmingssysteem 'senso flow systeem' voor een snelle opwarming en constante temperatuur;

Innovatieve 'single portion cleaning' functie voor een optimale smaak en hygiëne.

Op de website van Bosch wordt niet uitgelegd wat deze innovaties verder inhouden en in hoeverre het model dus hierin verschilt van andere apparaten. Ook in de handleiding is geen toelichting te vinden.

Maalsysteem

Bij alle automatische machines kan de maalgraad van de bonen ingesteld worden. Maar het effect van instellen van de maalgraad zal niet altijd direct waarneembaar zijn als er nog gemalen koffie in het systeem zit. Bosch geeft aan dat de gevolgen van de nieuwe instelling pas bij het tweede kopje merkbaar worden. Instellen van de maalgraad kan alleen als het maalwerk draait.

Melkschuimsysteem

Automatische aanzuiging van melk is geen innovatie dat doen alle one-touch machines. Eerder geteste modellen van Bosch, presteerden hierop prima. Verwachtingen zijn daarom voor dit Bosch model hoog. De melkschuimtuit is in hoogte te verstellen.

Verwarmingssysteem

De eerder geteste modellen van Bosch hadden een opwarmtijd van ongeveer een halve minuut. De opwarmtijd van dit model zal naar verwachting daarbij in de buurt komen.

Single portion cleaning

Ook hier vertelt Bosch niet duidelijke waarom de machine zich hiermee zou onderscheiden van de anderen. Automaten zijn vrijwel altijd voorzien van een of meerdere reinigingsprogramma's.

Bittere stoffen

Wel wordt ingegaan op de AromaDouble shot functie; voor extra sterke koffie. Wanneer de helft van de gewenste hoeveelheid bereid is, wordt verse koffie gemalen en voor de verdere bereiding gebruikt. Hiermee vermijdt Bosch het vrijkomen van teveel bittere stoffen. Die komen namelijk vrij wanneer de extractietijd te lang is.

Over de machine kunnen we wel alvast melden dat hij degelijk oogt. Hij heeft een aan de voorzijde een glooiende lijn wat er mooi uitziet, ook de afwerking is netjes.

Waterreservoir

Het waterreservoir is doorzichtig waardoor het goed te zien is wanneer je moet bijvullen. Je kunt het reservoir uit de machine nemen met een handvat. Het reservoir heeft een grote vulopening.

De uitstroomopening is in hoogte te verstellen waardoor er verschillende maten kopjes onder kunnen.

De TES70321RW lijkt op het eerste gezicht misschien technisch gelijk maar wordt geleverd met een melkkannetje en heeft een druk van 19 in plaats van 15 bar. Daarbij heeft hij wat extra voorzieningen en meer instelmogelijkheden.

De TES70121 RW wordt in het najaar uitgebreid getest in ons lab.

Wat is de Bosch VeroBar 100?

De Verobar 100 TES70121 RW is een automatische espressomachine met onderstaande specificaties.

De machine is voorzien van verschillend keuzemogelijkheden:

Espresso ( 1 of 2 kopjes);

Koffie (1 of 2 kopjes);

Macchiato;

Cappuccino;

Melkschuim;

Warme melk;

Warm water;

Vermogen; 1700 Watt;

Pompdruk: 15 bar;

Inhoud waterreservoir: 2,1 liter;

Bonenreservoir: 300 gram;

Bij koffiedranken keuze uit 3 vulhoeveelheden en 5 sterktes;

Uitneembare maalkamer;

Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma;

Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen;

Snelreiniging van het melksysteem Creamcleaner.

Volgens Bosch is dit model voorzien van allerlei innovaties.