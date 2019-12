Fietsstoeltje kopen: welk type heb je nodig?

De laatste fietsstoeltjestest is van 2016. Omdat het kwaliteitsverschil tussen de stoeltjes erg klein bleek, testen we ze voorlopig niet meer. Wel geven we tips wat voor type zitje je voor welke fase kunt gebruiken.

Je kind mag in een fietsstoeltje zodra hij zelfstandig kan zitten. Meestal is dat tussen de 6 en 9 maanden. Zet kinderen tot ze 3 jaar zijn in een zitje voorop de fiets.

Fietsstoeltje voorop: kinderen van 6 à 9 maanden tot 3 jaar

Fietsstoeltjes voor voorop (klasse C15) zijn geschikt voor kinderen tot 15 kilo en monteer je aan de stuurpen. Maak ritjes met kinderen tot 1 jaar niet te lang en vermijd hobbels en drempels. Kan je baby nog niet zitten, maar wil je hem wel graag meenemen op de fiets? Dan kun je dat anders oplossen.

Lees meer over fietsen met een baby.

Uitproberen

Met een fietsstoeltje voorop houd je minder ruimte over om op te stappen. Ook raken je knieën bij het fietsen al snel het stoeltje. Daarnaast gaat het sturen wat lastiger. De norm geeft aan dat je minstens 45 graden moet kunnen uitdraaien met je stuur. Probeer in de winkel uit of je hiervoor genoeg ruimte hebt.

Mamafiets

Je kunt ook kiezen voor een mamafiets. Deze fietsen hebben een extra breed stuur, zodat je makkelijker kunt sturen en meer ruimte hebt bij het op- en afstappen. Vaak kun je bij het parkeren ook het voorwiel vastzetten, zodat de fiets stabiel staat wanneer je je kind in of uit het zitje tilt.

Mountainbike of racefiets?

Bij gewone fietsen zit het stuur meestal boven op de stuurpen. Daaraan kun je fietszitjes prima bevestigen. Maar bij bijvoorbeeld mountainbikes en racefietsen hangt het stuur 'voor' de stuurpen, en dan wordt bevestigen lastiger. Je kunt daarop niet alle fietsstoeltjes monteren. Controleer daarom voor aankoop van een zitje de montagemogelijkheden.

Accessoires

Voor zitjes voorop is een windscherm wel zo prettig. En een regenhoes kan in Nederland ook geen kwaad. Sommige merken verkopen daarnaast zachte stuurtjes en/of kussentjes, extra comfortabel als je kind onderweg in slaap valt.

Fietsstoeltje achterop: kinderen van 3 tot 6 jaar

Een kind achterop is voor de ouders vaak wat makkelijker. Fietsen en opstappen gaat eenvoudiger en je krijgt je kind ook makkelijker in het zitje. Fietsstoeltjes voor achterop zijn geschikt voor kinderen tussen de 9 en 22 kilo. Hoe zwaar je kind precies mag zijn is afhankelijk van de klasse van het fietsstoeltje:

Klasse A15: voor kinderen van 9 tot 15 kilo.

Klasse A22: voor kinderen van 9 tot 22 kilo.

Deze informatie vind je vaak terug in de handleiding, of vraag het de winkelier. Goedgekeurde stoeltjes zijn geschikt voor bagagedragers die maximaal 25 kilo kunnen dragen.

Is je kind zwaarder dan 22 kilo, dan wordt het tijd dat hij zelf gaat fietsen. Er zijn wel fietsstoeltjes te koop in een zwaardere categorie (zelfs tot 35 kilo), maar op de meeste bagagedragers mag je niet meer dan 25 kilo zetten.

Montage op de bagagedrager

Sommige fietsstoeltjes zijn alleen geschikt voor fietsen met een bagagedrager. Je monteert dan een koppelstuk op de bagagedrager waarin je het zitje klikt. Ook wordt het zitje aan het frame bevestigd door middel van een band die je om de zadelbuis monteert.

Bij elektrische fietsen zit de accu vaak bij de bagagedrager. Let erop dat sommige zitjes hierop niet gemonteerd kunnen worden.

Montage aan de zadelbuis

Naast de zitjes voor op de bagagedrager, zijn er ook fietsstoeltjes die je aan de zadelbuis bevestigt. Deze zijn ook geschikt voor fietsen zonder bagagedrager. De fabrikant levert een adapter en bevestigingsset bij het fietsstoeltje. Je kunt eventueel een tweede adapter aanschaffen, zodat je het zitje ook op een andere fiets kunt gebruiken.

Natuurlijk let je ook op de veiligheid van het fietsstoeltje. En zijn de zitjes eigenlijk meeverzekerd op je fietsverzekering?

Lees ook: