Je baby meenemen op de fiets

Kan je kind nog niet zelfstandig zitten? Dan mag hij niet in een fietszitje. Toch zijn er manieren om je baby te vervoeren met de fiets, maar welke is de beste?

Liever niet fietsen

Allereerst: heb je de optie om een kleine baby anders te vervoeren dan op de fiets, dan heeft dat altijd de voorkeur. Heb je geen andere optie? Houd dan in deze periode de ritjes zo kort mogelijk en vermijd hobbelige routes. Te veel trillingen zijn niet goed voor je baby.

Bakfiets heeft de voorkeur

Heb je een fietskar of bakfiets? Zet een autostoeltje of babyschelp dan vast met een speciale bevestigingsset. Gebruik eventueel een extra hoofdsteun.

Plaats het zitje bij voorkeur tegen de rijrichting in. Deze positie biedt meer steun aan het hoofd en de nek van je kind bij een frontale botsing.

Trillingen verminderen

Een fietskar of bakfiets kan behoorlijk trillen. Het helpt om extra gewicht in de bak te plaatsen. Bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen. Maar ook als je een broertje of zusje samen met de baby in de bakfiets vervoert, helpt dat.

Autostoeltje bevestigen

Is je kind 4 maanden of ouder? Dan kun je een speciale drager kopen om een autostoeltje achterop je fiets te bevestigen. Zo’n drager ziet er misschien niet zo stabiel uit, maar volgens VeiligheidNL gebeuren er maar weinig ongelukken mee.

Toch adviseren wij te kijken naar een andere oplossing. In zo'n autostoeltje achterop heeft een baby nog veel trillingen te verduren. Je kunt je baby niet in de gaten houden en je kunt hem zo ook niet tegen de rijrichting in vervoeren.

Ook wordt je fiets er onstabieler door, omdat er veel meer gewicht achter de as van je achterwiel zit. Let dus goed op bij het vastzetten van je kind en het op- en afstappen.

Niet in een draagzak!

Is een bakfiets of fietskar geen optie? Dan kan het verleidelijk zijn om te fietsen met je kind in een draagzak. Doe dit niet. De draagzak biedt geen enkele bescherming bij een val. Je baby kan uit de draagzak vallen en je kunt zelf boven op je kind belanden.

Is je baby 6 à 9 maanden en kan hij zelfstandig zitten, dan kun je met hem gaan fietsen. Bekijk onze tips over fietsen met kinderen van 6-9 maanden tot 3 jaar.

