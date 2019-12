Jaarlijks belanden heel wat kinderen na een fietstochtje op de eerste hulp. Daarom: alles over veilige fietsstoeltjes en spaakafschermers, plus een aantal handige tips.

Geen testresultaten

In onze fietsstoeltjestest van 2016 concludeerden we dat alle zitjes veilig waren. Er waren alleen verschillen in gebruiksgemak. Veel van deze zitjes zijn nog steeds te koop. Omdat de verschillen klein bleken en we geen gevaren ontdekten, hebben we voorlopig geen nieuwe test gepland.

Is het zitje dat je op het oog hebt niet in bovenstaande test opgenomen? Let dan bij aanschaf op de volgende veilgheidspunten.

Vermelding Europese veiligheidsnorm

Fietsstoeltjes moeten voldoen aan de Europese veiligheidsnorm: EN14344. Deze code vind je op een sticker of staat gedrukt in het plastic op het stoeltje. Zie je de norm nergens staan, meld dat dan aan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en kies voor een ander zitje.

Vermelding van de norm alleen is niet genoeg om er zeker van te zijn dat het fietsstoeltje veilig is. Het kan in de winkel al beschadigen of incompleet raken, dus check altijd onderstaande punten. Zeker wanneer je een tweedehands fietszitje koopt.

Gordels

Check of het zitje een veilige gordel heeft. Je kind moet in ieder geval bij de schouders en het kruis vastzitten.

De riemen moeten ten minste 20 mm breed zijn.

Controleer of je kind de gordel niet zelf kan openen. Als je 2 verschillende handelingen tegelijk moet verrichten, bijvoorbeeld indrukken en trekken, is het goed.

Bescherming en zichtbaarheid

Controleer of je kind nergens bekneld kan raken.

Bekijk of de rugleuning ook voldoende bescherming aan de zijkant biedt.

Check bij een stoeltje voor achterop of het reflectoren of reflecterende stickers heeft.

Voetsteunen

Als het goed is hebben fietsstoeltjes voor kinderen tot 5 jaar een geïntegreerde voetsteun. Zet de voeten van je kind hierin altijd goed vast met behulp van de riempjes.

Bij fietsstoeltjes voor oudere kinderen zijn de voetsteunen los aan de fiets bevestigd. De voeten worden dan onvoldoende beschermd, ook als er jasbeschermers op de fiets zitten.

Spaakafschermer

Jasbeschermers zijn niet stevig genoeg om te voorkomen dat voeten tussen de spaken komen. Bovendien zitten ze meestal niet op de juiste plek. Kies daarom liever voor spaakafschermers. Goede spaakafschermers zijn van gehard plastic en worden bevestigd tussen de voetsteuntjes en het wiel. Zorg ervoor dat de spaakafschermers stevig vastzitten.

Fietstassen met een harde binnenkant zijn ook goed. Zit je kind op een zadeltje op de fietsstang? Bevestig de spaakafschermers dan vlak bij het voorwiel.

Bekijk de eerste indruk van 2 spaakafschermers.

Lees ook: